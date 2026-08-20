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20.08.2026 10:17:38
APA ots news: Kommunalkredit mit starkem Neugeschäft
Hohe Nachfrage nach Infrastruktur- und Energiefinanzierungen -
Rekordneugeschäft im H1 2026 und aktives Portfoliomanagement
untermauern positiven Ausblick
Wien (APA-ots) - -
Rekordvolumen im Neugeschäft > EUR 1,0 Mrd. | +60 %
-
Rekordzahl von 27 Transaktionen | +50 %
-
Operatives Ergebnis vor Steuern und Kreditrisiko- und
Bewertungsergebnis EUR 50,7 Mio.
-
Periodenergebnis nach Steuern EUR 1,4 Mio.
-
NPL-Quote auf 6,8 % gesunken
-
CET1-Ratio 15,5 %
-
Cost-Income-Ratio <45 %
-
EUR 500 Mio. Benchmark-Covered Bond erfolgreich platziert
-
Covered-Bond-Rating von S&P auf "AA+" angehoben
Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat im ersten
Halbjahr 2026 ein Rekordvolumen im Neugeschäft erzielt und damit das
anhaltend hohe Potenzial im europäischen Markt für spezialisierte
Infrastruktur- und Energiefinanzierungen erfolgreich genutzt. Mit
einem Neugeschäftsvolumen von mehr als EUR 1,0 Mrd. (exkl. Public
Finance) steigerte die Bank ihr Volumen gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um rund 60 %. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl
der abgeschlossenen Transaktionen um 50 % auf einen neuen
Halbjahresrekord, mit entsprechend positivem Beitrag zur
Portfoliodiversifikation.
Kommunalkredit setzte ihr aktives Portfoliomanagement konsequent
fort, reduzierte die NPL-Quote von 7,0 % zum Jahresende 2025 auf 6,8
% zum 30. Juni 2026 und erhöhte die Risikovorsorgen für einzelne
Kreditpositionen des Altbestands. Die starke operative Entwicklung
wurde dadurch von einem Kreditrisikoergebnis in Höhe von EUR -44,4
Mio. belastet, das Periodenergebnis nach Steuern blieb mit EUR 1,4
Mio. jedoch leicht positiv.
Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, kommentiert: "Das erste
Halbjahr 2026 zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und die hohe
Nachfrage nach unserer Expertise. Mit einem Rekordvolumen im
Neugeschäft und einer Rekordzahl an Transaktionen unterstützen wir
mehr Infrastruktur- und Energieprojekte in Europa als je zuvor in
einem ersten Halbjahr. Gleichzeitig entwickeln wir die Qualität und
Diversifikation unseres Kreditportfolios durch aktives
Portfoliomanagement kontinuierlich weiter. Unser Fokus liegt
unverändert auf einem robusten Geschäftsmodell, anhaltender
Kostendisziplin und nachhaltigem, profitablem Wachstum. Der
langfristige Investitionsbedarf in Europas Infrastruktur ist hoch -
und Kommunalkredit ist gut positioniert, um diesen Wandel als
spezialisierter Finanzierungspartner und Berater zu begleiten."
Zwtl.: Aktives Portfoliomanagement reduziert NPLs und
Risikopositionen
Der Abbau notleidender Kredite blieb im ersten Halbjahr eine
strategische Priorität. Restrukturierungen, gezielte Verkäufe und
weitere Maßnahmen des aktiven Portfoliomanagements trugen dazu bei,
dass die Exposure im problematischen Glasfaser-Breitband Subsektor
auf 8 % des Gesamtportfolios reduziert wurden. Die NPL-Quote (Non-
Performing Loan Ratio) sank auf 6,8 %, 91 % des NPL-Portfolios wurden
restrukturiert bzw. stehen kurz vor dem Abschluss einer
Restrukturierung.
Das Kreditportfolio bleibt breit über Regionen, Kreditnehmer und
Infrastruktursektoren diversifiziert. Das durchschnittliche interne
Rating des Gesamtportfolios entspricht "BBB"; 56 % des Portfolios
verfügten zum 30. Juni 2026 über Investment-Grade-Qualität.
Zwtl.: Kapital- und Liquiditätsposition bleiben stark
Kommunalkredit verfügte zum 30. Juni 2026 über eine CET1-Ratio
von 15,5 % und eine Gesamtkapitalquote von 21,2 %. Die IFRS-
Konzernbilanzsumme erhöhte sich auf EUR 7,3 Mrd. gegenüber EUR 7,0
Mrd. zum Jahresende 2025. Der Anstieg reflektiert insbesondere das
weitere Wachstum des Finanzierungsgeschäfts. Gleichzeitig verfügte
die Bank über Barreserven von EUR 0,7 Mrd.
Die Liquiditätskennzahlen lagen weiterhin deutlich über den
regulatorischen Anforderungen. Zum Halbjahresende betrug die
Liquidity Coverage-Ratio (LCR) 372 %, die Net Stable Funding-Ratio (
NSFR) 122 %.
Zwtl.: Erfolgreicher Kapitalmarktzugang stärkt Refinanzierungsbasis
Im April 2026 platzierte Kommunalkredit erfolgreich einen
Benchmark-Covered Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer
Laufzeit von sechs Jahren. Die Emission war 1,5-fach überzeichnet und
stieß bei rund 40 internationalen Investoren auf Nachfrage. Damit
setzte die Bank die Diversifizierung ihrer Refinanzierungsbasis fort.
Bereits im Jänner hatte S&P Global Ratings das Covered-Bond-
Rating der Kommunalkredit um zwei Stufen von "AA-" auf "AA+"
angehoben. Das langfristige Emittenten-Rating blieb bei "BBB" mit
negativem Ausblick.
Parallel dazu entwickelte Kommunalkredit ihre Einlagen- und
Kapitalmarktrefinanzierung weiter. Für die zweite Jahreshälfte prüft
die Bank zudem eine mögliche Emission neuer Additional-Tier-1-
Anleihen zur weiteren Stärkung ihrer Kapitalposition.
Zwtl.: Andreas Schortje zum Chief Risk Officer bestellt
Kommunalkredit hat Andreas Schortje, derzeit Head of Risk
Controlling, mit Wirkung ab November 2026 zum Chief Risk Officer (CRO
) und Mitglied des Vorstands bestellt. In seiner neuen Funktion wird
er die Verantwortung für das Risikomanagement der Bank übernehmen.
Die Bestellung folgt auf die Entscheidung von Sebastian
Firlinger, derzeit Chief Financial Officer und Chief Risk Officer (
CFO/CRO), Kommunalkredit mit Ende 2026 zu verlassen, um sich
beruflich neu zu orientieren. Der Auswahlprozess für die Position des
Chief Financial Officer läuft derzeit.
Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kommunalkredit,
kommentiert: "Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Sebastian
Firlinger für seinen wesentlichen Beitrag zur Kommunalkredit danken.
In seinen Funktionen als CFO und CRO und insbesondere während seiner
Zeit als interimistischer CEO hat er die Bank maßgeblich mitgestaltet
- sowohl aus finanzieller und risikoseitiger Perspektive als auch im
Hinblick auf ihre Kultur und Organisation. Seine Führung, sein
Engagement und sein persönlicher Beitrag haben die Kommunalkredit
nachhaltig geprägt. Wir schätzen all das, was er für die Bank
geleistet hat, sehr und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen
Weg viel Erfolg. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, Andreas Schortje
zu unserem neuen Chief Risk Officer zu bestellen. Seine umfassende
Erfahrung im Risikomanagement und seine tiefe Kenntnis der
Kommunalkredit und ihres Geschäfts gewährleisten Kontinuität und
schaffen eine starke Grundlage für die Weiterentwicklung der Bank."
Zwtl.: Strategischer Fokus und Ausblick bleiben unverändert
Der strukturelle Bedarf an Investitionen in Europas Energie-,
Digital-, Verkehrs- und soziale Infrastruktur bleibt trotz
geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten hoch.
Kommunalkredit geht mit einer diversifizierten Kredit- und
Beratungspipeline, einer gestärkten Refinanzierungsbasis und einem
aktiv verwalteten Kreditportfolio in die zweite Jahreshälfte. Für das
Gesamtjahr erwartet die Bank operative Erträge auf Vorjahresniveau
und ein positives Konzernergebnis nach Steuern.
Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der Kommunalkredit ist jetzt
verfügbar unter
https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte
Rückfragehinweis:
Kommunalkredit Austria AG
Corporate Communication & Marketing
Mag. Marcus Mayer
Telefon: +43 1 31631 593
E-Mail: communication@kommunalkredit.at
Website: https://www.kommunalkredit.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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