APA ots news: Nationalbank: Dauerhafter Hormus-Ausfall könnte Ölpreise weiter nach oben treiben

Neuer OeNB Report zu den kurzfristigen Preiseffekten der

Hormus-Sperre

Wien (APA-ots) - Durch die Straße von Hormus wird rund ein Fünftel der

globalen

Ölmenge transportiert. Die Sperre durch den Iran führt damit zu einer

starken Angebotsreduktion und zu starken Preisanstiegen von Erdöl. In

den ersten zwei Wochen stieg der Preis für ein Fass Brent von 73 USD

auf rund 100 USD. Ökonomen der OeNB haben in einem Modell untersucht,

wie der Ölpreis kurzfristig auf eine Sperre reagiert, also wie

Angebot und Nachfrage am Weltmarkt darauf reagieren.

Eine Totalsperre der Straße von Hormus reduziert das globale

Erdölangebot um 20 Mio Fass pro Tag. Sollte diese Sperre länger

anhalten, so führt dies nach den Berechnungen der Autoren auf der

Basis von in der Vergangenheit beobachteten Preisreaktionen zu einem

Preisanstieg zwischen 38 % und 99 % auf 101 USD bis 146 USD. Die

bisher zu beobachtenden Preisanstiege von Erdöl liegen damit im

unteren Bereich der Berechnungen. Dies könnte daran liegen, dass

viele Marktteilnehmer von einer vorübergehenden Sperre ausgehen und

eine schrittweise Normalisierung des Ölangebots erwarten. Die Analyse

geht von insgesamt vier Szenarien aus. Neben einer Totalsperre der

Straße von Hormus (S1) wurden drei weitere Szenarien gerechnet. Diese

enthalten unterschiedliche Gegenmaßnahmen zur Milderung des

Angebotsschocks (Umleitung von Erdöl über Pipelines, Ausnahmen für

iranische Tanker, Freigabe strategischer Erdölreserven). Im

Szenariomit allen Gegenmaßnahmen (S4) läge der Erdölpreis im Bereich

von 86 USD bis 107 USD, was gegenüber dem Wert vor dem Konflikt im

Nahen und Mittleren Osten einen Anstieg von 18 % bis 47 % bedeuten

würde.

Der vollständige OeNB Report ist auf der Website der OeNB als

Download verfügbar.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

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