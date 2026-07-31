|
31.07.2026 15:05:38
APA ots news: Ludwig/Kriz-Zwittkovits: Wien setzt auf starke Partnerschaft...
APA ots news: Ludwig/Kriz-Zwittkovits: Wien setzt auf starke Partnerschaft zwischen Stadt und Wirtschaft
Wien (APA-ots) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat die neue
Präsidentin der
Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, zu ihrem
Antrittsbesuch im Wiener Rathaus empfangen. Im Mittelpunkt des
Gesprächs standen die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit
zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien sowie die
Umsetzung gemeinsamer Zukunftsprojekte für den Wirtschaftsstandort.
"Wien ist der Wirtschaftsmotor Österreichs. Diese Stärke kommt
nicht von ungefähr, sondern ist das Ergebnis harter Arbeit unserer
Unternehmerinnen und Unternehmer, engagierter Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie einer verlässlichen Partnerschaft zwischen der
Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Wir haben in den
vergangenen Jahren gemeinsam viel erreicht - von der
Fachkräftesicherung über die Transformation hin zu einer klimafitten
Wirtschaft bis zur Stärkung des Handels und unserer Grätzl. Auf
dieser erfolgreichen Zusammenarbeit wollen wir aufbauen. Ich freue
mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit Präsidentin Margarete Kriz-
Zwittkovits fortzusetzen und neue Impulse für einen starken,
innovativen und lebenswerten Wirtschaftsstandort Wien zu setzen."
WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits unterstreicht: "Die
enge Zusammenarbeit von Stadt und Wirtschaftskammer erfolgt zum
Vorteil der Wiener Wirtschaft und damit des Wirtschaftsstandortes.
Der Wiener Weg bedeutet, relevante, standortpolitische Fragen offen
und respektvoll zu diskutieren und das wird auch in Zukunft so sein.
Ich freue mich auf einen offenen, konstruktiven und
lösungsorientierten Dialog und eine gute Zusammenarbeit mit der
Wiener Stadtregierung."
Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien verbindet eine
langjährige Partnerschaft, aus der zahlreiche erfolgreiche
Initiativen hervorgegangen sind. Dazu zählen unter anderem die
Zukunftsvereinbarung für Wien, der Green Economy Report, das Projekt
"Zero Emission Transport", das gemeinsame Fachkräftezentrum sowie die
Unterstützung des Handels durch die gemeinsame Finanzierung der
Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen.
Mit der im Juni präsentierten Zukunftsvereinbarung haben Stadt
und Wirtschaftskammer darüber hinaus neue gemeinsame Schwerpunkte
gesetzt. Dazu gehören eine nachhaltige Qualifizierungsoffensive, das
Projekt "Anerkannte Europäische Schule", der Neubau einer HTL mit
Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sowie weitere
Initiativen zur Stärkung von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und
Fachkräfteentwicklung.
"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es
Verlässlichkeit und starke Partnerschaften. Unser gemeinsames Ziel
ist klar: Wir schaffen die besten Rahmenbedingungen für Unternehmen,
sichern Arbeitsplätze und investieren in die Zukunft des
Wirtschaftsstandortes Wien", so Ludwig und Kriz-Zwittkovits
abschließend.
Rückfragehinweis:
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0075 2026-07-31/15:00
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.