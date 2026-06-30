APA ots news: Nagarro startet vierte Innovation Challenge für Unternehmen in Österreich

Digitale Innovationsideen gesucht: Gewinnerprojekte werden als

Proof of Concept im Wert von bis zu EUR 50.000 umgesetzt

Wien (APA-ots) - Nagarro startet gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS)

und Ingram

Micro die vierte Ausgabe der Innovation Challenge. Bis 18. September

2026 können mittlere und große Unternehmen in Österreich ihre Ideen

für innovative digitale Produkte, Services, Geschäftsmodelle oder

Prozessinnovationen einreichen. Die besten Use Cases werden gemeinsam

mit Nagarro als Proof of Concept (PoC) im Wert von bis zu 50.000 Euro

umgesetzt.

Viele Innovationsvorhaben scheitern nicht an der Idee selbst, sondern

an fehlenden Ressourcen, technologischen Know-how oder Unsicherheit

hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzbarkeit. Genau hier setzt die

Innovation Challenge von Nagarro an: Die Initiative unterstützt

Unternehmen dabei, Innovationsideen strukturiert zu bewerten,

weiterzuentwickeln und im Erfolgsfall gemeinsam mit Expert:innen

umzusetzen.

" Mit der Innovation Challenge wollen wir Unternehmen ermutigen,

ihre digitalen Ideen nicht in der Schublade liegen zu lassen.

Entscheidend ist nicht nur die Idee selbst, sondern der nächste

konkrete Schritt: prüfen, schärfen und umsetzen. Unsere

Zusammenarbeit mit AWS und Ingram Micro schafft genau den richtigen

Rahmen dafür ", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder & Managing

Director von Nagarro.

Zwtl.: Bewährtes Format mit starken Partnern

2026 findet die Innovation Challenge bereits zum vierten Mal

statt. Nach drei erfolgreichen Ausgaben wird die Initiative in diesem

Jahr gemeinsam mit AWS und Ingram Micro umgesetzt.

In den vergangenen drei Ausgaben wurden unter anderem Projekte

von ÖBB, Österreichischer Post, Wiener Städtischer Versicherung, Miba

AG, Flughafen Wien und DECTRIS ausgezeichnet. Die Gewinnerideen

reichten von KI-gestützten Wissensplattformen und intelligenten

Assistenzsystemen bis hin zu datengetriebenen Analyse-,

Automatisierungs- und Prognoselösungen.

Zwtl.: Einreichung ab sofort möglich

Die Einreichung ist ab sofort bis 18. September 2026 online

möglich. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen in Österreich mit

mindestens 200 Mitarbeitenden.

Die vielversprechendsten Einreichungen werden zu einem Pitch Day

eingeladen und von einer interdisziplinären Jury aus Vertreter von

Wirtschaft, Technologie und Innovation bewertet. Ausschlaggebend sind

dabei die Kriterien Innovationsgrad, Umsetzbarkeit, messbarem Nutzen

und Commitment im Unternehmen.

Die Gewinnerprojekte werden im Rahmen einer feierlichen

Siegerprämierung im November 2026 ausgezeichnet.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Einreichung

finden Sie unter: www.nagarro.com/de/innovation-challenge

Über Nagarro

Nagarro ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-zentrierte

Transformation und Digital Engineering. Mit seinem "Fluidic

Intelligence"-Ansatz unterstützt Nagarro Kunden dabei, innovative, AI

-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten

erfolgreich zu sein. 18.500 Mitarbeitende in 40 Ländern sowie

Nagarros CARING-Kultur prägen die partnerschaftliche und langfristige

Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Madeleine Mitrovic Communications & Coaching

Telefon: +43(0) 664/450 99 61

E-Mail: madeleine@mitrovic.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0156 2026-06-30/15:25