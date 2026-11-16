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16.11.2026 10:06:39
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APA ots news: INDUSTRIESTRATEGIE 2035: RICHTIGE THEMEN, ABER VERANT-WORTUNGEN KLÄREN UND PRIORITÄTEN SETZEN
Produktivitätsrat legt erstes Monitoring vor: Umsetzung
überwiegend gut vorbereitet, ressortübergreifende Steuerung
und Erfolgskriterien nachschärfen
Wien (APA-ots) - Die Industriestrategie Österreich 2035 greift die
zentralen
Herausforderungen des Industriestandorts auf. Das erste Monitoring
des Produktivitätsrates zeigt zugleich, wo nachzuschärfen ist: Zum
Stichtag 30. Juni 2026 fehlte bei der Hälfte der
ressortübergreifenden Maßnahmen eine eindeutige Gesamtverantwortung.
Für die Schlüsseltechnologien waren konkrete Schwerpunkte noch
festzulegen, und nur rund jede fünfte Maßnahme verfügte über
bezifferte Erfolgskriterien. Daraus leitet der Rat drei Prioritäten
für die Arbeit der neu geschaffenen Task Force Industrie im Jahr 2027
ab: Verantwortungen klären, strategische Schwerpunkte konkretisieren
und Erfolg überprüfbar machen.
Die Bundesregierung hat die Strategie im Jänner 2026 beschlossen.
Sie umfasst sechs strategische Ziele, Schlüsselindikatoren und 117
Maßnahmen in acht Handlungsfeldern. Auf Ersuchen der Bundesregierung
begleitet der Produktivitätsrat die Umsetzung unabhängig und legt
jährlich einen Monitoringbericht vor. Das Monitoring beruht auf zwei
Säulen. Das Wettbewerbsfähigkeitsradar wertet die
Schlüsselindikatoren der Strategie aus und zeigt, wie sich der
Standort gegenüber den Zielen entwickelt. Das Maßnahmenmonitoring,
eine Initiative des Rates, erhebt in einer Befragung der zwölf mit
der Umsetzung befassten Ressorts den Stand der Maßnahmen. Für 113 der
117 Maßnahmen liegen Angaben zum Stichtag 30. Juni 2026 vor.
Im Zentrum der Strategie steht die Leitinitiative zu neun
Schlüsseltechnologiefeldern, flankiert von Handlungsfeldern zu
Forschung und Innovation, Energie, Fachkräften, Kreislaufwirtschaft,
Infrastruktur, Europa sowie Entbürokratisierung und Finanzierung.
Damit setzt die Strategie die richtigen Akzente. Das Radar zeigt
allerdings: Nahezu alle Ziele zur wirtschaftlichen Dynamik verlangen
eine deutliche Beschleunigung oder eine Trendumkehr. Drei Beispiele:
Der Index der Industrieproduktion stieg seit 2015 um durchschnittlich
2,3 Punkte pro Jahr. Für einen Platz unter den zehn OECD-Ländern mit
dem stärksten Zuwachs müsste er bis 2035 um rund 3,5 Punkte pro Jahr
zulegen. Die Arbeitsproduktivität in der Herstellung von Waren stieg
seit 2015 um 1,2 Prozent pro Jahr, angestrebt sind mindestens 3
Prozent. Der Anteil innovationsaktiver Unternehmen liegt unter dem
Niveau von 2018; für die EU-Spitzengruppe müsste er jährlich um 0,5
bis 0,7 Prozentpunkte steigen. Über die Wirkung einzelner Maßnahmen
geben diese Indikatoren allerdings keine Auskunft, zumal sie auch von
konjunkturellen Schwankungen und anderen Entwicklungen beeinflusst
wer-den. Gerade jene Kennzahlen, die Auswirkungen der Strategie am
ehesten abbilden könnten, die Investitionen und die Wertschöpfung in
den Schlüsseltechnologiebereichen sowie die Deckung des
Fachkräftebedarfs, sind jedoch noch nicht messbar, weil die
entsprechenden Datengrundlagen erst geschaffen werden müssen.
Mit ihren Zielen und Schlüsselindikatoren gibt die
Industriestrategie eine anspruchsvolle Entwicklungsperspektive bis
2035 vor. Erreichbar ist sie nur über eine Kette sich gegenseitig
verstärkender Verbesserungen: die raschere Umsetzung von Forschung in
marktfähige Neuerungen und wachsende Unternehmen, ein kostengünstiges
und resilientes Energiesystem, bessere Investitionsbedingungen und
eine engere Verzahnung mit der europäischen Industriepolitik. Gerade
weil die Ziele so ambitioniert sind, muss die Strategie laufend
weiterentwickelt werden. Ein erheblicher Teil der Maßnahmen führt
bestehende Programme fort, und bei vielen ist noch nicht festgelegt,
welchen Beitrag sie zu den Zielen leisten sollen. Entscheidend ist
daher weniger die Zahl der Maßnahmen und ihre rasche Umsetzung als
ihre Ausrichtung. Bis 2035 sind sie schrittweise zu schärfen, zu
bündeln und dort zu ergänzen, wo sich zeigt, dass sie für die
angestrebte Trendumkehr nicht ausreichen.
Im internationalen Vergleich fällt die starke
Zuschussorientierung der Strategie auf: Zuschüsse machen rund 70
Prozent der budgetwirksamen Maßnahmen aus und bündeln etwa zwei
Drittel des erfassten Budgetvolumens. In den Vergleichsländern
spielen Darlehen, Garantien und steuerliche Förderungen eine größere
Rolle. Inhaltlich setzt die österreichische Strategie stärkere
Schwerpunkte bei Forschung und Entwicklung, ökologischer
Transformation und Digitalisierung, während sektorale und regionale
Ziele weniger Gewicht haben. Grundlage des Vergleichs ist die OECD-
Datenbank "Quantifying Industrial Strategies" (QuIS).
Das Maßnahmenmonitoring prüft ergänzend, ob die Voraussetzungen
für eine verlässliche Umsetzung gegeben sind, etwa die budgetäre
Verankerung, festgelegte Erfolgskriterien, der Koordinationsaufwand
zwischen den Ressorts und gemeldete Verzögerungen. Diese
administrative Reife war bei 83 der 105 bewertbaren Maßnahmen
gegeben. Dieses Bild prägen vor allem die 52 Maßnahmen, die sich
bereits in Umsetzung befinden. Deutlich schmäler ist die Grundlage,
um Erfolg zu messen. Nur 23 von 108 Maßnahmen hatten bezifferte
Erfolgskriterien, und selbst unter den 50 laufenden Maßnahmen mit
entsprechender Angabe fehlten sie bei 31. Wie die einzelnen Maßnahmen
zu den übergeordneten Zielen der Strategie beitragen sollen, ist
bislang nicht systematisch dokumentiert. Eine Evaluierung war nur für
19 Maßnahmen in Vorbereitung, für 42 war keine vorgesehen, darunter
für 18, die bereits laufen oder schon abgeschlossen sind. Für 20
Maßnahmen schätzte zudem zumindest eines der beteiligten Ressorts
ein, dass die unterstützten Vorhaben möglicherweise auch ohne die
Maßnahme umgesetzt worden wären. Das ist kein Nachweis, aber ein Hin-
weis auf Mitnahmeeffekte, der Anlass zur Überprüfung geben sollte.
Aus den kritischeren Befunden leitet der Rat drei Schwerpunkte
für die Arbeit der neu geschaffenen Task Force Industrie im Jahr 2027
ab.
- Verantwortungen klären: Für jede der 54 ressortübergreifenden
Maßnahmen sollten die beteiligten Ressorts eine koordinierende Stelle
festlegen. Für 27 war das zum Stichtag nicht der Fall. Ob sich
Maßnahmen verstärken oder behindern, ist bisher kaum erfasst;
strategische Komplementaritäten und Zielkonflikte sind zu klären.
- Strategische Schwerpunkte konkretisieren: Die Maßnahmen sind auf
gemeinsame Prioritäten aus-zurichten und in Roadmaps mit
Zwischenzielen, Zuständigkeiten, Meilensteinen und den passenden
europäischen Instrumenten zu verbinden, beginnend bei Energie,
Industrietransformation und Schlüsseltechnologien.
- Erfolg überprüfbar machen: Für jede Maßnahme sind der erwartete
Beitrag zu den Strategiezielen und messbare Erfolgskriterien
festzulegen und Evaluierungen frühzeitig vorzubereiten.
Der Bericht ist ab Montag, 16.11.2026, 10 Uhr, auf der Webseite
des Produktivitätsrates abrufbar:
Erster Bericht des Produktivitätsrates an die Task Force
Industrie
Hintergrundbericht zum ersten Bericht des Produktivitätsrates
Rückfragehinweis:
Produktivitätsrat
Dr. Andreas Reinstaller
Telefon: +43(0)676 6672574
E-Mail: andreas.reinstaller@produktivitaetsrat.at
Website: https://www.produktivitaetsrat.at/
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0051 2026-11-16/10:01
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