|
24.02.2026 09:06:38
APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur...
APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur Zeichnung geöffnet: Gewinnfreibetrag §10 EStG-berechtigt
Wien (APA-ots) - - Investieren ab 10.000 Euro, 6% p.a. Fix-Zinssatz
- Laufzeit bis 28.02.2031 oder bis 29.02.2032 (im Fall der
einseitigen Verlängerung seitens der Emittentin
- Berechtigt bei Zeichnung bis einschließlich 15. Dezember 2026 zur
Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags nach §10 EStG und zur
Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellung §14 EStG, abhängig von
persönlichen Verhältnissen und zukünftigen Änderungen
- Zertifiziert mit dem österreichischen Umweltzeichen (UZ 49) für
Nachhaltige Finanzprodukte
- Eine Investition in Schuldverschreibungen ist mit Risiken,
insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten
Kapitals, verbunden
IFA bietet Investor:innen ein neues, mittelfristiges Investment:
Die "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)", ISIN
AT0000A3RR28, ist ab sofort zur Zeichnung geöffnet. Die mit dem
österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49)
zertifizierte Anleihe dient der Schaffung von umweltfreundlichen
Immobilien und leistbarem Wohnraum in Österreich. Der "Sustainable
Bond" mit 10 Millionen Euro Anleihevolumen hat eine
Aufstockungsoption auf 15 Millionen Euro und ist exklusiv über
www.ifainvest.at erhältlich. Die Anleihe bietet Investor:innen eine 6
% p.a. Fix-Verzinsung und ist bereits ab 10.000 Euro zeichenbar, mit
Laufzeit bis 28.02.2031 und der Möglichkeit der einseitigen
Verlängerung dieser Laufzeit durch die Emittentin bis 29.02.2032.
Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, die
Rückzahlung zu 100% am Laufzeitende; zudem fällt kein Agio an.
Abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen und
vorbehaltlich künftiger Änderungen berechtigt die Anleihe bei
Zeichnung bis einschließlich 15. Dezember 2026 zur Berücksichtigung
des Gewinnfreibetrags §10 EStG, wodurch die Rendite zusätzlich
steuerlich optimiert werden kann. Zudem kann die Anleihe zur
Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EStG herangezogen
werden. *Eine Investition in Schuldverschreibungen ist dennoch mit
Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten
Kapitals, verbunden.
"Mit der §10 EStG Gewinnfreibetrags-berechtigten `IFA AG | 6%
Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)Ž knüpft IFA an vergangene
Erfolge an, die Nachhaltigkeitsanleihe 2024 wurde mit einem
platzierten Volumen von rund 11 Millionen Euro geschlossen.
Verlässlichkeit und Stabilität beweist IFA seit 2021 mit der
termingerechten Rückführung eines Anleihevolumens von mehr als 46
Millionen Euro", so Gunther Hingsammer, IFA AG.
Mehr Informationen unter www.ifainvest.at bzw. www.ifa.at
Über IFA
Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer
Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen
verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen
die Investitionsmöglichkeiten von geförderten Bauherrenmodellen über
exklusive Prime Investments bis zu Anleihen.
Wichtige Hinweise
*Für weitere Informationen zu Gewinnfreibetrag und
Pensionsrückstellung sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht,
kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung. Für die Geltendmachung
von Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sind
Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die
Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich
Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich
und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine
Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder
die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 20. Februar 2026
gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung
Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und
unter
https://www.ifainvest.at/upload/images/projekte/68/Anleiheprospekt.p-
df veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als
Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen.
Trotz Zertifizierung (UZ 49) gibt die Emittentin keine Zusicherung
dafür ab, dass die Verwendung oder Zuteilung der Erlöse aus der
Anleihe für nachhaltige Zwecke ganz oder teilweise die Erwartungen
oder Anforderungen gegenwärtiger oder zukünftiger
Anleihegläubiger:innen hinsichtlich (zukünftiger) Anlagekriterien
oder -richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen
erfüllt. Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und den Risiken im
Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte
Verwendung der Erlöse vorgesehen ist (z.B. "grüne" oder "nachhaltige"
Anleihen), finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts.
Es wird empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine
Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um
die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu
verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den
rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten. Soweit
die IFA Invest GmbH Anträge in Bezug auf Finanzinstrumente annimmt
und übermittelt, wird sie als vertraglich gebundener Vermittler und
somit als Erfüllungsgehilfe auf Rechnung und unter Haftung der
Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1/E520, 1010 Wien
tätig. Vertragspartner des Kunden bezüglich der
Wertpapierdienstleistung wird in diesem Fall ausschließlich die
Omicron Investment Management GmbH. Stand Februar 2026
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Karin Sladko
IFA Marketing & Communications
E-Mail: k.sladko@ifa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11833/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0027 2026-02-24/09:00
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.