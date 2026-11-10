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10.11.2026 09:06:38
APA ots news: Konjunktur trotzt dem Energiepreisschock
Wien (APA-ots) - Der Krieg im Nahen Osten belastet weltweit die
Energiemärkte, und die
Inflation zieht in den USA und im Euro-Raum wieder an. Die
Notenbanken beider Wirtschaftsräume beließen die Leitzinsen im
Oktober unverändert, nachdem sie diese im September angehoben hatten.
Die österreichische Wirtschaft dürfte im III. Quartal 2026 gegenüber
dem Vorquartal um 0,2% gewachsen sein. Getragen wurde die Expansion
vom Außenbeitrag und den Dienstleistungen, während die Bauwirtschaft
und der private Konsum schwächelten. Die Unternehmensstimmung hellte
sich im Oktober deutlich auf, die Konsument:innen bleiben jedoch
pessimistisch. Die Inflation lag voraussichtlich bei 3,6%. Auf dem
Arbeitsmarkt schwächt sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber
dem Vorjahr ab, die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug im
Oktober 7,7%.
"Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich auf schwachem Niveau:
Saisonbereinigt sank die Zahl der Arbeitslosen im Oktober 2026
erstmals seit Juli wieder gegenüber dem Vormonat. Kräftig steigt die
Arbeitslosigkeit weiterhin unter Älteren und
Langzeitbeschäftigungslosen", so der Autor des aktuellen WIFO-
Konjunkturberichtes Stefan Schiman-Vukan.
Das internationale Umfeld ist nach wie vor vom Krieg zwischen den
USA, Israel und dem Iran geprägt. Angriffe auf Schiffe in der Straße
von Hormus verteuerten Rohöl und Erdgas im Herbst erneut kräftig.
Trotzdem expandierte die Weltwirtschaft weiter: In den USA wuchs das
BIP deutlich, getragen vom privaten Konsum und den Investitionen in
Künstliche Intelligenz. Im Euro-Raum erreichte das Vertrauen in der
Industrie ein Mehrjahreshoch, und in China stützte der Export die
Konjunktur. In Deutschland verbesserte sich das ifo-Geschäftsklima
zuletzt zum sechsten Mal in Folge.
Zugleich zieht die Inflation in den USA und im Euro-Raum wieder
merklich an, was die Notenbanken im September zu Leitzinsanhebungen
bewog. Im Oktober beließen die Federal Reserve Bank (Fed) und die
Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen zwar unverändert,
hielten sich aber weitere Anhebungen offen. An den Finanzmärkten sind
die langfristigen Zinsen deutlich gestiegen, und die Zweifel am KI-
Boom nehmen zu.
Österreichs Wirtschaft wuchs im III. Quartal 2026 um 0,2%
gegenüber dem Vorquartal, gegenüber dem Vorjahresquartal ergab sich
ein Zuwachs von 0,6% (WIFO-Schnellschätzung, saison- und
kalenderbereinigt). Die Expansion stützte sich auf den positiven
Außenbeitrag und die Dienstleistungen. Die Investitionen stiegen nur
geringfügig, während der private Konsum stagnierte und der
öffentliche Konsum sowie die Bauwertschöpfung schrumpften. In der
Herstellung von Waren setzte sich die Erholung fort.
Die Unternehmensstimmung drehte im Oktober laut WIFO-
Konjunkturtest erstmals seit Jänner 2026 leicht ins Positive, nachdem
sie im April mit dem Energiepreisschock eingebrochen war. Die
Beurteilung der Auftragsbestände verbesserte sich besonders unter den
Sachgütererzeugern. Das Verbrauchervertrauen ist dagegen weiter
gering. Die Inflation (laut Verbraucherpreisindex, VPI) lag im
Oktober laut Schnellschätzung von Statistik Austria bei 3,6%
gegenüber dem Vorjahresmonat und war damit gleich hoch wie im
September. Die Beschäftigung stieg im Oktober leicht gegenüber dem
Vorjahresmonat, die Zahl der Arbeitslosen nur noch geringfügig. Die
Arbeitslosenquote lag saisonbereinigt bei 7,7%. Kräftig steigen
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit weiterhin unter Älteren, vor allem
weil die schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters der Frauen
diese länger im Erwerbsleben hält.
Abbildung 1: Arbeitslosigkeit nach Geschlecht - auf der WIFO-
Website
Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar
.
Rückfragehinweis:
Rückfragen bitte am Dienstag, dem 10. November 2026, zwischen 9 und
13 Uhr, an Dr. Stefan Schiman-Vukan, MSc, Tel. (1) 798 26 01 - 234,
stefan.schiman-vukan@wifo.ac.at.
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0025 2026-11-10/09:00
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