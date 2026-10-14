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14.10.2026 12:07:38
APA ots news: Kommunalkredit beabsichtigt Emission eines Additional-Tier-1-...
APA ots news: Kommunalkredit beabsichtigt Emission eines Additional-Tier-1-Kapitalinstruments über EUR 150 Mio.
Wien (APA-ots) - Diese Meldung ist in englischer Sprache unter
https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/presentations
verfügbar.
Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") - eine auf
Infrastruktur- und Energiefinanzierungen spezialisierte europäische
Bank mit Fokus auf komplexe Mid-Market-Projekte in Europa - gibt
heute ihre Absicht bekannt, abhängig von den Marktbedingungen ein
Additional-Tier-1-Kapitalinstrument (AT1) im Volumen von EUR 150 Mio.
zu begeben. Die Emission soll die Rückzahlung der bestehenden AT1-
Wertpapiere der Bank im Volumen von EUR 62,8 Mio. unterstützen und
zusätzlichen Kapitalspielraum für das weitere Wachstum des
Kreditgeschäfts schaffen. Ihr Portfolio beläuft sich auf rund EUR 7,7
Mrd. und weist ein durchschnittliches Portfoliorating von BBB auf.
Das Instrument wird gemäß den geltenden regulatorischen
Bestimmungen als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1)
anrechenbar sein. Es ist unbefristet ausgestaltet und sieht eine
erstmalige Kündigungsmöglichkeit nach 5,5 Jahren sowie einen
Mechanismus zur vorübergehenden Herabschreibung bei Unterschreiten
einer CET1-Quote von 5,125 % vor. Für die Emission wird ein Rating
von B+ durch S&P Global Ratings erwartet. Die Transaktion soll die
Flexibilität der Kapitalstruktur der Bank stärken und ihre
Investorenbasis bei spezialisierten Investoren für Bankkapital und
nachrangige Schuldtitel weiter diversifizieren.
Jacques Ripoll, Chief Executive Officer der Kommunalkredit: "Die
AT1-Emission ist ein weiterer Schritt in der Weiterentwicklung der
Kapitalstruktur der Kommunalkredit. Sie wird unsere Investorenbasis
verbreitern, unsere Kapitalflexibilität stärken und zusätzlichen
Spielraum für das weitere Wachstum unseres Kreditgeschäfts in den
europäischen Infrastruktur- und Energiesektoren schaffen."
Die Kommunalkredit hat ABN AMRO und Morgan Stanley mit der
Durchführung der AT1-Transaktion beauftragt. Registrierte Investoren
können hier auf eine Aufzeichnung der NetRoadshow zugreifen:
https://dealroadshow.finsight.com/e/KA2026
Rückfragehinweis:
Kommunalkredit Austria AG
Liviu Kouchnirenko
Telefon: +43 1 31631 415
E-Mail: l.kouchnirenko@kommunalkredit.at
Kommunalkredit Austria AG
Marcus Mayer
Telefon: +43 1 31631 593
E-Mail: communication@kommunalkredit.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0109 2026-10-14/12:01
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