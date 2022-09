APA ots news: Jahreswechsel bringt Wechsel an der OeNB-Spitze in Brüssel

Doris Rijnbeek übernimmt von Isabella Lindner die Leitung der

Repräsentanz der Oesterreichischen Nationalbank in Brüssel

Wien (APA-ots) - In der Repräsentanz der Oesterreichischen Nationalbank

(OeNB) an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel

kommt es mit Jahreswechsel 2022/23 auch zu einem Wechsel an der

Spitze: Doris Rijnbeek, MBA, bisher als Abteilungsleiterin für die

Risikoüberwachung der Nationalbank verantwortlich, folgt Mag.

Isabella Lindner, die diese Funktion seit 2015 innehatte und mit Ende

Dezember 2022 in den Ruhestand treten wird. Im Rahmen der offiziellen

Übergabe betonte der Ständige Vertreter Österreichs bei der EU,

Botschafter Dr. Nikolaus Marschik, die Bedeutung der

OeNB-Repräsentanz im Sinne bestmöglicher Information und

Positionierung innerhalb des europäischen Gesetzgebungsprozesses.

"Für die Ständige Vertretung Österreichs bei der EU ist es von

entscheidender Bedeutung, über aktuelle Entwicklungen in der Geld-

und Finanzpolitik zeitnah und fundiert informiert zu sein. Isabella

Lindner hat es gemeinsam mit ihrem Team in den vergangenen Jahren

hervorragend verstanden, diesem Anspruch mehr als gerecht zu werden,

insbesondere auch im Rahmen der österreichischen Ratspräsidentschaft

2018", so Botschafter Marschik, der ihre Nachfolgerin Doris Rijnbeek

herzlich in Brüssel willkommen hieß.

OeNB-Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Robert Holzmann, der für einen

Kurzbesuch in Brüssel weilte, um unter anderem die EU-Kommissare

Johannes Hahn und Mairead McGuinness zu treffen, ergänzte: "Den

heutigen Tag sehen wir mit einem weinenden und einem lachenden Auge.

Ein weinendes Auge ist angebracht, da mit Isabella Lindner eine

Spezialistin, aber auch Generalistin die Repräsentanz verlässt, von

deren Expertise wir alle in der OeNB stets profitiert haben, und die

mir selbst bei zahlreichen hochrangigen Treffen sehr von Nutzen war.

Insbesondere die Tatsache, dass Isabella Lindner bereits vor fast

dreißig Jahren in Brüssel tätig war und somit vom Beitritt

Österreichs zur EU über die Geburtsstunde des Euros bis hin zu den

Finanzkrisen die gesamte Entwicklung des Euroraums an vorderster

Front aktiv mitverfolgte, macht ihr Know-how und ihre Erfahrung in

dieser Hinsicht einzigartig", so Holzmann.

"Auf der anderen Seite sehen wir den Tag auch mit einem lachenden

Auge, da wir mit Doris Rijnbeek eine hochkompetente Expertin und

ebenfalls langjährige OeNB-Mitarbeiterin für die Leitung der

Repräsentanz gewinnen konnten. So verfügt Doris Rijnbeek über

Auslandserfahrungen in New York, London sowie Frankfurt und leitete

zuletzt die Abteilung Risikoüberwachung der OeNB in Wien. Wir freuen

uns bereits jetzt sehr auf die Zusammenarbeit und eine weiterhin

starke Achse Brüssel-Wien", so der OeNB-Gouverneur abschließend.

Isabella Lindner ist seit 2015 Leiterin der OeNB-Repräsentanz an der

Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU. Zuvor hatte sie in der

österreichischen Zentralbank folgende Funktionen inne:

Stellvertretende Leiterin der Abteilung für EU- und internationale

Angelegenheiten (2000-2015), Advisor für EU-Angelegenheiten

(1995-1997), Finanzattaché (1991-1994) und Ökonomin (1989-1991). Im

öster¬reichischen Finanzministerium arbeitete sie als Beraterin des

Ministers im Bereich internationale Finanzangelegenheiten und

Euroeinführung (1997-2000). Isabella Lindner war Mitglied des

EU-Ausschusses für Wirtschaftspolitik (2001-2003) und des

Unterausschusses für IWF-Angelegenheiten (SCIMF) des Wirtschafts- und

Finanzausschusses (WFA) (2003-2015). Seit 2006 war sie

WFA-Ersatzmitglied und seit 2014 Vorsitzende des Unterausschusses für

Euro-Münzen (ECSC) des WFA. Isabella Lindner ist Magistra der Sozial-

und Wirtschaftswissenschaften (Volkswirtschaft) an der

Wirtschaftsuniversität Wien und hat einen postgradualen Abschluss in

internationalen Beziehungen der Johns Hopkins University, Bologna.

Doris Rijnbeek, MBA, startete ihre Laufbahn in der Oesterreichischen

Nationalbank 1994 zunächst als Geldmarkt-Expertin im Front Office des

Treasury und danach als Fixed Income Portfolio Manager. Weitere

Positionen umfassten die OeNB-Repräsentanz in New York, die Bank of

England in London, sowie die OeNB-Repräsentanz in London, die Doris

Rijnbeek vier Jahre leitete. Ab 2007 war Doris Rijnbeek als

Gruppenleiterin für die Umsetzung der Geldpolitik verantwortlich und

vertrat die OeNB im Market Operations Committee (MOC) des

Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), wo sie konzeptionell

an der Gestaltung unkonventioneller geldpolitischer Maßnahmen und

deren Umsetzung mitwirkte. Anschließend wurde sie für diesen Bereich

als Senior Economist zur Europäischen Zentralbank entsandt. Ab 2012

war Doris Rijnbeek stellvertretenden Abteilungsleiterin im

Front-Office des Treasury. 2015 wurde sie zur Leiterin der Abteilung

Risikomanagement ernannt, wo sie für das Management der finanziellen

und nicht-finanziellen Risiken der OeNB zuständig ist. Mit 1. Jänner

2023 wird Doris Rijnbeek die Leitung der OeNB-Repräsentanz in Brüssel

übernehmen.

