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17.08.2026 11:32:38
APA ots news: Keimfalle Smartphone: Drei startet am 17. August kostenloses...
APA ots news: Keimfalle Smartphone: Drei startet am 17. August kostenloses HandySpa.
Wien (APA-ots) - Smartphones begleiten uns praktisch rund um die Uhr:
beim
Telefonieren, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Essen, im Büro
oder zu Hause. Was viele nicht wissen: Wissenschaftliche Studien
zeigen, dass sich auf Mobiltelefonen unzählige Bakterien und andere
Mikroorganismen ansammeln. Forschende bezeichnen Smartphones deshalb
sogar als potenzielle "mikrobielle Plattformen" beziehungsweise
Keimreservoire.
Drei bietet deshalb ab 17. August in 39 Drei Shops einen
besonderen Service an: die kostenlose Smartphone-Reinigung in einer
UV-Reinigungsbox. Das sogenannte "HandySpa" entfernt Viren und Keime,
dauert rund sechs Minuten und steht Kund:innen aller
Mobilfunkanbieter kostenfrei zur Verfügung. Reservierungen sind nicht
erforderlich.
Mehr auf www.drei.at/HandySpa.
Zwtl.: Smartphones sammeln Keime des Alltags.
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Mobiltelefone regelmäßig mit
unterschiedlichen Mikroorganismen belastet sind. In einer 2024
veröffentlichten Studie wurden auf rund 61 Prozent der untersuchten
Smartphones Mikroorganismen nachgewiesen. Gefunden wurden unter
anderem Staphylokokken, Streptokokken, Pilze und E.-coli-Bakterien. (
International Journal of Biomedical and Clinical Research 2024 Volume
1, Issue 4 https://short-url.cc/1ByX4 )
Eine umfassende wissenschaftliche Recherche kommt zum Ergebnis,
dass Smartphones eine Vielzahl von Mikroorganismen beherbergen können
und eine regelmäßige Reinigung beziehungsweise Desinfektion die
Keimbelastung deutlich reduzieren kann. ( Nature, 2022
Mobile phones are hazardous microbial platforms warranting robust
public health and biosecurity protocols. https://short-url.cc/1ByXL )
"Das Smartphone ist unser wichtigster Begleiter und quasi ständig
dabei. Obwohl wir es täglich dutzende Male nutzen, reinigen wir es
meist deutlich seltener als andere Gegenstände unseres Alltags. Mit
dem HandySpa in 39 Drei Shops bieten wir Kund:innen aller Betreiber
ein kostenloses, neues Service, mit dem wir das Bewusstsein für
Gerätehygiene stärken", meint Drei CCO Günter Lischka.
Das HandySpa sorgt für Desinfektion und Sterilisation von Handys
via UV Reinigungsbox und ist keine einfache "Handywaschanlage".
Insofern liegt es auch weiterhin an Kund:innen, Ketchup-Flecken am
Bildschirm oder Krümel aus dem Steckplatz selbst zu beseitigen.
HnadySpas in 39 Drei Shops in ganz Österreich öffnen am 17. August
2026 für Kund:innen aller Betreiber ihre "Pforten". Infos und
Adressen findet man auf www.drei.at/HandySpa
Zwtl.: Auf einen Blick:
(Stand: August 2026)
- Anlass: HandySpa als neuer Service in Drei Shops
- Start: ab 17. August 2026
- Eckpunkte: Drei bietet in 39 ausgewählten Drei Shops in ganz
Österreich ab 17. August das sog. "HandySpa" in Form einer UV-
Reinigungsbox an, die Viren und Bakterien auf Handys entfernt. Der
Service dauert rund sechs Minuten und steht Kund:innen aller
Mobilfunkanbieter kostenfrei zur Verfügung.
- Warum ist die Reinigung von Handys in einer UV-Box empfehlenswert?
Smartphones begleiten deren Besitzer rund um die Uhr und beherbergen
häufig unzählige Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen.
Mithilfe des sog. "HandySpas" werden Endgeräte innerhalb weniger
Minuten von Viren und Keimen gereinigt.
- Werden im HandySpa von Drei Smartphones auch äußerlich gereinigt?
Nein, es erfolgt nur eine Reinigung von Viren und Bakterien. Die
äußerliche Reinigung von Schmutz und Speiseresten ist auch weiterhin
Aufgabe der Handybesitzer.
- Für die Nutzung von HandySpas ist keine Reservierung erforderlich.
- Mehr Infos bzw. die Adressen der 39 Drei Shops, die ein HandySpa
anbieten, findet man auf www.drei.at/HandySpa
- Quelle: Hutchison Drei Austria GmbH
Zwtl.: Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen
von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der
Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei
erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-
Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie,
Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand.
Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber
und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen
verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in
Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0051 2026-08-17/11:26
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