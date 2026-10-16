APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich Additional-Tier-1-Kapitalinstrument über EUR 150 Mio.

Starke Nachfrage institutioneller Investoren trotz

herausfordernder Marktbedingungen

Wien (APA-ots) - - Orderbuch erreicht EUR 300 Mio. und damit das Doppelte

des

Emissionsvolumens.

- Hohe Nachfrage institutioneller Investoren unterstreicht das

Vertrauen in Kommunalkredit.

Diese Meldung ist in englischer Sprache unter

https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/presentations

verfügbar.

Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat am 15.

Oktober 2026 erfolgreich ein Additional-Tier-1-Kapitalinstrument (AT1

) im Volumen von EUR 150 Mio. am internationalen Kapitalmarkt

platziert. Trotz herausfordernder Marktbedingungen stieß die Emission

auf großes Interesse bei institutionellen Investoren. Das Orderbuch

erreichte ein Volumen von EUR 300 Mio. und damit das Doppelte des

Emissionsvolumens.

Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, erklärt: "Die starke

Nachfrage internationaler Investoren ist insbesondere angesichts des

herausfordernden Marktumfelds ein klares Vertrauensvotum. Sie

unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells, das auf

umfassender Expertise in der Projektfinanzierung, einer soliden

Kapitalausstattung und einer konsequenten Umsetzung unserer Strategie

basiert. Mit dieser erfolgreichen Emission stärken wir unsere

Kapitalbasis und schaffen zusätzlichen Spielraum, um das Wachstum

unserer Finanzierungsaktivitäten sowie den weiteren Ausbau unserer

Advisory- und Asset-Management-Dienstleistungen in Europa

voranzutreiben."

Das unbefristete AT1-Instrument wurde mit einem Kupon von 9,00 %

und einem Emissionspreis von 100 % platziert. Eine erstmalige

Kündigungsmöglichkeit besteht nach 5,5 Jahren.

Mit der erfolgreichen AT1-Emission stärkt die Kommunalkredit ihre

regulatorische Kapitalbasis und erhöht ihre finanzielle Flexibilität,

um das weitere Wachstum ihres europäischen Infrastruktur- und

Energiefinanzierungsgeschäfts zu unterstützen. Die Transaktion dient

unter anderem der geplanten Rückzahlung ausstehender AT1-

Kapitalinstrumente im Volumen von EUR 62,8 Mio. und trägt zur

weiteren Diversifizierung der Investorenbasis für regulatorische

Kapitalinstrumente bei.

Die Kommunalkredit ist auf komplexe Finanzierungen im Mid-Market-

Segment spezialisiert und verfügt über ein Kreditportfolio von rund

EUR 7,7 Mrd. mit einem durchschnittlichen Portfoliorating von BBB (

per 30. Juni 2026).

Die Kommunalkredit hat ABN AMRO und Morgan Stanley mit der

Durchführung der Transaktion mandatiert.

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Liviu Kouchnirenko

Telefon: +43 1 31631 415

E-Mail: l.kouchnirenko@kommunalkredit.at

Kommunalkredit Austria AG

Marcus Mayer

Telefon: +43 1 31631 593

E-Mail: communication@kommunalkredit.at

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