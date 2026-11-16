APA ots news: Kommunalkredit, OeKB und ERG naat unterstreichen Potenzial starker Finanzierungspartnerschaften

Finanzierung über EUR 64 Mio. zeigt, wie spezialisierte Banken

und Exportkreditgarantien österreichischen Unternehmen Zugang

zu internationalen Infrastrukturprojekten erleichtern.

Wien, 16.11.2026 (APA-ots) - Eine Finanzierungspartnerschaft zwischen der

Kommunalkredit Austria

AG ("Kommunalkredit"), der Oesterreichischen Kontrollbank AG ("OeKB")

und dem türkischen Infrastrukturkonzern ERG naat Ticaret ve Sanayi

A.. ("ERG naat") zeigt, wie spezialisierte Bankenfinanzierungen

und Exportkreditabsicherungen neue internationale

Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen eröffnen

können.

Die drei Partner haben erfolgreich eine durch die OeKB

abgesicherte Shopping-Line-Finanzierung in Höhe von EUR 64 Mio.

abgeschlossen. Damit finanziert ERG naat die Beschaffung

österreichischer Anlagen, Technologien und Dienstleistungen für

Schienen-, Straßen- und weitere Infrastrukturprojekte in der Türkei,

Mitteleuropa, Lateinamerika und Afrika. Zu den im Rahmen der

geplanten Beschaffungen vorgesehenen österreichischen Herstellern

zählen Plasser & Theurer, Liebherr und Palfinger.

Kommunalkredit fungierte bei der fünfjährigen Finanzierung als

strukturierende Bank, Sole Mandated Lead Arranger und Kreditgeber.

Die OeKB stellt im Rahmen ihres Shopping-Line-Programms

Exportkreditgarantien und Refinanzierungsmittel bereit. Das

Finanzierungsmodell ermöglicht es ERG naat, Waren und

Dienstleistungen mehrerer österreichischer Lieferanten über einen

einzigen Finanzierungsrahmen zu beziehen. Dabei können sowohl

förderfähige bereits erfolgte Beschaffungen als auch künftige

Lieferungen berücksichtigt werden. Dies verschafft ERG naat

operative Flexibilität und erleichtert österreichischen Exporteuren

die Teilnahme an internationalen Infrastrukturprojekten. Die OeKB

deckt 100 % des politischen und 95 % des wirtschaftlichen Risikos ab.

Die Refinanzierung durch die OeKB ist auf das Auszahlungs- und

Rückzahlungsprofil der Finanzierung abgestimmt.

Die Transaktion verdeutlicht, wie die Zusammenarbeit

spezialisierter Finanzierungsinstitute, Exportkreditagenturen und

internationaler Infrastrukturentwickler grenzüberschreitende

Geschäfte ermöglicht. Zugleich bietet die Finanzierungsstruktur ein

Modell, das sich auf künftige Beschaffungsprogramme in

unterschiedlichen Projekten und Märkten übertragen lässt.

Als Spezialbank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen

verbindet Kommunalkredit fundierte Branchenexpertise mit

maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für komplexe Transaktionen.

Über ihren paneuropäischen Kernmarkt hinaus hat die Bank

Infrastrukturprojekte in der Türkei finanziert und in den vergangenen

fünf Jahren Transaktionen unter Einbindung von Exportkreditagenturen

und multilateralen Finanzierungsinstitutionen in Europa, dem Nahen

Osten und Afrika begleitet.

"Bei Kommunalkredit entwickeln wir maßgeschneiderte

Finanzierungslösungen, die das Wachstum unserer Kunden unterstützen

und den internationalen Handel fördern. Wir freuen uns, gemeinsam mit

ERG naat und der OeKB diese Finanzierung umgesetzt zu haben. Sie

unterstützt die internationale Expansion von ERG und bringt zugleich

österreichische Technologie und Expertise in Infrastrukturprojekte

weltweit ein", sagt Maxime Pirson, Senior Transactor, Structured

Export Finance bei Kommunalkredit.

Auf Basis staatlicher Exportgarantien des Bundesministeriums für

Finanzen (BMF) und Finanzierungsprogrammen unterstützt die OeKB

österreichische Unternehmen beim Zugang zu internationalen Märkten

und ermöglicht ausländischen Abnehmern den Bezug österreichischer

Waren und Dienstleistungen. Das Shopping-Line-Programm bündelt

Einkäufe bei mehreren österreichischen Lieferanten unter einem

Finanzierungsrahmen und erleichtert damit die Beteiligung

österreichischer Exporteure an internationalen Projekten.

"Wir haben unsere Shopping Lines 2023 eingeführt, um

Wachstumsmärkte zu erschließen. Indem wir Technologieimporte aus

Österreich in einem einzigen Kreditvertrag bündeln, bieten wir eine

rasche und einfache Struktur, Flexibilität und einen geringeren

Dokumentationsaufwand. Seit ihrer Einführung stoßen unsere Shopping

Lines auf außerordentlich großes Interesse. Das bestätigt die hohe

Nachfrage von Banken, Unternehmen und EPC-Auftragnehmern nach

innovativen, flexiblen Finanzierungslösungen - und selbstverständlich

nach österreichischer Technologie und Expertise. Die

Finanzierungspartnerschaft mit Kommunalkredit und ERG naat ist ein

hervorragendes Beispiel dafür, wie innovative Finanzierungslösungen

österreichischen Exporteuren neue Chancen eröffnen können", so Markus

Hoskovec, Geschäftsführer Exportgarantien & Internationale

Finanzierung der OeKB.

ERG naat ist die zentrale operative Gesellschaft der ERG-Gruppe

und verfügt über mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung mit großen

Verkehrs- und Infrastrukturprojekten. Aufbauend auf einer

langjährigen Zusammenarbeit mit österreichischen Exporteuren,

insbesondere im Schienenverkehr, verfolgt die Gruppe weitere

Infrastrukturvorhaben in der Türkei und auf internationalen Märkten.

Die neue Finanzierung bietet ERG naat eine langfristige

Finanzierung in Euro und mehr Flexibilität bei der Steuerung des

Beschaffungsbedarfs im internationalen Projektportfolio.

"Die Beschaffung für unsere Projekte erfolgt schrittweise

entsprechend dem jeweiligen Projektfortschritt und nicht im Rahmen

einer einzigen Transaktion. Da die Shopping Line zu Beginn nicht an

einen bestimmten Vertrag gebunden ist, können wir bei Bedarf Mittel

für verschiedene Projekte und österreichische Lieferanten abrufen.

Dank der Garantie und Refinanzierung durch die OeKB bietet die

Finanzierung zudem wettbewerbsfähige Konditionen für unser

internationales Portfolio. Dadurch werden österreichische Anlagen und

Dienstleistungen in allen Märkten, in denen wir tätig sind - von der

Türkei bis nach Lateinamerika und Afrika -, leichter zugänglich. Wir

danken Kommunalkredit und der OeKB für ihr Engagement in dieser

Partnerschaft", erläutert Arzu Tören, Global Head of ECAs and Blended

Finance bei ERG International UK.

Zwtl.: Über ERG naat

ERG naat ist die zentrale operative Gesellschaft der ERG-

Gruppe, eines führenden türkischen Infrastrukturkonzerns mit mehr als

50 Jahren Erfahrung im Verkehrs- und Infrastruktursektor. Die

Geschäftstätigkeit umfasst Planung, Beschaffung und Bau, Entwicklung

von Konzessionsprojekten sowie Investitionen und Betrieb. Die ERG-

Gruppe war an mehreren internationalen Projekten beteiligt, die von

Exportkreditagenturen und multilateralen Finanzierungsinstitutionen

unterstützt wurden. www.erg-int.co.uk

Zwtl.: Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500

Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die

österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die

Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und

sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre

Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen,

stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs

Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt

wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig

verantwortungsbewusst.

Zwtl.: Über Kommunalkredit

Kommunalkredit ist eine paneuropäische Infrastruktur- und

Energiebank mit einer starken Präsenz in Zentral- und Osteuropa. In

den Kernsektoren Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung ,

Transport sowie Soziale Infrastruktur ermöglicht die Bank essenzielle

Infrastrukturprojekte für die Gemeinschaft. So stärkt sie die

Resilienz Europas, unterstützt nachhaltiges Wachstum und treibt die

grüne sowie industrielle Transformation voran. Kommunalkredit ist auf

komplexe Mid-Market-Transaktionen spezialisiert und verbindet

Beratung, Finanzierung, Distribution und Investment zu integrierten

Finanzierungslösungen, die über klassische Kreditansätze hinausgehen.

Seit 2020 hat Kommunalkredit Infrastruktur- und Energiefinanzierungen

in Höhe von EUR 12,5 Mrd. ermöglicht. Mehrheitseigentümer der Bank

ist Altor, eine europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf

Innovation und die grüne Transformation, die seit ihrer Gründung mehr

als EUR 12 Mrd. an Kapital eingeworben hat. www.kommunalkredit.at |

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Rückfragehinweis:

Marcus Mayer

Kommunalkredit Austria AG

Corporate Communication & Marketing

M +43 664 8031631 593

E communication@kommunalkredit.at

Kuzey Yosmaoglu | VP-ECA & Blended Finance

ERG INTERNATIONAL UK LTD

M +44 75 5161 8799

E kyosmaoglu@erg-int.co.uk

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