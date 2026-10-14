APA ots news: Kommunalkredit beabsichtigt Emission eines Additional-Tier-1-Kapitalinstruments über EUR 150 Mio.

Wien (APA-ots) - Diese Meldung ist in englischer Sprache unter

https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/presentations

verfügbar.

Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") - eine auf

Infrastruktur- und Energiefinanzierungen spezialisierte europäische

Bank mit Fokus auf komplexe Mid-Market-Projekte in Europa - gibt

heute ihre Absicht bekannt, abhängig von den Marktbedingungen ein

Additional-Tier-1-Kapitalinstrument (AT1) im Volumen von EUR 150 Mio.

zu begeben. Die Emission soll die Rückzahlung der bestehenden AT1-

Wertpapiere der Bank im Volumen von EUR 62,8 Mio. unterstützen und

zusätzlichen Kapitalspielraum für das weitere Wachstum des

Kreditgeschäfts schaffen. Ihr Portfolio beläuft sich auf rund EUR 7,7

Mrd. und weist ein durchschnittliches Portfoliorating von BBB auf.

Das Instrument wird gemäß den geltenden regulatorischen

Bestimmungen als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1)

anrechenbar sein. Es ist unbefristet ausgestaltet und sieht eine

erstmalige Kündigungsmöglichkeit nach 5,5 Jahren sowie einen

Mechanismus zur vorübergehenden Herabschreibung bei Unterschreiten

einer CET1-Quote von 5,125 % vor. Für die Emission wird ein Rating

von B+ durch S&P Global Ratings erwartet. Die Transaktion soll die

Flexibilität der Kapitalstruktur der Bank stärken und ihre

Investorenbasis bei spezialisierten Investoren für Bankkapital und

nachrangige Schuldtitel weiter diversifizieren.

Jacques Ripoll, Chief Executive Officer der Kommunalkredit: "Die

AT1-Emission ist ein weiterer Schritt in der Weiterentwicklung der

Kapitalstruktur der Kommunalkredit. Sie wird unsere Investorenbasis

verbreitern, unsere Kapitalflexibilität stärken und zusätzlichen

Spielraum für das weitere Wachstum unseres Kreditgeschäfts in den

europäischen Infrastruktur- und Energiesektoren schaffen."

Die Kommunalkredit hat ABN AMRO und Morgan Stanley mit der

Durchführung der AT1-Transaktion beauftragt. Registrierte Investoren

können hier auf eine Aufzeichnung der NetRoadshow zugreifen:

https://dealroadshow.finsight.com/e/KA2026

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Liviu Kouchnirenko

Telefon: +43 1 31631 415

E-Mail: l.kouchnirenko@kommunalkredit.at

Kommunalkredit Austria AG

Marcus Mayer

Telefon: +43 1 31631 593

E-Mail: communication@kommunalkredit.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0109 2026-10-14/12:01