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30.04.2026 09:06:38
APA ots news: Leichtes BIP-Wachstum im I. Quartal 2026
Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO wurde die
österreichische Wirtschaftsleistung im I. Quartal 2026 leicht
ausgeweitet: real +0,2% gegenüber dem Vorquartal. In der Industrie
stieg die Wertschöpfung moderat, in der Bauwirtschaft ging sie
hingegen erneut zurück. In den Dienstleistungsbereichen verlief die
Dynamik heterogen. Auf der Nachfrageseite stützte die Konsum- und die
Investitionsnachfrage das BIP.
Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP im I. Quartal 2026 real
um 0,2% gegenüber der Vorperiode (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe).
Damit zeigte sich nach der Stagnation im IV. Quartal 2025 wieder ein
leichter Zuwachs. Im Jahresvergleich bedeutet dies einen Anstieg um
0,6% gegenüber dem I. Quartal 2025. Der Ausbruch des Iran-Kriegs im
März 2026 beeinflusste dieses Quartal nur zum Teil.
Leicht positive Impulse kamen im I. Quartal 2026 von der
Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E), wo die Wertschöpfung um
0,4% ausweitet wurde. In der Bauwirtschaft setzte sich hingegen die
rückläufige Dynamik fort (-0,5%).
Die konsumnahen Dienstleistungen entwickelten sich ebenfalls
schwach. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (
ÖNACE 2008, Abschnitte G bis I) ging die Wertschöpfung um 0,4%
zurück. Im Verkehrssektor dürfte auch der Iran-Krieg zum Rückgang
beigetragen haben, der Handel lieferte hingegen einen positiven
Wachstumsbeitrag.
Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf
der WIFO-Website
Im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE
2008, Abschnitte M und N) blieb die Dynamik verhalten (-0,4%), die
übrigen Dienstleistungsbereiche entwickelten sich hingegen positiv.
Auf der Nachfrageseite stützte die Konsumnachfrage die
Konjunktur. Der Konsum der privaten Haushalte (einschließlich
privater Organisationen ohne Erwerbszweck) stieg um 0,8%, die
öffentliche Konsumnachfrage legte um 0,4% zu. Auch die
Bruttoanlageinvestitionen wurden ausweitet (+1,0%). Die Exporte
stagnierten nahezu, während die Importe um 0,9% über dem Vorquartal
lagen.
Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der
vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO
-Website
Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen
Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website
Zwtl.: Wichtige Information
Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das
vergangene Quartal. Sie baut auf der Quartalsrechnung von Statistik
Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von
saison- und kalenderbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem
Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe).
Am 5. Juni 2026 werden von Statistik Austria die Quartalsdaten
für das BIP und die Hauptaggregate für das I. Quartal 2026 auf Basis
vollständigerer Daten veröffentlicht.
Rückfragehinweis:
Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 30. April 2026, zwischen 10 und
12 Uhr, an Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01 - 244,
sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at oder Mag. Dr. Marcus Scheiblecker,
Tel. (1) 798 26 01 - 245, marcus.scheiblecker@wifo.ac.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0044 2026-04-30/09:00
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