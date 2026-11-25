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25.11.2026 14:40:38
APA ots news: Kommunalkredit gibt Änderungen in der Vorstandsstruktur bekannt
Donal Galvin wird mit 1. Dezember 2026 zum CFO bestellt,
nachdem Andreas Schortje bereits zum CRO ernannt wurde;
COO/CTO-Funktion wird im Juni 2027 aufgelöst.
Wien (APA-ots) - - Donal Galvin, ehemaliger CFO der AIB Group, wird als
Finanzvorstand
(CFO) in den Vorstand der Kommunalkredit berufen.
- Die Zuständigkeiten des COO/CTO werden nach Auslaufen des
Vorstandsmandats von Nima Motazed im Juni 2027 auf die übrigen
Vorstandsmitglieder aufgeteilt.
Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat am 25. November
2026 Änderungen in der Zusammensetzung und den Zuständigkeiten ihres
Vorstands bekanntgegeben.
Donal Galvin wird mit Wirkung zum 1. Dezember 2026 als Chief
Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands in die
Kommunalkredit eintreten. Zuvor war Galvin CFO der AIB Group, der
nach Marktkapitalisierung größten börsennotierten Bank Irlands. Er
verfügt über umfassende Erfahrung im Finanzbereich sowie im Corporate
& Investment Banking. Künftig wird er die Verantwortung für die
Bereiche Accounting & Regulatory Reporting, Financial Planning &
Analysis sowie Asset & Liability Management übernehmen.
Die Bestellung von Galvin folgt auf die Ernennung von Andreas
Schortje zum Chief Risk Officer (CRO) im August 2026. Schortje war
zuvor Head of Risk Controlling bei der Kommunalkredit.
"Mit diesen Bestellungen stärken wir unseren Vorstand, indem wir
umfassende internationale Bankerfahrung mit fundierter interner
Expertise verbinden. Damit ist die Kommunalkredit für ihre nächste
Entwicklungsphase gut aufgestellt", erklärt Jacques Ripoll, CEO der
Kommunalkredit.
Im Zuge der Änderungen ihrer Vorstandsstruktur wird die
Kommunalkredit die eigenständige COO/CTO-Funktion mit Auslaufen des
Vorstandsmandats von Nima Motazed am 30. Juni 2027 auflösen. Seit
seinem Eintritt in die Kommunalkredit im Jahr 2024 hat Motazed eine
wesentliche Rolle bei der Transformation der operativen Abläufe, der
IT und der organisatorischen Strukturen der Bank gespielt.
"Nima Motazed hat einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der
operativen Leistungsfähigkeit und Prozesse der Kommunalkredit
geleistet. Seine starke Führung und sein wesentlicher Beitrag zur
organisatorischen Weiterentwicklung der Bank verdienen besondere
Anerkennung", erklärt Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Mit Wirkung zum 1. Juli 2027 und vorbehaltlich der endgültigen
Genehmigung durch den Aufsichtsrat wird die Verantwortung für Banking
Operations und Group Operational Services auf CFO Donal Galvin
übergehen, während CEO Jacques Ripoll die Verantwortung für
Information Technology übernehmen wird.
Rückfragehinweis:
Kommunalkredit Austria AG
Corporate Communication & Marketing
Mag. Marcus Mayer
Telefon: +43 1 31631 593
E-Mail: communication@kommunalkredit.at
Website: https://www.kommunalkredit.at
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