29.12.2025 10:46:38
APA ots news: Kostenloser Tausch von Lewa-Banknoten bei der OeNB
Bulgarien führt am 1. Jänner 2026 den Euro ein
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich,
Bulgarien als
jüngstes und 21. Mitglied im Eurosystem begrüßen zu dürfen. Nachdem
Bulgarien alle Konvergenzkriterien zur Einführung des Euro als
gesetzliches Zahlungsmittel erfüllt hatte, konnte der 1. Jänner 2026
als Zeitpunkt für die Ablöse der nationalen Währung - des
bulgarischen Lew - durch die europäische Gemeinschaftswährung
festgelegt werden.
Der Wechselkurs wurde unwiderruflich auf 1,95583 BGN für 1 EUR
fixiert (ISO-Code: BGN; Plural: Lewa). Ab 1. Jänner 2026 können nun
die rund 6,5 Mio. Einwohner:innen Bulgariens und darüber hinaus
selbstverständlich auch Besucher:innen aus anderen Ländern in
Bulgarien mit dem Euro bezahlen. Insbesondere der Wegfall des
Währungsumtauschs und der damit verbundenen Spesen und Gebühren sowie
die erhöhte Preistransparenz sind wesentliche Verbesserungen.
Im Rahmen der Euro-Einführung tauscht die OeNB vom 2. Jänner bis
2. März 2026 all jene bulgarischen Lewa-Banknoten gebührenfrei in
Euro, die derzeit in Bulgarien gesetzliches Zahlungsmittel sind. Von
diesem Tausch ausgenommen sind bulgarische Münzen, alte
Banknotenserien ohne gesetzlichen Zahlungsmittelstatus sowie auch 1-
und 2-Lewa-Banknoten aus der Banknotenserie des Jahres 1999, da diese
ebenfalls in Bulgarien nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel sind.
Pro Transaktion bzw. pro Person und Tag ist der Umtausch auf
einen Betrag von 2.000 BGN limitiert.
Der Lewa-Euro-Tausch kann während der Öffnungszeiten an den OeNB-
Kassen in Wien und Innsbruck durchgeführt werden:
Wien
Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien
Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Innsbruck
Adamgasse 2, 6020 Innsbruck
Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
