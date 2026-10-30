30.10.2026 09:06:38

APA ots news: Leichtes Wachstum im III. Quartal 2026

Wien (APA-ots) - Die österreichische Wirtschaftsleistung stieg laut

aktueller

Schnellschätzung des WIFO im III. Quartal 2026 gegenüber dem

Vorquartal um real 0,2%. Damit wurde nach dem Rückgang im II. Quartal

wieder ein leichtes Wachstum verzeichnet. Die Industrie entwickelte

sich verhalten, in den Dienstleistungsbereichen verlief die

Konjunktur mehrheitlich gut, die Bauwirtschaft blieb hingegen

schwach. Investitionen und Außenhandel lieferten leicht positive

Impulse.

Die wirtschaftliche Dynamik verlief im III. Quartal 2026 leicht

positiv. Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP real um 0,2%

gegenüber dem Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt). Im

Vorjahresvergleich bedeutet dies einen Zuwachs von +0,6% gegenüber

dem III. Quartal 2025.

Damit setzte sich die konjunkturelle Erholung, nach einer

Unterbrechung im II. Quartal 2026 (-0,1% nach +0,3% im I. Quartal

2026) fort. Die Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) lieferte

zuletzt wenig Impulse, die Wertschöpfung stagnierte im III. Quartal

im Vergleich zum Vorquartal nahezu. In der Bauwirtschaft setzte sich

die schwache Dynamik fort, die Wertschöpfung ging leicht zurück (-0,2

%).

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf

der WIFO-Website

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der

vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO

-Website

Die Dienstleistungen entwickelten sich heterogen. Während die

Wertschöpfung in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (

ÖNACE 2008, Abschnitte M und N) stagnierte (-0,1%), wirkten die

Bereiche Information und Kommunikation, Finanz- und

Versicherungsleistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen

dynamischer (ÖNACE 2008, Abschnitte J bis L; +0,9%). Im Bereich

Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE 2008, Abschnitte

G bis I) expandierte die Wertschöpfung leicht (+0,2%).

Spiegelbildlich zu den konsumnahen Dienstleistungen verlief auch

die private Konsumnachfrage zögerlich (+0,0%). Der öffentliche Konsum

zeigte sich zuletzt schwächer (-0,2%).

Die Bruttoanlageinvestitionen wurden hingegen gegenüber dem

Vorquartal um 0,2% ausgeweitet. Auch der Außenhandel lieferte leicht

positive Impulse. Im Vorquartalsvergleich stiegen die Exporte um 0,3%

, die Importe gingen um 0,2% zurück.

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen

Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

Weitere Information

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das

vergangene Quartal. Sie baut auf die Quartalsrechnung von Statistik

Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von

saison- und kalenderbereinigten (gemäß Eurostat) Veränderungsraten

gegenüber dem Vorquartal.

Am 3. Dezember 2026 werden von Statistik Austria die

Quartalsdaten für das BIP und die Hauptaggregate für das III. Quartal

2026 auf Basis vollständigerer Daten veröffentlicht.

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte am Freitag, dem 30. Oktober 2026, zwischen 10 und 12

Uhr, an Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245,

marcus.scheiblecker@wifo.ac.at.

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0014 2026-10-30/09:00

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