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24.11.2026 10:59:38
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APA ots news: KAGes gewinnt Innovation Challenge 2026 mit digitalem Zwilling für die Krankenhauslogistik
Wien (APA-ots) - Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes)
gewinnt die
Innovation Challenge 2026 powered by Nagarro. Mit ihrem Projekt
"DigitalTwin Live: Echtzeit-Logistik im digitalen Zwilling konnte
die KAGes die interdisziplinäre Expertenjury überzeugen. Den zweiten
Platz belegt SSI SCHÄFER, Platz drei geht an die ASFINAG. Die drei
ausgezeichneten Projekte zeigen, wie KI und digitale Technologien
eingesetzt werden können, um konkrete Herausforderungen im operativen
Unternehmensalltag zu lösen.
Zwtl.: KAGes macht Krankenhauslogistik in Echtzeit sichtbar
Im Mittelpunkt des Siegerprojekts der Steiermärkischen
Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) steht die Logistik am LKH-Univ.
Klinikum Graz. Das weitläufige unterirdische Tunnelsystem des
Klinikums soll mit Echtzeit-Positionsdaten von Transportwagen und E-
Schleppern verbunden werden. So sollen Transportmittel schneller
auffindbar, Engpässe sichtbar und die innerbetriebliche Logistik
künftig datenbasiert optimiert werden. Der Gewinn ermöglicht es der
KAGes, die Idee gemeinsam mit Nagarro als Proof of Concept im Wert
von EUR 50.000 unter realen Bedingungen zu erproben.
"Wir verstehen die Krankenhauslogistik am LKH-Univ. Klinikum Graz
als Innovationstreiber. Die Weiterentwicklung unseres digitalen
Zwillings ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer
zukunftsorientierten Logistik. Besonders beeindruckt hat mich, mit
welcher Professionalität die Nagarro Innovation Challenge organisiert
und umgesetzt wurde", sagt Michael Kazianschütz, Bereichsleiter
Wirtschaft und Logistik sowie Leiter der Stabsstelle Supply Chain
Management bei der KAGes.
Zwtl.: SSI SCHÄFER: KI für die Weiterentwicklung bestehender Lager
SSI SCHÄFER, Spezialist für Lager- und Logistikautomation,
erreicht den zweiten Platz. Die geplante KI-gestützte Lösung soll
Unternehmen dabei unterstützen, bestehende Lager effizienter zu
nutzen und gezielt zu automatisieren - ohne dass dafür ein Neubau
erforderlich ist.
Auf Basis eines digitalen Zwillings sollen mithilfe von KI-
Analysen und Simulationen Engpässe sowie Optimierungspotenziale
erkannt und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen für die
Weiterentwicklung des Standorts abgeleitet werden.
Zwtl.: ASFINAG unterstützt Angebotsprüfung mit KI
Den dritten Platz erhält die ASFINAG für ihre "Angebotsprüfungs-
KI". Ein Verbund spezialisierter KI-Agenten soll Angebote im Bau- und
Vergabewesen automatisiert analysieren und unter anderem auf
Vollständigkeit, Preisauffälligkeiten, Plausibilität und mögliche
Widersprüche prüfen.
Die Ergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert und dienen als
Entscheidungsgrundlage. Die fachliche Bewertung und die
Vergabeentscheidung bleiben beim Menschen. Ziel ist eine schnellere,
effizientere und einheitlichere Angebotsprüfung.
Zwtl.: Sonderauszeichnung für besonderen Social Impact
Neben den drei regulären Platzierungen vergab Nagarro in diesem
Jahr erstmals einen Social-Impact-Award. Ausgezeichnet wurde MentorMe
für eine Idee, die Künstliche Intelligenz mit gesellschaftlichem
Engagement verbindet.
MentorMe möchte seine Matching-Software für Mentoring und
Ehrenamt mithilfe von KI weiterentwickeln. Dabei sollen Bedürfnisse,
Ziele und Persönlichkeiten von Mentees und Mentor:innen noch präziser
zusammengeführt werden. Ziel sind bessere Matches und ein größerer
gesellschaftlicher Impact.
Zwtl.: Von der Innovationsidee zur Umsetzung
Die Innovation Challenge wurde von Nagarro gemeinsam mit Amazon
Web Services (AWS) und Ingram Micro umgesetzt. Eine interdisziplinäre
Expertenjury bewertete die Finalisten unter anderem hinsichtlich
Innovationsgrad, wirtschaftlichem Potenzial und technischer
Machbarkeit.
"Die diesjährigen Finalisten zeigen eindrucksvoll, wie konkret
Unternehmen KI und Digitalisierung heute einsetzen. Im Mittelpunkt
stehen nicht Technologieexperimente, sondern Lösungen für reale
Herausforderungen und die Frage, wie aus einer guten Idee der nächste
Schritt in Richtung Umsetzung wird. Genau dabei wollen wir die
Gewinner mit unserem Proof of Concept unterstützen", sagt Paul Kurt
Haberfellner, Co-Founder und Managing Director bei Nagarro.
Neben den drei Gewinnern standen ams OSRAM, BAUER KOMPRESSOREN,
Del Fabro Kolarik Digital, Mondi Group, MOON POWER, ÖBB Business
Competence Center, Raiffeisen Bank International, SALESIANER und SEW-
EURODRIVE im Finale der Innovation Challenge 2026. Die vollständige
Übersicht der Finalisten und ihrer Projektideen finden Sie hier.
Die Innovation Challenge Award Ceremony fand am 23. November 2026
in Wien statt. Die Preise wurden von Paul Kurt Haberfellner, Co-
Founder und Managing Director bei Nagarro, Sebastian Eckler, Country
Manager Austria bei AWS, und Dominic Sabaditsch, Head of Cloud, Cyber
Security und Datacenter Software bei Ingram Micro, überreicht.
Über Nagarro
Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native
Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches
Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher,
verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet
sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter
aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das Unternehmen
beschäftigt rund 18.500 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.
FRA: NA9 (ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Pressekontakt Nagarro
Laura Spitz
Telefon: +43 664 80490225
E-Mail: laura.spitz@nagarro.com
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0081 2026-11-24/10:52
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