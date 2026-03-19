APA ots news: Kinder-Palliativversorgung: Ehrenamtliche Betreuung weiter unverzichtbar

Wien (APA-ots) - - Trotz des Ausbaus spezialisierter Angebote gibt es in

Österreich

weiterhin Lücken in der pädiatrischen Palliativ- und

Hospizversorgung.

- Ehrenamtliche Initiativen schließen diese Lücken und tragen das

System maßgeblich mit.

- Die Allianz Österreich unterstützt seit über 40 Jahren den

Lichtblickhof als eine dieser zentralen Anlaufstellen - zuletzt mit

mehr als 70.000 Euro aus dem traditionellen Charity-Punschstand.

Österreich ist ein Land, das von starkem ehrenamtlichem

Engagement geprägt ist. Laut einer aktuellen Umfrage der Allianz

Österreich engagiert sich knapp die Hälfte der Österreicher:innen

ehrenamtlich, wobei drei Viertel der ehrenamtlich Tätigen den Wunsch

zu helfen als Hauptmotiv für ihr Engagement angeben. Besonders

unverzichtbar ist dieses Engagement im Hospiz- und Palliativbereich:

Hier ergänzen ehrenamtliche Begleiter:innen die medizinische

Versorgung durch menschliche Zuwendung und psychosoziale

Unterstützung - eine Leistung, die das professionelle

Gesundheitssystem allein nicht erbringen könnte.

Zwtl.: Versorgungslücken trotz Ausbau

Seit 2013 wurde das Angebot an pädiatrischer Palliativversorgung

systematisch ausgebaut: Österreichweit stehen 39 spezialisierte

Einrichtungen zur Verfügung, darunter mobile Kinder-Palliativteams

sowie Kinder-Hospizteams mit ehrenamtlichen Begleiter:innen. Dennoch

ist die Versorgung nicht bedarfsdeckend - besonders stationäre Plätze

fehlen, und die umfassende Betreuung betroffener Familien bleibt eine

Herausforderung. Genau hier setzen ehrenamtliche Initiativen wie der

Lichtblickhof an: Sie bieten nicht nur medizinische Begleitung,

sondern schaffen einen Ort, an denen betroffene Familien durchatmen

und Kraft tanken können.

Zwtl.: Lichtblickhof: Lebensort mit Equotherapie

Der Lichtblickhof ist ein solcher Lebensort für Familien, deren

Kind von unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen

ist. Mit der Equotherapie - einer speziellen Therapieform mit Pferden

- hilft der Lichtblickhof Kindern und Jugendlichen dabei, belastende

Lebensphasen besser zu bewältigen.

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt die Allianz Österreich mit

ihren Mitarbeiter:innen den Lichtblickhof und konnte insgesamt

bereits mehr als 1,5 Millionen Euro an Spenden an das Kinderhospiz

übergeben.

Zwtl.: Punschstand bringt 70.000 Euro für kranke Kinder

Zuletzt engagierten sich in der Vorweihnachtszeit

Mitarbeiter:innen der Allianz am traditionellen Punschstand für den

guten Zweck. Rund 150 Beschäftigte organisierten den Stand vor der

Unternehmenszentrale am Wiener Hauptbahnhof in Eigeninitiative und

betreuten ihn vier Wochen lang in ihrer Freizeit. Der Verkauf von

Punsch, Glühwein und Snacks sowie der traditionelle Advent-

Radmarathon brachte mehr als 40.000 Euro an Spenden ein. Die Allianz

Österreich stockte die Summe um weitere 30.000 Euro auf - insgesamt

über 70.000 Euro für den Lichtblickhof.

"Unsere Aufgabe ist es, betroffenen Familien in ihrer schwierigen

Situation Momente der Hoffnung und Lebensfreude zu ermöglichen. Der

Lichtblickhof bietet schwerkranken Kindern und ihren Angehörigen

einen geschützten Ort, an dem sie durchatmen, positive Erlebnisse

sammeln und neue Energie gewinnen können. Die langjährige

Unterstützung durch Partner wie die Allianz ist die Grundlage dafür,

dass wir jährlich bis zu 500 Kinder betreuen können", erklärt

Roswitha Zink, Geschäftsführerin und Therapeutin des Lichtblickhofes

.

"Ehrenamtliche Organisationen leisten einen unverzichtbaren

Beitrag für unser Gesundheitssystem - gerade bei der Begleitung

schwerkranker Kinder. Trotz medizinischer Fortschritte gibt es

weiterhin Lücken in der Versorgung. Umso wichtiger ist es,

Initiativen wie den Lichtblickhof zu stärken. Unser Punschstand hat

eine jahrzehntelange Tradition und lebt vom außergewöhnlichen Einsatz

und Zusammenhalt unserer Mitarbeiter:innen", so Daniel Mati, CEO der

Allianz Österreich.

Zwtl.: Charity und Corporate Volunteering

Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement haben bei

der Allianz Österreich einen hohen Stellenwert - durch finanzielle

Beiträge ebenso wie durch den freiwilligen Einsatz der

Mitarbeiter:innen. Im Jahr 2025 wurden - inklusive der Spendengelder

aus dem Punschstand für den Lichtblickhof - mehr als 70.000 Euro an

Charity-Projekte gespendet.

Darüber hinaus können Mitarbeiter:innen der Allianz Österreich

einen Arbeitstag pro Jahr für den guten Zweck einsetzen. Im Jahr 2025

wurden rund 130 Corporate-Volunteering-Tage geleistet.

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Dr. Thomas Gimesi

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