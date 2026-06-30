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30.06.2026 15:31:39
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APA ots news: Nagarro startet vierte Innovation Challenge für Unternehmen in Österreich
Digitale Innovationsideen gesucht: Gewinnerprojekte werden als
Proof of Concept im Wert von bis zu EUR 50.000 umgesetzt
Wien (APA-ots) - Nagarro startet gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS)
und Ingram
Micro die vierte Ausgabe der Innovation Challenge. Bis 18. September
2026 können mittlere und große Unternehmen in Österreich ihre Ideen
für innovative digitale Produkte, Services, Geschäftsmodelle oder
Prozessinnovationen einreichen. Die besten Use Cases werden gemeinsam
mit Nagarro als Proof of Concept (PoC) im Wert von bis zu 50.000 Euro
umgesetzt.
Viele Innovationsvorhaben scheitern nicht an der Idee selbst, sondern
an fehlenden Ressourcen, technologischen Know-how oder Unsicherheit
hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzbarkeit. Genau hier setzt die
Innovation Challenge von Nagarro an: Die Initiative unterstützt
Unternehmen dabei, Innovationsideen strukturiert zu bewerten,
weiterzuentwickeln und im Erfolgsfall gemeinsam mit Expert:innen
umzusetzen.
" Mit der Innovation Challenge wollen wir Unternehmen ermutigen,
ihre digitalen Ideen nicht in der Schublade liegen zu lassen.
Entscheidend ist nicht nur die Idee selbst, sondern der nächste
konkrete Schritt: prüfen, schärfen und umsetzen. Unsere
Zusammenarbeit mit AWS und Ingram Micro schafft genau den richtigen
Rahmen dafür ", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder & Managing
Director von Nagarro.
Zwtl.: Bewährtes Format mit starken Partnern
2026 findet die Innovation Challenge bereits zum vierten Mal
statt. Nach drei erfolgreichen Ausgaben wird die Initiative in diesem
Jahr gemeinsam mit AWS und Ingram Micro umgesetzt.
In den vergangenen drei Ausgaben wurden unter anderem Projekte
von ÖBB, Österreichischer Post, Wiener Städtischer Versicherung, Miba
AG, Flughafen Wien und DECTRIS ausgezeichnet. Die Gewinnerideen
reichten von KI-gestützten Wissensplattformen und intelligenten
Assistenzsystemen bis hin zu datengetriebenen Analyse-,
Automatisierungs- und Prognoselösungen.
Zwtl.: Einreichung ab sofort möglich
Die Einreichung ist ab sofort bis 18. September 2026 online
möglich. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen in Österreich mit
mindestens 200 Mitarbeitenden.
Die vielversprechendsten Einreichungen werden zu einem Pitch Day
eingeladen und von einer interdisziplinären Jury aus Vertreter von
Wirtschaft, Technologie und Innovation bewertet. Ausschlaggebend sind
dabei die Kriterien Innovationsgrad, Umsetzbarkeit, messbarem Nutzen
und Commitment im Unternehmen.
Die Gewinnerprojekte werden im Rahmen einer feierlichen
Siegerprämierung im November 2026 ausgezeichnet.
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Einreichung
finden Sie unter: www.nagarro.com/de/innovation-challenge
Über Nagarro
Nagarro ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-zentrierte
Transformation und Digital Engineering. Mit seinem "Fluidic
Intelligence"-Ansatz unterstützt Nagarro Kunden dabei, innovative, AI
-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten
erfolgreich zu sein. 18.500 Mitarbeitende in 40 Ländern sowie
Nagarros CARING-Kultur prägen die partnerschaftliche und langfristige
Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.
FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Madeleine Mitrovic Communications & Coaching
Telefon: +43(0) 664/450 99 61
E-Mail: madeleine@mitrovic.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0156 2026-06-30/15:25
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