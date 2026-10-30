|
30.10.2026 09:06:38
APA ots news: Leichtes Wachstum im III. Quartal 2026
Wien (APA-ots) - Die österreichische Wirtschaftsleistung stieg laut
aktueller
Schnellschätzung des WIFO im III. Quartal 2026 gegenüber dem
Vorquartal um real 0,2%. Damit wurde nach dem Rückgang im II. Quartal
wieder ein leichtes Wachstum verzeichnet. Die Industrie entwickelte
sich verhalten, in den Dienstleistungsbereichen verlief die
Konjunktur mehrheitlich gut, die Bauwirtschaft blieb hingegen
schwach. Investitionen und Außenhandel lieferten leicht positive
Impulse.
Die wirtschaftliche Dynamik verlief im III. Quartal 2026 leicht
positiv. Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP real um 0,2%
gegenüber dem Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt). Im
Vorjahresvergleich bedeutet dies einen Zuwachs von +0,6% gegenüber
dem III. Quartal 2025.
Damit setzte sich die konjunkturelle Erholung, nach einer
Unterbrechung im II. Quartal 2026 (-0,1% nach +0,3% im I. Quartal
2026) fort. Die Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) lieferte
zuletzt wenig Impulse, die Wertschöpfung stagnierte im III. Quartal
im Vergleich zum Vorquartal nahezu. In der Bauwirtschaft setzte sich
die schwache Dynamik fort, die Wertschöpfung ging leicht zurück (-0,2
%).
Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf
der WIFO-Website
Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der
vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO
-Website
Die Dienstleistungen entwickelten sich heterogen. Während die
Wertschöpfung in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (
ÖNACE 2008, Abschnitte M und N) stagnierte (-0,1%), wirkten die
Bereiche Information und Kommunikation, Finanz- und
Versicherungsleistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen
dynamischer (ÖNACE 2008, Abschnitte J bis L; +0,9%). Im Bereich
Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE 2008, Abschnitte
G bis I) expandierte die Wertschöpfung leicht (+0,2%).
Spiegelbildlich zu den konsumnahen Dienstleistungen verlief auch
die private Konsumnachfrage zögerlich (+0,0%). Der öffentliche Konsum
zeigte sich zuletzt schwächer (-0,2%).
Die Bruttoanlageinvestitionen wurden hingegen gegenüber dem
Vorquartal um 0,2% ausgeweitet. Auch der Außenhandel lieferte leicht
positive Impulse. Im Vorquartalsvergleich stiegen die Exporte um 0,3%
, die Importe gingen um 0,2% zurück.
Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen
Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website
Weitere Information
Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das
vergangene Quartal. Sie baut auf die Quartalsrechnung von Statistik
Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von
saison- und kalenderbereinigten (gemäß Eurostat) Veränderungsraten
gegenüber dem Vorquartal.
Am 3. Dezember 2026 werden von Statistik Austria die
Quartalsdaten für das BIP und die Hauptaggregate für das III. Quartal
2026 auf Basis vollständigerer Daten veröffentlicht.
Rückfragehinweis:
Rückfragen bitte am Freitag, dem 30. Oktober 2026, zwischen 10 und 12
Uhr, an Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245,
marcus.scheiblecker@wifo.ac.at.
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0014 2026-10-30/09:00
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.