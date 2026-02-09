|
APA ots news: Nationalbank: Wolf Heinrich Reuter übernimmt Hauptabteilung Volkswirtschaft
Wien (APA-ots) - Mit 1. Februar 2026 hat Wolf Heinrich Reuter die Leitung
der
Hauptabteilung Volkswirtschaft der Oesterreichischen Nationalbank (
OeNB) übernommen.
Wolf Heinrich Reuter studierte und promovierte an der
Wirtschaftsuniversität Wien und war anschließend unter anderem in der
OeNB tätig. 2016 wechselte er zum Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
und wirkte dort ab 2018 als Generalsekretär. 2022 trat er als Leiter
der Grundsatzabteilung (Chefvolkswirt) in das deutsche
Bundesministerium der Finanzen ein und war dort zuletzt als
Staatssekretär für wirtschafts- und finanzpolitische Fragen sowie den
Bundeshaushalt verantwortlich.
"Mit Wolf Heinrich Reuter gewinnt die OeNB einen international
erfahrenen und über die Landesgrenzen hinaus profilierten Ökonomen.
Seine langjährige Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft und Wirtschaftspolitik wird die ökonomische Expertise
und die wirtschaftspolitische Rolle der Nationalbank weiter stärken",
erklärte Gouverneur Martin Kocher.
" Die europäische und österreichische Volkswirtschaft steht vor
tiefgreifenden Veränderungen, die Geld- und Wirtschaftspolitik
gleichermaßen vor neue Aufgaben stellen werden. Gerade in diesem
Umfeld verbindet die OeNB ökonomische Kompetenz mit
wirtschaftspolitischer Relevanz - und diese Verbindung möchte ich
weiter stärken. Dafür ist es entscheidend, die Expertise und
Forschung der Notenbank strategisch einzusetzen und weiter zu
vertiefen", so Wolf Heinrich Reuter, der als Chefökonom der OeNB
künftig die volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Agenden
der Nationalbank im Ressort des Gouverneurs verantworten wird.
