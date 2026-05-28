APA ots news: IWF-Chefin Kristalina Georgieva bei Volkswirtschaftlicher Tagung von OeNB und SUERF in Wien

Hochrangig besetzte Konferenz widmet sich den

Herausforderungen der Geldpolitik in einem heterogenen

Währungsraum

Wien (APA-ots) - Ein Kamingespräch mit der Geschäftsführenden Direktorin

des

Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, ist eines

der Programm-Highlights der heurigen Volkswirtschaftlichen Tagung am

18. und 19. Juni 2026 in Wien. Unter dem Titel "Monetary policy trade

-offs in a heterogeneous currency area" erörtern hochrangige

Expert:innen bei der von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)

und SUERF - The European Money and Finance Forum gemeinsam

organisierten Konferenz die Herausforderungen einer gemeinsamen

Geldpolitik in einem großen, von Unterschieden gekennzeichneten

Währungsraum. Welche geldpolitischen Zielkonflikte müssen

Entscheidungsträger:innen beachten? Und welche Politikbereiche

könnten die Geldpolitik bei der Erreichung des Preisstabilitätsziels

unterstützen?

Geldpolitik in einem heterogenen Währungsgebiet wie dem Euroraum

ist hoch komplex. Eine einzige geldpolitische Maßnahme kann sehr

unterschiedliche Auswirkungen haben: So können etwa Maßnahmen, die

darauf abzielen, die Inflation für das Währungsgebiet insgesamt nicht

unter den Zielwert rutschen zu lassen, in einzelnen Sektoren,

Regionen oder Ländern unter Umständen zu einer Verfestigung der

Inflation oder finanziellen Ungleichgewichten führen.

Bei der Konferenz wird deshalb ein Fokus darauf gelegt, wie

Heterogenität geldpolitische Zielkonflikte bestimmt. Außerdem widmet

man sich der Wechselwirkung zwischen geldpolitischen Maßnahmen

einerseits und finanzpolitischen und makroprudenziellen Maßnahmen

andererseits, die zur besseren Erreichung des Preisstabilitätsziels

beitragen könnten.

Zwtl.: Expert:innen aus Praxis und Forschung, Kamingespräch mit

Kristalina Georgieva

Eröffnet wird die Konferenz mit einem Kamingespräch von OeNB-

Gouverneur Martin Kocher mit Kristalina Georgieva. In den

anschließenden Sessions zu geldpolitischen und analytischen

Fragestellungen und Forschungsergebnissen diskutieren hochrangige

Expert:innen, darunter Bas ter Weel, Mitglied des Vorstands der De

Nederlandsche Bank, FMA-Vorstandsmitglied Mariana Kühnel undMichal

Horváth, Chefökonom der Národná banka Slovenska.

Die 53. Volkswirtschaftliche Tagung findet im OeNB-Hauptgebäude,

Otto-Wagner-Platz 3, statt. Da es sich um eine Hybrid-Veranstaltung

handelt, ist eine Teilnahme sowohl vor Ort als auch online möglich.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung und die Möglichkeit, sich

anzumelden, finden Sie auf der Website der OeNB www.oenb.at.

Die Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) vernetzt seit vielen Jahrzehnten führende

Persönlichkeiten im Bereich Wirtschaftsforschung und

Zentralbankwesen. Seit einigen Jahren erfolgt die Organisation

gemeinsam mit dem Kooperationspartner SUERF.

SUERF (The European Money and Finance Forum) ist ein unabhängiges

Non-Profit-Netzwerk, das Zentralbanken, Aufsichtsbehörden,

Finanzinstitute, wissenschaftliche Institutionen und Finanzakteure

miteinander verbindet. Weitere Informationen unter: www.suerf.org.

Rückfragehinweis:

Zwtl.: Inhaltliche Fragen zur Konferenz

Oesterreichische Nationalbank

María T. Valderrama

Leiterin Monetary Policy

Telefon: +43 1 676 5014749

maria.valderrama@oenb.at

Zwtl.:

Zwtl.: Allgemeine Rückfragen

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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