APA ots news: Industrie trägt die Erholung, Energiepreise dämpfen die Kaufkraft

Prognose für 2026 und 2027

Wien (APA-ots) - Die österreichische Wirtschaft befindet sich auf einem

zaghaften

Erholungskurs und dürfte trotz des neuerlichen Energiepreisschubs

nicht davon abgebracht werden. Das WIFO erwartet für 2026 ein BIP-

Wachstum von 0,9%. 2027 beträgt es voraussichtlich 1,3%. Im

Prognosezeitraum löst die Industrie den öffentlichen Bereich als

Wachstumsträger ab, während die private Konsumnachfrage aufgrund

sinkender Reallöhne und anhaltend hoher Unsicherheit schwach bleiben

wird. Mittelfristig dämpfen hohe Energiepreise und Lohnstückkosten

sowie weitere strukturelle Herausforderungen das Potenzialwachstum.

Österreichs Wirtschaft dürfte daher bis 2031 etwas langsamer

expandieren als der Euro-Raum (Ø 2026/2031 +1,0% p. a.). Das

Budgetdefizit des Staates wird in der mittleren Frist bei

durchschnittlich 4,1% des nominellen BIP liegen und damit deutlich

über dem Schwellenwert von 3% bleiben.

"2026 löst die Industrie den öffentlichen Bereich als

Wachstumsträger ab; die weitere Entwicklung der

Industriewertschöpfung ist allerdings von der Auslandsnachfrage und

den Energiepreisen abhängig", so Christian Glocker, einer der Autoren

der aktuellen WIFO-Prognose.

Abbildung 1: Wachstumsbeiträge der Wirtschaftsbereiche zum realen

BIP - auf der WIFO-Website

Die österreichische Wirtschaft befindet sich nach der langen

Schwächephase der Jahre 2023 und 2024 in einer zaghaften Erholung,

deren Charakter sich im laufenden Jahr grundlegend verändert. Bis

2025 wurde das Wachstum zu einem wesentlichen Teil vom Bereich

öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheit getragen, dessen

Beitrag nunmehr deutlich zurückgeht. An seine Stelle tritt die

Industrie (Herstellung von Waren, ÖNACE 2008, Abschnitt C), die von

einer spürbaren Belebung der Auslandsnachfrage profitiert. Zugleich

belastet ein neuerlicher Angebotsschock das Umfeld: Der Krieg im

Nahen Osten und die anhaltende Blockade der Straße von Hormus haben

die Preise für Rohöl, Erdgas und Strom kräftig steigen lassen. Anders

als 2022 trifft dieser Schock die heimische Wirtschaft in einer Phase

ohnehin schwacher Kaufkraft und restriktiv ausgerichteter

Wirtschaftspolitik.

Für 2026 erwartet das WIFO ein Wachstum der Wirtschaftsleistung

von 0,9%. Getragen wird es von den Exporten (+2,3%), die sich mit der

Industriekonjunktur auf den wichtigsten Absatzmärkten beleben. Über

Produktion und Einkommen überträgt sich dieser Impuls erst allmählich

auf die Inlandsnachfrage: Der private Konsum wächst weiterhin schwach

(+0,4%), weil die Reallöhne sinken und die gestiegene Unsicherheit

die Ausgabenbereitschaft der Haushalte dämpft.

Übersicht 1: Hauptergebnisse der Prognose - auf der WIFO-Website

2027 dürfte sich das Wirtschaftswachstum auf 1,3% beschleunigen,

da dann der außenwirtschaftliche Impuls deutlicher auf die

Binnennachfrage durchschlagen sollte: Die Bauinvestitionen werden

2027 erstmals seit fünf Jahren wieder zulegen, die

Ausrüstungsinvestitionen weiter expandieren, und die Bruttoreallöhne

pro Kopf wieder leicht steigen. Die Straffung der Geldpolitik und die

fortgesetzte fiskalische Konsolidierung dämpfen die Dynamik

allerdings über den gesamten Prognosezeitraum.

Im Inland produzierte Güter und Dienstleistungen verteuern sich

2026 um 2,2% und 2027 um 2,4% (2025 +3,0%). Der BIP-Deflator

unterzeichnet damit den Preisauftrieb, dem die privaten Haushalte

gegenüberstehen, denn die Verteuerung importierter Energieträger

erhöht zwar die Verbraucherpreise, nicht aber den Preis der

heimischen Wertschöpfung. Die Verbraucherpreise steigen 2026 um 3,3%

und 2027 um 2,6% (2025 +3,6%). Mit der unterstellten Entspannung auf

den Energiemärkten lässt der Preisauftrieb gegen Ende des

Prognosezeitraumes nach.

Der Arbeitsmarkt reagiert mit Verzögerung auf die

Konjunkturbelebung. Die Zahl der unselbständig aktiv Beschäftigten

steigt 2026 um 0,5% und 2027 um 0,7%. Da das Arbeitskräfteangebot vor

allem durch Zuwanderung weiter zunimmt, erhöht sich die

Arbeitslosenquote (nach nationaler Definition) 2026 auf 7,6% und

sinkt erst im Folgejahr auf 7,3%.

Zwtl.: Mittelfristige Aussichten

In der mittleren Frist ringt die österreichische Wirtschaft mit

mehreren Herausforderungen. So sind die Energiepreise und die

Lohnstückkosten trotz der rezenten Annäherung an den europäischen

Durchschnitt immer noch erhöht. Dadurch ist insbesondere die

energieintensive Exportwirtschaft weiterhin einem beträchtlichen

Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Die Erwerbsbeteiligung Älterer ist mit

der schrittweisen Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters

der Frauen und der späteren Eintrittsmöglichkeit in die

Korridorpension angestiegen, liegt aber immer noch unter jener in

vergleichbaren Industrieländern. Zudem bestehen weiterhin

strukturelle Probleme bei der Integration von Migrant:innen ins

Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund dürfte

die österreichische Wirtschaft mittelfristig langsamer wachsen als

der Durchschnitt des Euro-Raumes. Das WIFO erwartet ein Wachstum des

realen BIP von 1,2% p. a. (2026/2031; Ø 2010/2019 +1,6% p. a.).

Abbildung 2: Vergleich der mittelfristigen WIFO-Prognosen zur

Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes in Österreich - auf der

WIFO-Website

Angesichts der demografischen Alterung müssen künftig neben jenen

älterer Erwerbspersonen auch die Potenziale von Arbeitslosen besser

gehoben werden. Gelingt dies, könnte die Arbeitslosenquote bis 2031

auf 5,8% zurückgehen.

Für 2028/29 erwartet das WIFO wieder merklich höhere

Bruttoreallohnzuwächse. Der Preisauftrieb dürfte erst in der zweiten

Jahreshälfte 2028 das 2%-Ziel der EZB erreichen und auch in der

Folgeperiode dort verbleiben.

Übersicht 2: Hauptergebnisse der mittelfristigen Prognose für

Österreich - auf der WIFO-Website

Das Budgetdefizit des Staates wird 2026/2031 bei durchschnittlich

4,1% des nominellen BIP liegen und bleibt damit auch mittelfristig

deutlich über der 3%-Schwelle. Folglich steigt die Staatsschuld bis

2031 auf 89% der nominellen Wirtschaftsleistung. Der Anstieg der

langfristigen Zinssätze verursacht einen merklich höheren

Zinsendienst für die Staatsschuld und konterkariert bisherige

Konsolidierungsbemühungen. Um das 3%-Maastricht-Ziel zu erreichen

bzw. zu unterschreiten sind ab 2029 zusätzliche

Konsolidierungsanstrengungen von zumindest 1% des nominellen BIP

erforderlich.

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar

".

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, von 12 bis 15

Uhr, an Mag. Dr. Christian Glocker, MSc, Tel. (1) 798 26 01 - 467,

christian.glocker@wifo.ac.at und Mag. Dr. Josef Baumgartner, Tel. (1)

798 26 01 - 230, josef.baumgartner@wifo.ac.at.

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