APA ots news: Moldauische Kunst am Ringturm: Pavel Brilas Ringturmverhüllung eröffnet

Die größte Kunstinstallation im öffentlichen Raum Wiens "Your

Happiness is in Your Own Hands" wurde heute Vormittag

offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wien (APA-ots) - Mit der diesjährigen Verhüllung seiner

Unternehmenszentrale setzt der

Wiener Städtische Versicherungsverein zeitgenössische moldauische

Kunst gekonnt in Szene - und für die kommenden Wochen mitten ins

Wiener Stadtzentrum. Heute Vormittag wurde die 4.000 Quadratmeter

große Ringturmverhüllung "Your Happiness is in Your Own Hands" vom

moldauischen Biennale- und documenta-Künstler Pavel Brila feierlich

enthüllt. Anfang Mai starteten die Arbeiten am VIG-Headquarter, bis

Ende September wird die farbenfrohe Kunstinstallation zu sehen sein.

"Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Republik Moldau und

Österreich basiert auf nachhaltigen Partnerschaften, gegenseitigem

Vertrauen und gemeinsamen Werten. Pavel Brilas Kunstinstallation am

Ringturm verdeutlicht die engen Verbindungen zwischen Kultur,

Tourismus, Investitionen und Wirtschaft und bietet zugleich eine

wertvolle Plattform, um das Image und das kulturelle Erbe unseres

Landes international sichtbar zu machen. Wir schätzen die

österreichischen Investitionen in strategischen Bereichen wie

Industrie, Automobil- und Elektronikbranche, Bank- und

Finanzdienstleistungen, Versicherungen, IT und Digitalisierung sowie

ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Moldaus sehr. Mein

Dank gilt der Vienna Insurance Group für ihre Initiative, Moldau als

Standort für Investitionen, Innovation und wirtschaftliche

Zusammenarbeit zu präsentieren und gleichzeitig unser kulturelles,

kreatives und wirtschaftliches Potenzial hervorzuheben", sagt Dr.

Eugeniu Osmochescu, stellvertretender Premierminister und Minister

für wirtschaftliche Entwicklung und Digitalisierung der Republik

Moldau. Die Initiative unterstreicht die engen kulturellen und

wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Moldau und Österreich. Mit der

Verbindung von zeitgenössischer Kunst, Wirtschaftsdialog und

kulturellem Austausch schaffen die Ringturmverhüllung und das

Begleitprogramm eine Plattform für die moldauische Kreativszene und

spiegeln zugleich die langjährige Präsenz und das Engagement der

Vienna Insurance Group auf dem moldauischen Markt wider.

"Das Werk der diesjährigen Ringturmverhüllung ist weit mehr als

ein beeindruckendes Projekt. Es zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig

die Beziehungen zwischen Österreich und der Republik Moldau sind und

reiht sich in eine Reihe von Leuchtturmprojekten ein, die unsere

Zusammenarbeit sichtbar machen und mit Leben erfüllen. Denn

nachhaltige Partnerschaften entstehen nicht allein durch Verträge

oder wirtschaftliche Verflechtungen. Sie wachsen durch persönliche

Begegnungen, gegenseitiges Vertrauen und das Verständnis für die

Geschichte, die Identität und die Perspektiven des jeweiligen

Gegenübers. Auf dieser Grundlage ist zwischen Österreich und der

Republik Moldau eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft

gewachsen, die sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen

erfolgreich entwickelt hat. Dies zeigt sich auch in den engen

wirtschaftlichen Beziehungen: Österreich zählt seit langem zu den

wichtigsten Wirtschaftspartnern und Investoren Moldaus. Das Potenzial

dieser Partnerschaft - wirtschaftlich, kulturell und im gemeinsamen

europäischen Kontext - ist noch lange nicht ausgeschöpft", betont Dr.

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und

Tourismus der Republik Österreich.

Bereits zum achtzehnten Mal wird der Ringturm auf Initiative des

Wiener Städtischen Versicherungsvereins künstlerisch ummantelt. "Die

bereits zur Tradition gewordene Verhüllung unserer

Unternehmenszentrale ist unser kulturelles Leuchtturmprojekt, denn

sie macht sichtbar, wofür wir als führende internationale

Versicherungsgruppe in Zentral-, Süd- und Osteuropa stehen: Für

internationale Vernetzung, starke Partnerschaften und ein gelebtes

Miteinander über Ländergrenzen hinweg. Mit Your Happiness is in Your

Own Hands bringen wir Wien und Chiinu über die kommenden Wochen

auf kunstvolle Weise miteinander in Dialog - und darüber freuen wir

uns ganz besonders", sagt Mag. Robert Lasshofer,

Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins,

Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).

"Die VIG ist seit zwölf Jahren mit der Gruppengesellschaft

Donaris in der Republik Moldau tätig und hat sich aktuell mit dem

Erwerb der Moldasig als Marktführer positioniert. Der moldauische

Versicherungsmarkt befindet sich in der Aufbauphase. Als

verlässlicher Partner für Wirtschaft und Gesellschaft zielen wir

darauf ab, den lokalen Markt zu entwickeln und seine Resilienz zu

stärken. Es freut uns sehr, dass wir der Republik Moldau mit der

diesjährigen Ringturmverhüllung eine so besondere Bühne bieten

können", kommentiert Mag. Peter Höfinger, Deputy CEO der VIG und

länderverantwortlich für die Republik Moldau. Mit der Übernahme der

Moldasig hält die VIG in Moldau einen Marktanteil von rund 25

Prozent.

Neben den hochrangigen politischen Vertreter:innen folgten

zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur der

Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, unter anderem

I.E. Victoria Roa (Botschafterin der Republik Moldau in Österreich),

Anca Dragu (Gouverneurin der Nationalbank der Republik Moldau), Irina

Tolstousov (Stellvertretende Direktorin Invest Moldova Agency), MMag.

Markus Figl (Bezirksvorsteher Wien-Innere Stadt), Dr. Günter Geyer (

Aufsichtsratspräsident des Wiener Städtischen Versicherungsvereins),

Dr. Peter Thirring (Aufsichtsratspräsident der Vienna Insurance Group

), Dr. Ralph Müller (Generaldirektor der Wiener Städtischen

Versicherung), Dr. Judit Havasi (Generaldirektorin der DONAU

Versicherung), Mag. Sonja Brandtmayer (Generaldirektor-

Stellvertreterin der Wiener Städtischen Versicherung), Mihai Tecu (

CEO Omniasig VIG), Victor Coad (CEO Moldasig S.A.), Oleg Boian (

Generaldirektor-Stellvertreter Moldasig S.A.), Dinu Gherasim (CEO

Donaris VIG), Andrei Plmdeal (CFO Donaris VIG) und Künstlerin

Dorota Sadovská.

Zwtl.: Glück in unseren Händen

Der moldauische Performance-Künstler Pavel Brila, der 2026 auch

sein Heimatland auf der Biennale in Venedig vertritt, ist bereits der

zehnte Kunstschaffende aus CEE, der das VIG-Headquarter künstlerisch

verhüllt. Das 4.000 m² große Kunstwerk aus 30 bedruckten Netzbahnen

trägt den Titel "Your Happiness is in Your Own Hands" und verwandelt

den Ringturm in ein großformatiges Bild von Erinnerung, Identität und

kultureller Verbundenheit. Das Werk zeigt eine farbenfrohe

Choreografie von Handgriffen, die durch die Zubereitung von Sarmale

führt - einem traditionellen Gericht der moldauischen Küche. In

seiner reduzierten Bildsprache rückt Brila weniger das Rezept als

die damit verbundenen Geschichten in den Mittelpunkt. Für ihn stehen

Sarmale für Erfahrungen von Zugehörigkeit und kultureller Identität.

"Traditionen und kulturelle Praktiken entstehen im Tun. Sie werden

durch das, was wir weitergeben und neu interpretieren, lebendig

gehalten. Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können

unabhängig vom Ort ein Gefühl von Zuhause vermitteln. Die

Ringturmverhüllung lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im Alltag

sichtbar zu machen. Darin liegt auch ihre leise Botschaft:

Zugehörigkeit, Erinnerung und vielleicht sogar ein Stück Glück liegen

in unseren eigenen Händen", so Pavel Brila.

Zwtl.: Pavel Brila

Pavel Brila wurde 1971 in Chiinu (Republik Moldau) geboren.

Der international renommierte Künstler arbeitet medienübergreifend

mit Film, Video, Fotografie, Installation und Performance. Bekannt

wurde er unter anderem mit seinem Filmprojekt "Shoes for Europe", das

2002 auf der documenta11 präsentiert wurde. Seine Arbeiten

beschäftigen sich mit Fragen von Erinnerung, Identität, Migration und

gesellschaftlichem Wandel. Brila war in zahlreichen internationalen

Ausstellungen vertreten, darunter die documenta14, Manifesta 10 sowie

Institutionen wie die Tate Gallery London. Er lebt und arbeitet in

Chiinu und Berlin.

Zwtl.: Ein Abend im Zeichen der Republik Moldau

Die Eröffnung der diesjährigen künstlerischen Verhüllung des

Ringturms wird von einem Abendempfang begleitet, der Einblicke in die

kulinarische und kulturelle Identität Moldaus bietet. Die mit

Unterstützung der Invest Moldova Agency organisierte Veranstaltung

bringt Vertreter:innen aus Wirtschaft, Diplomatie und Kultur aus

Österreich und Moldau zusammen. Zu den Sprecher:innen zählen unter

anderem der moldauische Vizepremierminister Eugeniu Osmochescu, die

Botschafterin der Republik Moldau in Österreich, Victoria Roa, VIG

Deputy CEO Peter Höfinger, "Verhüllungskünstler" Pavel Brila sowie

die stellvertretende Direktorin der Invest Moldova Agency, Irina

Tolstousov. Neben traditionellen Spezialitäten wie Sarmale und Bab

neagr werden ausgewählte moldauische Weine verkostet. Der Abend

dient als Plattform für Networking und Austausch zwischen

österreichischen und moldauischen Partner:innen und unterstreicht

Moldaus wachsende Bedeutung als Standort für Investitionen,

wirtschaftliche Zusammenarbeit und kulturellen Austausch.

Zwtl.: Limited Edition: 500 modische Shopper

Nachhaltig, sozial und umweltfreundlich ist die bereits zur

Tradition gewordene Initiative, aus dem 4.000 m² großen Kunstwerk,

das bis September zu sehen sein wird, kreative Taschenunikate zu

entwerfen. Rund 500 Shopper werden in Handarbeit von

Mitarbeiter:innen des sozialintegrativen Betriebes und Wiener Labels

gabarage hergestellt und unter anderem an Mitarbeiter:innen und

Interessierte verlost.

Zwtl.: 20 Jahre Ringturmverhüllung

Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich neben seinem

breiten sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden

Kulturaustausch ein. Die Förderung von Kunst und Kultur sind dem VIG-

Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen

dieser Förderphilosophie ist die künstlerische Verhüllung seiner

Unternehmenszentrale. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Unternehmen

Movelight® wird der Ringturm seit 2006 regelmäßig mit insgesamt 30

bedruckten Netzbahnen - mit einer Breite von je 3 m und einer Länge

von bis zu 63 m - Stück für Stück von allen vier Seiten mit 15.000

Kabelbindern zu einem malerischen 4.200 m² großen Kunstwerk verhüllt.

Seit 2012 werden dabei neben österreichischen Positionen auch

Künstler:innen aus jenen Ländern eingeladen, in denen die Vienna

Insurance Group wirtschaftlich tätig ist. Die Ringturmverhüllung des

Wiener Städtischen Versicherungsvereins setzt ein lebendiges Zeichen

für den kulturellen Austausch mit Zentral-, Ost- und Südeuropa. Pavel

Brilaist bereits der zehnte Künstler aus der CEE-Region, der mit der

künstlerischen Verhüllung des Ringturms betraut wurde. Weitere

Informationen unter

www.wst-versicherungsverein.at/ringturmverhuellungen/.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der

Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-

Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein

unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen

Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden

Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG

-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und

Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen

unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche

und kulturelle Entfaltung schaffen.

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende

Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE).

Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30

Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und

hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG

kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen

Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit

2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die

VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der

international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die

VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in

Zentral- und Osteuropa.

Die Invest Moldova Agency ist eine öffentliche Einrichtung, die

von der Regierung der Republik Moldau unter der Schirmherrschaft des

Büros des Premierministers gegründet wurde. Ihre Aufgabe besteht

darin, strategische Investitionen in die Republik Moldau anzuziehen,

zum Wachstum der Exporte beizutragen, das internationale Ansehen des

Landes zu fördern sowie die wirtschaftsdiplomatische Dimension

weiterzuentwickeln.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Wiener Städtische Versicherungsverein

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schottenring 30, 1010 Wien

Romy Schrammel

Telefon: +43 (0)50 390 - 21224

E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at

Website: https://www.wst-versicherungsverein.at

VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

Schottenring 30, 1010 Wien

Karin Kafesie

Tel.: +43 (0)50 390-21211

E-Mail: karin.kafesie@vig.com

Invest Moldova Agency

Valeria Botnari

MD-2005, Eugen Doga 2, street

Chisinau, Republic of Moldova

Tel: +37379472104

E-Mail: valeria.botnari@invest.gov.md

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