APA ots news: Junge Industrie zu AMS-Chef Kopf: Ehrliche Pensionsdebatte statt Denkverbote

Fröschl: Kopf spricht aus, was die Zahlen längst zeigen. Wer

beim Antrittsalter weiter wegschaut, verschiebt die Rechnung

auf die junge Generation.

Wien (APA-ots) - Die Junge Industrie (JI) begrüßt die klaren Worte von

AMS-

Vorstandsvorsitzendem Johannes Kopf, der sich am Sonntag in der ORF-

"Pressestunde" für eine Anhebung des Pensionsantrittsalters

ausgesprochen hat. "Johannes Kopf spricht aus, was die Zahlen längst

zeigen. Ein Pensionssystem muss sich nach der Demografie richten und

nicht nach dem nächsten Wahltermin. Wer das ignoriert, verschiebt die

Rechnung auf jene, die heute ins Berufsleben einsteigen", sagt Eduard

Fröschl, Bundesvorsitzender der Jungen Industrie.

Die Rechnung läuft jeden Tag

Seit dem Pension Overshoot Day am 10. August läuft das

Pensionssystem rechnerisch nur noch auf Steuergeld - das sind 240

Millionen Euro pro Tag. Heuer müssen nach Berechnungen der Jungen

Industrie rund 34 Milliarden Euro aus dem Budget zugeschossen werden.

"Jeder Tag, an dem die Politik die Pensionsfrage vertagt, kostet

Geld, das bei Bildung, Forschung und der Entlastung der Arbeit fehlt.

Generationengerechtigkeit heißt, diese Rechnung nicht einfach

weiterzureichen", so Fröschl.

Antrittsalter und Beschäftigung gehören zusammen

Für die Junge Industrie sind das Antrittsalter und die

Beschäftigung Älterer zwei Seiten derselben Medaille. "Wer länger

gesund lebt, kann auch länger einen Beitrag leisten. Leistung muss

sich lohnen - auch für jene, die über das Pensionsalter hinaus

arbeiten wollen", sagt Fröschl. Die JI fordert, das gesetzliche

Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, um

das faktische Antrittsalter effektiv zu heben, Anreize für den frühen

Ausstieg abzubauen und das Weiterarbeiten attraktiver zu machen. Die

Aktivpension war dafür ein erster Schritt, dem substanzielle Reformen

folgen müssen. Zudem braucht es eine Stärkung der zweiten und dritten

Säule, allen voran mit der Wiedereinführung einer Behaltefrist.

"Wir wollen keinen Konflikt zwischen den Generationen, sondern

ein Pensionssystem, auf das sich auch die Jungen noch verlassen

können. Dafür braucht es jetzt den Mut, das Notwendige zu tun - und

nicht nur das Populäre", so Fröschl abschließend.

Rückfragehinweis:

Junge Industrie

Benjamin Carl-Arthur Frormann, MAIS

Telefon: +43 1 711357556

E-Mail: benjamin.frormann@iv.at

Website: https://jungeindustrie.iv.at

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