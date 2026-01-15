15.01.2026 10:08:38

APA ots news: Nationalbank: Regina Fuchs übernimmt Hauptabteilung Statistik

Wien (APA-ots) - Mit Jahresanfang 2026 hat Regina Fuchs die Leitung der

Hauptabteilung

Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) übernommen.

Die ausgewiesene Expertin leitete zuvor die Direktion Bevölkerung und

das Austrian Micro Data Center in der Statistik Austria.

"Die Oesterreichische Nationalbank freut sich, mit Regina Fuchs

eine hochkompetente und visionäre Expertin an die Spitze der

Hauptabteilung Statistik zu berufen. Als erste Frau in dieser

Position setzt sie ein starkes Zeichen für Diversität und

Chancengleichheit in unserem Haus. Ihre langjährige Erfahrung und

ihre analytischen Fähigkeiten werden die OeNB dabei unterstützen,

weiterhin präzise und zukunftsweisende Daten für die Geldpolitik und

die Wirtschaft zu liefern", so die ressortzuständige Vize-

Gouverneurin Edeltraud Stiftinger.

Regina Fuchs verfügt über umfassende Expertise im Aufbau von

Dateninfrastrukturen, angewandter Statistik und internationaler

Zusammenarbeit. Zuvor leitete sie in der Statistik Austria seit 2022

die Direktion Bevölkerung und das Austrian Micro Data Center, dessen

Aufbau sie entscheidend geprägt hat.

In ihrer neuen Funktion als Direktorin der OeNB-Hauptabteilung

Statistik erklärt Regina Fuchs: "Die OeNB-Statistik genießt in der

Fachwelt aufgrund ihrer Qualität ein hohes Ansehen. Ich freue mich

sehr auf diese neue Herausforderung und werde mich dafür einsetzen,

die Statistik- und Datenwelten in öffentlichen Organisationen noch

enger zu vernetzen. Ein gleichberechtigter und transparenter

Datenzugang ist demokratiepolitisch essenziell - und ich bin

überzeugt, dass wir gemeinsam wichtige Schritte in diese Richtung

gehen können."

Das weitreichende Datenangebot der OeNB steht auf der OeNB-

Website zur Verfügung.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0041 2026-01-15/10:03

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

