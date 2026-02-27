|
APA ots news: Kommunalkredit meldet solide operative Performance
2025 geprägt von starker Nachfrage im Infrastruktur- und
Energiesektor - aber auch von branchenspezifischen
Herausforderungen, die zu hohen Risikovorsorgen führten
Wien, 27.02.2026 (APA-ots) - -
Neugeschäftsvolumen >EUR 2,0 Mrd.
-
Operatives Ergebnis EUR 119,0 Mio.
-
Jahresüberschuss nach Steuern EUR 13,5 Mio. aufgrund hoher
Risikovorsorgen im Glasfasersektor
-
NPL-Quote 7 %
-
Gesamtkapitalquote 19,6 %
-
Cost-Income-Ratio <40 %
-
Covered-Bond-Rating auf AA+ angehoben
-
Tier-II-Anleiheemission mit einem Volumen von EUR 150 Mio. 3,6-
fach überzeichnet
-
EUR 500 Mio. öffentliche Senior-Preferred-Anleihe 2,6-fach
überzeichnet
Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat heute ihr
Jahresergebnis 2025 bekannt gegeben, das eine robuste
Neugeschäftsentwicklung und eine operative Widerstandsfähigkeit
zeigt. Allerdings haben erhöhte Kreditrisikovorsorgen, die vor allem
auf negative Entwicklungen in einigen europäischen Glasfasermärkten
zurückzuführen sind, zu hohen Risikokosten geführt. Dennoch konnte
die Bank ihre starke Kapital- und Liquiditätsposition behaupten und
gleichzeitig ihre Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur- und
Energiefinanzierung in ganz Europa weiter ausbauen, was sich in einer
soliden Geschäftsentwicklung widerspiegelt.
In einem Jahr, das von geopolitischer Unsicherheit, sinkenden
Zinsen und Konsolidierungsdruck in Teilen des Marktes für digitale
Infrastruktur geprägt war, erzielte die in Wien ansässige Spezialbank
ein Neugeschäft von knapp EUR 2,1 Mrd. und bekräftigte damit ihre
Position als starke Expertin für Infrastrukturfinanzierungen in
Europa.
Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, kommentiert: "2025 war
ein herausforderndes Jahr, aber wir sind gut aufgestellt. Wir haben
sektorspezifische Risiken angegangen und gleichzeitig eine starke
Kapitalausstattung und Liquidität beibehalten. Wir konzentrieren uns
weiterhin auf das, was wir am besten können - die Finanzierung und
Beratung im Bereich Energie und Infrastruktur in Europa. Der
strukturelle Investitionsbedarf in diesem Bereich ist immens, und
sowohl öffentliche Stellen als auch private Investoren werden
zunehmend auf spezialisierte Finanzierungspartner angewiesen sein.
Die Kommunalkredit ist gut positioniert, um diese Rolle zu erfüllen."
Zwtl.: Umsatzwachstum durch Nachfrage im Infrastrukturbereich
Das Neugeschäft beschleunigte sich mit einem im
Vorjahresvergleich sehr starken letzten Quartal. Das Neugeschäft von
insgesamt EUR 2,08 Mrd. (2024: EUR 2,28 Mrd.) spiegelt die anhaltende
Nachfrage nach Finanzierungen in den Bereichen Energie, Verkehr,
digitale und soziale Infrastruktur wider.
Die Normalisierung der Zinssätze im Jahr 2025 wirkte sich auf das
Gesamtergebnis aus, die Kernerträge der Kommunalkredit stiegen um 4 %
. Das operative Ergebnis vor Risikovorsorge belief sich auf EUR 119,0
Mio., das Ergebnis einer soliden zugrundeliegenden Geschäftstätigkeit
und Kostendisziplin. Die Cost-Income-Ratio von unter 40 % bleibt eine
der strukturellen Stärken der Kommunalkredit und unterstützt die
Ertragsstabilität in volatilen Marktumfeldern.
Zwtl.: Glasfasersektor belastet Ergebnis stark
Die positive operative Dynamik wurde jedoch durch erhebliche
Risikovorsorgen überschattet. Der Hauptgrund für den Ergebnisdruck im
Jahr 2025 war die Verschlechterung bei bestimmten europäischen
Glasfaserprojekten, die 2025 insbesondere in Großbritannien und
Deutschland eine zyklische und strukturelle Konsolidierung erlebten.
Mehrere Projekte waren angesichts eines restriktiveren
Finanzierungsumfelds mit Liquiditätsengpässen konfrontiert, während
Sponsoren und Kreditgeber nur begrenzt bereit waren, zusätzliches
Kapital zuzuführen. Wie viele andere Infrastrukturkreditgeber war
auch die Kommunalkredit davon betroffen und bildete erhebliche
Risikovorsorgen. Infolgedessen sank der Gewinn nach Steuern auf EUR
13,5 Mio. (2024: EUR 96,3 Mio.), die NPL-Quote stieg auf 7,0 % (2024:
2,8 %).
Zwtl.: Kapitalstärke und Liquidität bleiben robust
Ein positives Nettoergebnis, vollständig einbehaltene Gewinne und
ein umsichtiges Kapitalmanagement haben es der Bank ermöglicht, eine
sehr starke Kapitalbasis aufrechtzuerhalten. Die Eigenmittel beliefen
sich auf EUR 862 Mio., die Gesamtkapitalquote lag mit 19,6 % deutlich
über den regulatorischen Anforderungen von 14,8 % sowie den internen
Mittelfristzielen. Die starke Kapitalausstattung, die hohen
Risikovorsorgen und ein Liquiditätspuffer von mehr als EUR 1 Mrd. zum
Jahresende zeugen von einem umsichtigen Risiko- und
Liquiditätsmanagement.
Zwtl.: Starker Zugang zum Kapitalmarkt und verbessertes Rating für
gedeckte Schuldverschreibungen
Das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell der
Kommunalkredit blieb auch 2025 ungebrochen. Im März platzierte die
Bank erfolgreich eine öffentliche Senior-Preferred-Anleihe im Wert
von EUR 500 Mio., die 2,6-fach überzeichnet war. Im Juni emittierte
sie ihre erste öffentliche Tier-II-Anleihe im Wert von EUR 150 Mio.,
die 3,6-fach überzeichnet war und eine breite internationale
institutionelle Nachfrage auf sich zog.
S&P Global Ratings bestätigte das langfristige Emittenten-Rating
der Bank mit "BBB" und revidierte den Ausblick im Dezember 2025 auf
"negativ", was die sektorspezifischen Entwicklungen der
Vermögensqualität widerspiegelt und darauf hindeutet, dass die
Ratingagenturen das Risiko im Bereich der Glasfaser weiterhin genau
beobachten. Im Januar 2026 stufte S&P Global Ratings das Rating der
Covered Bonds der Kommunalkredit um zwei Stufen auf "AA+" herauf, ein
Beleg für die Qualität des Deckungsstocks und die Verpflichtung zur
Überbesicherung.
Die Bilanzsumme der Kommunalkredit nach IFRS belief sich zum 31.
Dezember 2025 auf EUR 7,0 Mrd. (31.12.2024: EUR 6,6 Mrd.), was einem
Anstieg von 6 % entspricht.
Zwtl.: Strategischer Fokus bleibt unverändert
Trotz der Volatilität in diesem Sektor blieb die Nachfrage nach
Infrastrukturfinanzierungen stabil, insbesondere in den Bereichen
erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur. Rund 80 % des
Neugeschäfts der Kommunalkredit unterstützten den ökologischen Wandel
in Europa. Aufgrund der starken Nachfrage, die durch strukturelle
Megatrends getrieben wird, beabsichtigt die Bank, ihren Fokus auf
Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Beratungsleistungen in
ganz Europa beizubehalten.
Der Jahresfinanzbericht 2025 der Kommunalkredit ist jetzt
verfügbar unter
https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte
