APA ots news: Mehr Auswahl im Glasfasernetz: Drei startet Privatkunden-Angebote im BBOÖ-Netz.

Wien/ Linz (APA-ots) - - Drei bietet seine Glasfaserprodukte künftig auch

für

Privatkund:innen in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden an.

- Glasfaser-Kooperationen von Drei erreichen bereits rund 1,4

Millionen Haushalte und Unternehmen in Österreich.

Nach dem erfolgreichen Start seiner Glasfaser-Businesslösungen im

Herbst 2025 erweitert Drei die Zusammenarbeit mit der BBOÖ Breitband

Oberösterreich GmbH nun auch auf Privatkund:innen. Haushalte in den

Ausbaugebieten der BBOÖ in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden

können ab sofort Internet- und Digitalangebote von Drei über das

Glasfasernetz der BBOÖ nutzen.

Für mehr als 110.000 Anschlusspunkte bedeutet dies eine größere

Anbieterauswahl, leistungsstarke Glasfaserprodukte und Zugang zu den

hochwertigen Digital- und Internetlösungen von Drei über das

regionale Glasfasernetz.

"Eine leistungsfähige Infrastruktur mit Highspeed-Internet bildet

die Grundlage für Homeoffice, Gaming, Streaming sowie zunehmend auch

für KI-Anwendungen. Sie ist damit ein entscheidender Baustein für die

digitale Zukunft. Wir freuen uns, unsere Glasfaserpartnerschaft mit

der BBOÖ nach den erfolgreichen Business-Angeboten nun auch auf

attraktive Lösungen für Privathaushalte auszuweiten. Damit erhalten

Haushalte in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden Zugriff auf ein

noch breiteres Angebot für schnelles Internet und leistungsstarkes

WLAN in den eigenen vier Wänden", so Günter Lischka, CCO von Drei.

Nach dem Start der Kooperation mit Business-Angeboten wie eCard-

Anschlüssen für Ärzt:innen, Internet- sowie

Standortvernetzungslösungen für Unternehmen erweitert Drei sein

Portfolio nun um attraktive Glasfasertarife für Privatkund:innen.

Angeboten werden symmetrische Bandbreiten mit gleicher Upload- und

Downloadgeschwindigkeit für eine optimale digitale Nutzung im Alltag.

Mehr Informationen auf drei.at/glasfaser-bbooe

Zwtl.: Große Auswahl und maximale Flexibilität.

"Auf unserem offenen Glasfasernetz haben Kundinnen und Kunden

eine große Auswahlmöglichkeit. Mit Drei konnten wir nun auch für den

Privatkundenbereich einen weiteren starken Partner für unser Netz und

unsere Kunden gewinnen. Drei ist bekannt für innovative Services -

sowohl im Bereich der Einfamilienhäuser als auch der

Mehrparteienhäuser.", sagt Markus Fellhofer, Prokurist der BBOÖ.

Zwtl.: Einfach auf Glasfaser umsteigen und Vertrautes behalten.

Die neuen Glasfaserprodukte inkludieren symmetrische Bandbreiten

von bis zu 1.000 Mbit/s. Zum Start seiner Privatkund:innen-Angebote

bietet Drei 15% Ermäßigung auf das monatliche Grundentgelt

attraktiver Glasfasertarife an*. Zum Beispiel BBOÖ-Internet 300 um

36,47 Euro/ Monat* statt 42,90 Euro/ Monat. Für eine optimale

Versorgung Zuhause ist bei den entsprechenden Tarifen eine FRITZ!Box

für leistungsstarkes WLAN ohne Zusatzkosten inkludiert.

* Aktion 15% auf das monatliche Grundentgelt: 15% Rabatt auf das

monatliche Grundentgelt bis Ablauf der Mindestvertragsdauer. Ab dem

25. Monat gilt das reguläre monatliche Grundentgelt und ist mit

Unlimited Mix kompatibel (Details auf drei.at/mix). Voraussetzung:

Neuanmeldung eines BBOÖ Internet Tarifs mit 24 Monaten

Mindestvertragsdauer und vorherige Bestellung eines kostenpflichtigen

Glasfaser-Anschlusses beim Ausbaupartner BBOÖ. Aktionsverfügbarkeit

abhängig von Glasfaser-Ausbaustatus an der Vertragsadresse. Jeweils

verfügbare Aktionen und Details auf drei.at/glasfaser-bbooe

Über BBOÖ

Die BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH ist die größte Anbieterin

providerunabhängiger Glasfaser-Infrastruktur in Oberösterreich. Ihr

Ziel ist es, das Bundesland flächendeckend mit moderner

Glasfaserinfrastruktur auszustatten und damit die Grundlage für die

digitale Zukunft zu schaffen. Im Rahmen ihres Wholesale-only-Modells

bietet die BBOÖ keine Endkundendienste an, sondern stellt ihr offenes

Netz Internet-Anbietern wie Drei zur Verfügung.

Über Drei

Die Hutchison Drei Austria GmbH ist eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und

als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3 Group

Europe. Drei erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 923 Millionen

Euro. Als führender Telekommunikationsanbieter in Österreich bietet

das Unternehmen Mobilfunk, Internet, Festnetz, TV sowie Business-

Lösungen aus einer Hand. Mit dem größten Shop-Netz aller

österreichischen Telekom-Betreiber und umfassenden Serviceleistungen

für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel,

Digitalisierung für alle Menschen in Österreich zugänglich und

leistbar zu machen. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts seiner

Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein vollständig neues

Mobilfunknetz. Das modernste 5G-Netz Österreichs erreicht bereits

mehr als 95 Prozent der heimischen Haushalte und Unternehmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei zudem als einziger Anbieter in Österreich

ein landesweites 5G-Standalone-Netz mit vollem 5G-Potenzial,

inklusive Network Slicing für garantierte Kapazitäten, minimale

Latenzzeiten und höchste Datensicherheit . Mehr Informationen unter

www.drei.at.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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