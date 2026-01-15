|
15.01.2026 10:08:38
APA ots news: Nationalbank: Regina Fuchs übernimmt Hauptabteilung Statistik
Wien (APA-ots) - Mit Jahresanfang 2026 hat Regina Fuchs die Leitung der
Hauptabteilung
Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) übernommen.
Die ausgewiesene Expertin leitete zuvor die Direktion Bevölkerung und
das Austrian Micro Data Center in der Statistik Austria.
"Die Oesterreichische Nationalbank freut sich, mit Regina Fuchs
eine hochkompetente und visionäre Expertin an die Spitze der
Hauptabteilung Statistik zu berufen. Als erste Frau in dieser
Position setzt sie ein starkes Zeichen für Diversität und
Chancengleichheit in unserem Haus. Ihre langjährige Erfahrung und
ihre analytischen Fähigkeiten werden die OeNB dabei unterstützen,
weiterhin präzise und zukunftsweisende Daten für die Geldpolitik und
die Wirtschaft zu liefern", so die ressortzuständige Vize-
Gouverneurin Edeltraud Stiftinger.
Regina Fuchs verfügt über umfassende Expertise im Aufbau von
Dateninfrastrukturen, angewandter Statistik und internationaler
Zusammenarbeit. Zuvor leitete sie in der Statistik Austria seit 2022
die Direktion Bevölkerung und das Austrian Micro Data Center, dessen
Aufbau sie entscheidend geprägt hat.
In ihrer neuen Funktion als Direktorin der OeNB-Hauptabteilung
Statistik erklärt Regina Fuchs: "Die OeNB-Statistik genießt in der
Fachwelt aufgrund ihrer Qualität ein hohes Ansehen. Ich freue mich
sehr auf diese neue Herausforderung und werde mich dafür einsetzen,
die Statistik- und Datenwelten in öffentlichen Organisationen noch
enger zu vernetzen. Ein gleichberechtigter und transparenter
Datenzugang ist demokratiepolitisch essenziell - und ich bin
überzeugt, dass wir gemeinsam wichtige Schritte in diese Richtung
gehen können."
Das weitreichende Datenangebot der OeNB steht auf der OeNB-
Website zur Verfügung.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0041 2026-01-15/10:03
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!