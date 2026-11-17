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17.11.2026 09:57:38
APA ots news: Neue Top-Smartphones im Preischeck. "0 Euro"-Tarife sprengen...
APA ots news: Neue Top-Smartphones im Preischeck. "0 Euro"-Tarife sprengen bei 4 von 5 Konsument:innen das Budget.
Wien (APA-ots) - - Smartphone-Leistbarkeitsindex, errechnet von
durchblicker im
Auftrag von Drei zeigt: Preise für Top-Geräte um rund 30 Prozent
stärker gestiegen als Einkommen.
- Kaum einer von fünf Erwerbstätigen kann sich ein High-End-
Smartphone im klassischen "0 Euro"-Kombitarif noch leisten.
- Alte Tarifmodelle stoßen an Grenzen. Drei setzt mit Handyfreiheit
und neuem Eintauschvorteil auf längere Nutzung und
Wiederverwertungskreislauf.
Immer teurere Smartphones werden für immer mehr Konsument:innen zum
Problem. Laut GfK/NielsenIQ ist der durchschnittliche Smartphonepreis
in Österreich seit 2020 um rund 44 Prozent von etwa 450 auf 650 Euro
gestiegen. Seit dem Start des neuen iPhones im September dieses
Jahres geben inzwischen vier von zehn Handy-Neukäufer:innen mehr als
1.000 Euro für ein neues Smartphone aus. Nur die Hälfte von ihnen
kann sich ein solches Gerät aber mit den klassischen
Kombitarifmodellen auf Dauer leisten, zeigt ein neuer Smartphone-
Leistbarkeitsindex, den das Verbraucherportal durchblicker im Auftrag
von Drei errechnet hat.
Gerade vor Weihnachten werden die neuen Topgeräte jedes Jahr
intensiv in den Kombitarifen um "0 Euro" beworben. Die Kosten für die
Geräte sind in diesen Tarifen vollständig inkludiert. Die Preise für
Smartphones sind über die Jahre jedoch um ein Drittel stärker
gestiegen als die Einkommen. Dadurch sprengen die traditionellen
Tarifmodelle im Falle der Top-Geräte mittlerweile bei vier von fünf
Erwerbstätigen das laufende Monatsbudget, so die ernüchternde
Erkenntnis des neuen Leistbarkeitsindex.
Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Der Kostentreiber in der
Telekommunikation hat sich verschoben. Die Tarife sind um fast die
Hälfte billiger, die Smartphones um fast die Hälfte teurer geworden.
Wir wollen verhindern, dass neue Technologie die Menschen finanziell
ins Schleudern bringt oder nur für Spitzenverdiener zugänglich
bleibt. Die neuen Smartphones sind nicht nur deutlich teurer, sondern
auch deutlich leistungsstärker und langlebiger. Die alten Kombitarife
haben deshalb ausgedient. Die Lösung liegt in der längeren Nutzung
der Geräte und in der Rückführung der Altgeräte in den
Wiederverwertungskreislauf."
Bei Drei entscheiden sich mittlerweile vier von fünf Smartphone-
Neukund:innen für ein neues Tarifmodell. Sie müssen das Smartphone
nicht mehr über zwei Jahre voll abbezahlen, sondern können es nach 24
Monaten gegen ein neues eintauschen oder es automatisch zu einem
günstigeren Monatspreis weiter nutzen.
Zwtl.: Smartphone-Leistbarkeitsindex: Max. 1,5 % des monatlichen
Nettoeinkommens für Handy
Wie leistbar ist ein "0 Euro"-Smartphone in den klassischen
Kombitarifen noch? Der von Drei beauftragte Index hat dafür die
Kosten für Gerät und Mobilfunktarif der Einkommensentwicklung
gegenübergestellt. Je nach Einkommenshöhe sollte demnach der Neupreis
eines Smartphones - umgelegt auf 24 Monate - innerhalb des
Kombitarifs 0,5 bis 1,5 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens nicht
übersteigen.
Das Ergebnis: Erwerbstätige mit Durchschnittseinkommen müssten
heute mindestens um die Hälfte mehr verdienen, um sich ein neues
iPhone 18 Pro in einem klassischen Vertragsmodell leisten zu können.
Erschwinglich ist ein traditioneller Kombitarif mit einem derartigen
Gerät um 1.500 Euro aufwärts nur noch für 18 Prozent der
Erwerbstätigen. Die jüngsten Preissprünge haben den Kreis derer, die
sich ein Top-Smartphone auf diese Weise sinnvoll leisten können,
damit in nur zwei Jahren um fast ein Drittel verkleinert.
Günter Lischka, CCO von Drei: "Ein Smartphone um 0 Euro im
Kombitarif bedeutete bisher meist, dass die Kosten für das Gerät vom
Betreiber im Tarif kalkulatorisch über 24 Monate verteilt wurden. Bei
Gerätepreisen von rund 1.500 Euro und mehr stößt dieses Tarifmodell
im Topsegment für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten an seine
Grenzen. Eine längere Nutzung und der Verkauf des alten, noch
brauchbaren Geräts beim Umstieg auf das Nachfolgemodell können den
Budgetspielraum bei entsprechender Tarifgestaltung aber um etwa die
Hälfte erhöhen. Auch Top-Smartphones rücken damit für die meisten
wieder in den leistbaren Bereich."
Zwtl.: Handyfreiheit: Länger nutzen, nur Differenz zum
Wiederverkaufswert zahlen
Genau hier setzt die vor rund 500 Tagen gestartete Handyfreiheit
an: Kund:innen können das Smartphone nach 24 Monaten eintauschen und
bezahlen mit ihrem Tarif von Beginn ab nur die Differenz zum
Wiederverkaufswert. Das alte Gerät wird aufbereitet und
weiterverwendet, statt in der Schublade zu enden. Wer das Smartphone
weiter nutzt, zahlt weniger - der Monatspreis sinkt nach 24 und nach
36 Monaten automatisch. Besonders gefragt ist die Handyfreiheit bei
Premiumgeräten wie Apple iPhone, Samsung Galaxy S und vivo X. Alle
Details unter: www.drei.at/freiheit.
Zwtl.: Drei Eintauschvorteil
Seit 5. November können alle bestehenden und neuen Drei-
Vertragskund:innen zusätzlich ihr bisheriges Smartphone in Drei Shops
oder online eintauschen, unabhängig davon, wo es gekauft wurde. Der
Wert wird auf der nächstmöglichen Rechnung gutgeschrieben. Im
Weihnachtsangebot, das bis 27. Jänner 2027 läuft, kommt bei
ausgewählten Geräten zusätzlich ein X-Mas-Bonus dazu. Alle Details
unter: www.drei.at/eintauschvorteil und www.drei.at/xmas.
Zwtl.: Über den Smartphone-Leistbarkeitsindex
Der Smartphone-Leistbarkeitsindex wurde von Drei definiert und
von der Vergleichsplattform durchblicker berechnet. Basis ist der
Neupreis des jeweils aktuellen Smartphones im Verhältnis zum
monatlichen Nettoeinkommen der unselbstständig Erwerbstätigen. Als
Obergrenze für die Gerätekosten in Kombitarifen gelten je nach
Einkommen 0,5 bis 1,5 Prozent des Nettoeinkommens - in Anlehnung an
40 Prozent Schuldendienstquote (DSTI) als Richtwert für die
Haushaltskostenrechnung. Die Leistbarkeitsquote zeigt den Anteil der
Erwerbstätigen, deren Einkommen die Obergrenze von 1,5 Prozent
erfüllt.
Zwtl.: Ergebnisse im Detail
-
Ein iPhone 18 Pro - in der kleinsten Speichervariante mit 256 GB
für 1.449 Euro erhältlich - kostet im Kombitarif auf 24 Monate
umgelegt rund 61 Euro im Monat allein für das Gerät. Sollen diese
Kosten - wie empfohlen - nicht mehr als 1,5 Prozent des
Nettoeinkommens ausmachen, erfordert dies ein Nettoeinkommen von rund
4.000 Euro im Monat.
-
Durchschnittsverdienende mit rund 2.500 Euro netto im Monat
sollten vertretbar maximal 38 Euro im Monat für ein Smartphone
ausgeben. Nimmt man im Kombitarif ein "0 Euro"-Handy, sollte das im
Handel höchstens 900 Euro kosten.
-
Nutzt ein Durchschnittsverdiener sein Smartphone 36 statt 24
Monate, erhöht sich das maximal sinnvolle Gerätebudget - bei
entsprechender Berücksichtigung im Tarif - auf 1.350 Euro. Wird auch
noch der Erlös eines etwaigen Wiederverkaufs des Geräts nach Gebrauch
mitkalkuliert, kommt dieser Restwert noch hinzu.
Zusammengefasst: Die 5 wichtigsten Fakten zum Smartphone-
Leistbarkeitsindex für Österreich, errechnet vom Vergleichsportal
durchblicker im Auftrag von Hutchison Drei Austria, veröffentlich am
17.11.2026.
-
Laut GfK/NielsenIQ ist der durchschnittliche Smartphonepreis in
Österreich seit 2020 um rund 44 Prozent von etwa 450 auf 650 Euro
gestiegen. Seit dem Start des neuen iPhones im September 2026 geben
inzwischen vier von zehn Handy-Neukäufer:innen über 1.000 Euro für
ein neues Smartphone aus. Nur die Hälfte von ihnen kann sich ein
solches Gerät mit den klassischen Kombitarifmodellen auf Dauer
leisten.
-
Nachdem die Preise für Smartphones über die Jahre um 30 Prozent
stärker gestiegen sind als die Einkommen, sprengen die monatlichen
Kosten für die neuen Top-Smartphones mit Neupreisen um 1.500 Euro
aufwärts bei vier von fünf Erwerbstätigen das laufende Monatsbudget.
Sinnvoll erschwinglich ist ein traditioneller Kombitarif mit einem
derartigen Gerät um "0 Euro" inkludiert nur noch für 18 Prozent der
Erwerbstätigen.
-
Die neuen Smartphones sind nicht nur deutlich teurer, sondern
auch signifikant leistungsstärker und langlebiger. Die Lösung liegt
deshalb in der längeren Nutzung der Geräte und in der Rückführung der
Altgeräte in den Wiederverwertungskreislauf.
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Wird ein Smartphone um 1.449 Euro 36 statt 24 Monate genutzt,
sinken die rechnerischen monatlichen Gerätekosten von rund 60 auf
rund 40 Euro. Wird in der Rechnung nach drei Jahren ein Restwert von
30 Prozent des Neupreises berücksichtigt, steigt der Anteil jener,
die sich ein Top-Smartphone leisten können, auf 64 Prozent. Mit dem
zusätzlichen Wert eines eingetauschten Altgeräts kann er je nach
Eintauschwert auf bis zu 76 Prozent steigen.
-
Mit der Handyfreiheit bietet Drei einen Tarif, bei dem
Konsument:innen das neue Smartphone nicht mehr über zwei Jahre voll
abbezahlen müssen, sondern es nach 24 Monaten zurückgeben oder
automatisch zu einem günstigeren Tarif weiter nutzen können. Vier von
fünf Smartphone-Neukund:innen entscheiden sich mittlerweile für
dieses Tarifmodell.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf http://www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Petra Jakob, Head of Corporate Communication
Telefon: +43 (0) 50 660 33700
E-Mail: presse@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0052 2026-11-17/09:51
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