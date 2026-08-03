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03.08.2026 10:06:38
APA ots news: Jessica Kralowetz ist neue Leiterin Private Banking bei der...
APA ots news: Jessica Kralowetz ist neue Leiterin Private Banking bei der VOLKSBANK WIEN AG
Wien (APA-ots) - Die VOLKSBANK WIEN AG baut ihr Private Banking weiter
aus und setzt
dabei auf die langjährige Expertise von Jessica Kralowetz (45). Mit
mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor verfügt Kralowetz
über umfassende Kompetenz in der Betreuung vermögender Kundinnen und
Kunden sowie in der Entwicklung individueller Vermögensstrategien.
Nach Stationen in Luxemburg und Deutschland absolvierte sie ihre
Bankausbildung bei der damaligen Baden-Württembergischen Bank AG und
war anschließend in verschiedenen Funktionen im Private Banking
tätig. Seit 2007 ist sie im österreichischen Bankwesen aktiv und
leitete zuletzt das Private Banking einer niederösterreichischen
Regionalbank.
Zwtl.: Weiterentwicklung eines zentralen Geschäftsfelds
Für die Volksbank Wien ist das Private Banking ein wichtiger
Baustein des Leistungsangebots. Dabei stehen neben einer persönlichen
und langfristigen Kundenbeziehung vor allem der Ausbau der Beratung,
die Nutzung digitaler Möglichkeiten und die Ansprache neuer
Kundengruppen im Fokus. "Private Banking ist eines der strategischen
Wachstumsfelder der Volksbank Wien. Mit ihrer Erfahrung, ihrer hohen
Kundenorientierung und ihrem klaren Blick für die Zukunft des
Bankings wird Frau Kralowetz wesentliche Impulse für die
Transformation unseres Angebots setzen", so Gerald Fleischmann,
Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Volksbank Wien.
Die Besetzung erfolgt vor dem Hintergrund eines Wandels im
Beratungs- und Veranlagungsgeschäft. Neue Kundenbedürfnisse, digitale
Technologien sowie die Vermögensübertragung auf die nächste
Generation verändern die Anforderungen an das moderne Private
Banking. "Jessica Kralowetz vereint fachliche Exzellenz im Private
Banking mit ausgeprägter Führungs- und Vertriebserfahrung. Besonders
überzeugt haben uns ihr ganzheitlicher Beratungsansatz sowie ihre
Fähigkeit, strategische Weiterentwicklung erfolgreich in die Praxis
umzusetzen", betont Florian Dangl, Bereichsleiter Treasury & Private
Banking der Volksbank Wien.
Zwtl.: Individuelle Lösungen für komplexe Vermögensfragen
Als neue Leiterin Private Banking möchte Kralowetz die
erfolgreiche Entwicklung des Bereichs fortsetzen und gezielt
ausbauen. "Vermögende Kundinnen und Kunden erwarten heute nicht nur
fachliches Know-how, sondern auch einen Partner, der ihre persönliche
Situation versteht und langfristig mitdenkt. Genau diesen Anspruch
möchten wir gemeinsam mit unserem Team verfolgen", sagt Kralowetz.
VOLKSBANK WIEN AG
Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden (
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:
31.12.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
VOLKSBANK WIEN AG
Mag. Miriam Daill
Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin
Telefon: +43 1 40137 - 0
E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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