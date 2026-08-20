APA ots news: Kommunalkredit mit starkem Neugeschäft

Hohe Nachfrage nach Infrastruktur- und Energiefinanzierungen -

Rekordneugeschäft im H1 2026 und aktives Portfoliomanagement

untermauern positiven Ausblick

Wien (APA-ots) - -

Rekordvolumen im Neugeschäft > EUR 1,0 Mrd. | +60 %

-

Rekordzahl von 27 Transaktionen | +50 %

-

Operatives Ergebnis vor Steuern und Kreditrisiko- und

Bewertungsergebnis EUR 50,7 Mio.

-

Periodenergebnis nach Steuern EUR 1,4 Mio.

-

NPL-Quote auf 6,8 % gesunken

-

CET1-Ratio 15,5 %

-

Cost-Income-Ratio <45 %

-

EUR 500 Mio. Benchmark-Covered Bond erfolgreich platziert

-

Covered-Bond-Rating von S&P auf "AA+" angehoben

Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat im ersten

Halbjahr 2026 ein Rekordvolumen im Neugeschäft erzielt und damit das

anhaltend hohe Potenzial im europäischen Markt für spezialisierte

Infrastruktur- und Energiefinanzierungen erfolgreich genutzt. Mit

einem Neugeschäftsvolumen von mehr als EUR 1,0 Mrd. (exkl. Public

Finance) steigerte die Bank ihr Volumen gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um rund 60 %. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl

der abgeschlossenen Transaktionen um 50 % auf einen neuen

Halbjahresrekord, mit entsprechend positivem Beitrag zur

Portfoliodiversifikation.

Kommunalkredit setzte ihr aktives Portfoliomanagement konsequent

fort, reduzierte die NPL-Quote von 7,0 % zum Jahresende 2025 auf 6,8

% zum 30. Juni 2026 und erhöhte die Risikovorsorgen für einzelne

Kreditpositionen des Altbestands. Die starke operative Entwicklung

wurde dadurch von einem Kreditrisikoergebnis in Höhe von EUR -44,4

Mio. belastet, das Periodenergebnis nach Steuern blieb mit EUR 1,4

Mio. jedoch leicht positiv.

Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, kommentiert: "Das erste

Halbjahr 2026 zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und die hohe

Nachfrage nach unserer Expertise. Mit einem Rekordvolumen im

Neugeschäft und einer Rekordzahl an Transaktionen unterstützen wir

mehr Infrastruktur- und Energieprojekte in Europa als je zuvor in

einem ersten Halbjahr. Gleichzeitig entwickeln wir die Qualität und

Diversifikation unseres Kreditportfolios durch aktives

Portfoliomanagement kontinuierlich weiter. Unser Fokus liegt

unverändert auf einem robusten Geschäftsmodell, anhaltender

Kostendisziplin und nachhaltigem, profitablem Wachstum. Der

langfristige Investitionsbedarf in Europas Infrastruktur ist hoch -

und Kommunalkredit ist gut positioniert, um diesen Wandel als

spezialisierter Finanzierungspartner und Berater zu begleiten."

Zwtl.: Aktives Portfoliomanagement reduziert NPLs und

Risikopositionen

Der Abbau notleidender Kredite blieb im ersten Halbjahr eine

strategische Priorität. Restrukturierungen, gezielte Verkäufe und

weitere Maßnahmen des aktiven Portfoliomanagements trugen dazu bei,

dass die Exposure im problematischen Glasfaser-Breitband Subsektor

auf 8 % des Gesamtportfolios reduziert wurden. Die NPL-Quote (Non-

Performing Loan Ratio) sank auf 6,8 %, 91 % des NPL-Portfolios wurden

restrukturiert bzw. stehen kurz vor dem Abschluss einer

Restrukturierung .

Das Kreditportfolio bleibt breit über Regionen, Kreditnehmer und

Infrastruktursektoren diversifiziert. Das durchschnittliche interne

Rating des Gesamtportfolios entspricht "BBB"; 56 % des Portfolios

verfügten zum 30. Juni 2026 über Investment-Grade-Qualität.

Zwtl.: Kapital- und Liquiditätsposition bleiben stark

Kommunalkredit verfügte zum 30. Juni 2026 über eine CET1-Ratio

von 15,5 % und eine Gesamtkapitalquote von 21,2 %. Die IFRS-

Konzernbilanzsumme erhöhte sich auf EUR 7,3 Mrd. gegenüber EUR 7,0

Mrd. zum Jahresende 2025. Der Anstieg reflektiert insbesondere das

weitere Wachstum des Finanzierungsgeschäfts. Gleichzeitig verfügte

die Bank über Barreserven von EUR 0,7 Mrd.

Die Liquiditätskennzahlen lagen weiterhin deutlich über den

regulatorischen Anforderungen. Zum Halbjahresende betrug die

Liquidity Coverage-Ratio (LCR) 372 %, die Net Stable Funding-Ratio (

NSFR) 122 %.

Zwtl.: Erfolgreicher Kapitalmarktzugang stärkt Refinanzierungsbasis

Im April 2026 platzierte Kommunalkredit erfolgreich einen

Benchmark-Covered Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer

Laufzeit von sechs Jahren. Die Emission war 1,5-fach überzeichnet und

stieß bei rund 40 internationalen Investoren auf Nachfrage. Damit

setzte die Bank die Diversifizierung ihrer Refinanzierungsbasis fort.

Bereits im Jänner hatte S&P Global Ratings das Covered-Bond-

Rating der Kommunalkredit um zwei Stufen von "AA-" auf "AA+"

angehoben. Das langfristige Emittenten-Rating blieb bei "BBB" mit

negativem Ausblick.

Parallel dazu entwickelte Kommunalkredit ihre Einlagen- und

Kapitalmarktrefinanzierung weiter. Für die zweite Jahreshälfte prüft

die Bank zudem eine mögliche Emission neuer Additional-Tier-1-

Anleihen zur weiteren Stärkung ihrer Kapitalposition.

Zwtl.: Andreas Schortje zum Chief Risk Officer bestellt

Kommunalkredit hat Andreas Schortje, derzeit Head of Risk

Controlling, mit Wirkung ab November 2026 zum Chief Risk Officer (CRO

) und Mitglied des Vorstands bestellt. In seiner neuen Funktion wird

er die Verantwortung für das Risikomanagement der Bank übernehmen.

Die Bestellung folgt auf die Entscheidung von Sebastian

Firlinger, derzeit Chief Financial Officer und Chief Risk Officer (

CFO/CRO), Kommunalkredit mit Ende 2026 zu verlassen, um sich

beruflich neu zu orientieren. Der Auswahlprozess für die Position des

Chief Financial Officer läuft derzeit.

Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kommunalkredit,

kommentiert: "Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Sebastian

Firlinger für seinen wesentlichen Beitrag zur Kommunalkredit danken.

In seinen Funktionen als CFO und CRO und insbesondere während seiner

Zeit als interimistischer CEO hat er die Bank maßgeblich mitgestaltet

- sowohl aus finanzieller und risikoseitiger Perspektive als auch im

Hinblick auf ihre Kultur und Organisation. Seine Führung, sein

Engagement und sein persönlicher Beitrag haben die Kommunalkredit

nachhaltig geprägt. Wir schätzen all das, was er für die Bank

geleistet hat, sehr und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen

Weg viel Erfolg. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, Andreas Schortje

zu unserem neuen Chief Risk Officer zu bestellen. Seine umfassende

Erfahrung im Risikomanagement und seine tiefe Kenntnis der

Kommunalkredit und ihres Geschäfts gewährleisten Kontinuität und

schaffen eine starke Grundlage für die Weiterentwicklung der Bank."

Zwtl.: Strategischer Fokus und Ausblick bleiben unverändert

Der strukturelle Bedarf an Investitionen in Europas Energie-,

Digital-, Verkehrs- und soziale Infrastruktur bleibt trotz

geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten hoch.

Kommunalkredit geht mit einer diversifizierten Kredit- und

Beratungspipeline, einer gestärkten Refinanzierungsbasis und einem

aktiv verwalteten Kreditportfolio in die zweite Jahreshälfte. Für das

Gesamtjahr erwartet die Bank operative Erträge auf Vorjahresniveau

und ein positives Konzernergebnis nach Steuern.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der Kommunalkredit ist jetzt

verfügbar unter

https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Corporate Communication & Marketing

Mag. Marcus Mayer

Telefon: +43 1 31631 593

E-Mail: communication@kommunalkredit.at

Website: https://www.kommunalkredit.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0045 2026-08-20/10:12