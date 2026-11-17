APA ots news: Neue Top-Smartphones im Preischeck. "0 Euro"-Tarife sprengen bei 4 von 5 Konsument:innen das Budget.

Wien (APA-ots) - - Smartphone-Leistbarkeitsindex, errechnet von

durchblicker im

Auftrag von Drei zeigt: Preise für Top-Geräte um rund 30 Prozent

stärker gestiegen als Einkommen.

- Kaum einer von fünf Erwerbstätigen kann sich ein High-End-

Smartphone im klassischen "0 Euro"-Kombitarif noch leisten.

- Alte Tarifmodelle stoßen an Grenzen. Drei setzt mit Handyfreiheit

und neuem Eintauschvorteil auf längere Nutzung und

Wiederverwertungskreislauf.

Immer teurere Smartphones werden für immer mehr Konsument:innen zum

Problem. Laut GfK/NielsenIQ ist der durchschnittliche Smartphonepreis

in Österreich seit 2020 um rund 44 Prozent von etwa 450 auf 650 Euro

gestiegen. Seit dem Start des neuen iPhones im September dieses

Jahres geben inzwischen vier von zehn Handy-Neukäufer:innen mehr als

1.000 Euro für ein neues Smartphone aus. Nur die Hälfte von ihnen

kann sich ein solches Gerät aber mit den klassischen

Kombitarifmodellen auf Dauer leisten, zeigt ein neuer Smartphone-

Leistbarkeitsindex, den das Verbraucherportal durchblicker im Auftrag

von Drei errechnet hat.

Gerade vor Weihnachten werden die neuen Topgeräte jedes Jahr

intensiv in den Kombitarifen um "0 Euro" beworben. Die Kosten für die

Geräte sind in diesen Tarifen vollständig inkludiert. Die Preise für

Smartphones sind über die Jahre jedoch um ein Drittel stärker

gestiegen als die Einkommen. Dadurch sprengen die traditionellen

Tarifmodelle im Falle der Top-Geräte mittlerweile bei vier von fünf

Erwerbstätigen das laufende Monatsbudget, so die ernüchternde

Erkenntnis des neuen Leistbarkeitsindex.

Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Der Kostentreiber in der

Telekommunikation hat sich verschoben. Die Tarife sind um fast die

Hälfte billiger, die Smartphones um fast die Hälfte teurer geworden.

Wir wollen verhindern, dass neue Technologie die Menschen finanziell

ins Schleudern bringt oder nur für Spitzenverdiener zugänglich

bleibt. Die neuen Smartphones sind nicht nur deutlich teurer, sondern

auch deutlich leistungsstärker und langlebiger. Die alten Kombitarife

haben deshalb ausgedient. Die Lösung liegt in der längeren Nutzung

der Geräte und in der Rückführung der Altgeräte in den

Wiederverwertungskreislauf."

Bei Drei entscheiden sich mittlerweile vier von fünf Smartphone-

Neukund:innen für ein neues Tarifmodell. Sie müssen das Smartphone

nicht mehr über zwei Jahre voll abbezahlen, sondern können es nach 24

Monaten gegen ein neues eintauschen oder es automatisch zu einem

günstigeren Monatspreis weiter nutzen.

Zwtl.: Smartphone-Leistbarkeitsindex: Max. 1,5 % des monatlichen

Nettoeinkommens für Handy

Wie leistbar ist ein "0 Euro"-Smartphone in den klassischen

Kombitarifen noch? Der von Drei beauftragte Index hat dafür die

Kosten für Gerät und Mobilfunktarif der Einkommensentwicklung

gegenübergestellt. Je nach Einkommenshöhe sollte demnach der Neupreis

eines Smartphones - umgelegt auf 24 Monate - innerhalb des

Kombitarifs 0,5 bis 1,5 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens nicht

übersteigen.

Das Ergebnis: Erwerbstätige mit Durchschnittseinkommen müssten

heute mindestens um die Hälfte mehr verdienen, um sich ein neues

iPhone 18 Pro in einem klassischen Vertragsmodell leisten zu können.

Erschwinglich ist ein traditioneller Kombitarif mit einem derartigen

Gerät um 1.500 Euro aufwärts nur noch für 18 Prozent der

Erwerbstätigen. Die jüngsten Preissprünge haben den Kreis derer, die

sich ein Top-Smartphone auf diese Weise sinnvoll leisten können,

damit in nur zwei Jahren um fast ein Drittel verkleinert.

Günter Lischka, CCO von Drei: "Ein Smartphone um 0 Euro im

Kombitarif bedeutete bisher meist, dass die Kosten für das Gerät vom

Betreiber im Tarif kalkulatorisch über 24 Monate verteilt wurden. Bei

Gerätepreisen von rund 1.500 Euro und mehr stößt dieses Tarifmodell

im Topsegment für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten an seine

Grenzen. Eine längere Nutzung und der Verkauf des alten, noch

brauchbaren Geräts beim Umstieg auf das Nachfolgemodell können den

Budgetspielraum bei entsprechender Tarifgestaltung aber um etwa die

Hälfte erhöhen. Auch Top-Smartphones rücken damit für die meisten

wieder in den leistbaren Bereich."

Zwtl.: Handyfreiheit: Länger nutzen, nur Differenz zum

Wiederverkaufswert zahlen

Genau hier setzt die vor rund 500 Tagen gestartete Handyfreiheit

an: Kund:innen können das Smartphone nach 24 Monaten eintauschen und

bezahlen mit ihrem Tarif von Beginn ab nur die Differenz zum

Wiederverkaufswert. Das alte Gerät wird aufbereitet und

weiterverwendet, statt in der Schublade zu enden. Wer das Smartphone

weiter nutzt, zahlt weniger - der Monatspreis sinkt nach 24 und nach

36 Monaten automatisch. Besonders gefragt ist die Handyfreiheit bei

Premiumgeräten wie Apple iPhone, Samsung Galaxy S und vivo X. Alle

Details unter: www.drei.at/freiheit.

Zwtl.: Drei Eintauschvorteil

Seit 5. November können alle bestehenden und neuen Drei-

Vertragskund:innen zusätzlich ihr bisheriges Smartphone in Drei Shops

oder online eintauschen, unabhängig davon, wo es gekauft wurde. Der

Wert wird auf der nächstmöglichen Rechnung gutgeschrieben. Im

Weihnachtsangebot, das bis 27. Jänner 2027 läuft, kommt bei

ausgewählten Geräten zusätzlich ein X-Mas-Bonus dazu. Alle Details

unter: www.drei.at/eintauschvorteil und www.drei.at/xmas.

Zwtl.: Über den Smartphone-Leistbarkeitsindex

Der Smartphone-Leistbarkeitsindex wurde von Drei definiert und

von der Vergleichsplattform durchblicker berechnet. Basis ist der

Neupreis des jeweils aktuellen Smartphones im Verhältnis zum

monatlichen Nettoeinkommen der unselbstständig Erwerbstätigen. Als

Obergrenze für die Gerätekosten in Kombitarifen gelten je nach

Einkommen 0,5 bis 1,5 Prozent des Nettoeinkommens - in Anlehnung an

40 Prozent Schuldendienstquote (DSTI) als Richtwert für die

Haushaltskostenrechnung. Die Leistbarkeitsquote zeigt den Anteil der

Erwerbstätigen, deren Einkommen die Obergrenze von 1,5 Prozent

erfüllt.

Zwtl.: Ergebnisse im Detail

-

Ein iPhone 18 Pro - in der kleinsten Speichervariante mit 256 GB

für 1.449 Euro erhältlich - kostet im Kombitarif auf 24 Monate

umgelegt rund 61 Euro im Monat allein für das Gerät. Sollen diese

Kosten - wie empfohlen - nicht mehr als 1,5 Prozent des

Nettoeinkommens ausmachen, erfordert dies ein Nettoeinkommen von rund

4.000 Euro im Monat.

-

Durchschnittsverdienende mit rund 2.500 Euro netto im Monat

sollten vertretbar maximal 38 Euro im Monat für ein Smartphone

ausgeben. Nimmt man im Kombitarif ein "0 Euro"-Handy, sollte das im

Handel höchstens 900 Euro kosten.

-

Nutzt ein Durchschnittsverdiener sein Smartphone 36 statt 24

Monate, erhöht sich das maximal sinnvolle Gerätebudget - bei

entsprechender Berücksichtigung im Tarif - auf 1.350 Euro. Wird auch

noch der Erlös eines etwaigen Wiederverkaufs des Geräts nach Gebrauch

mitkalkuliert, kommt dieser Restwert noch hinzu.

Zusammengefasst: Die 5 wichtigsten Fakten zum Smartphone-

Leistbarkeitsindex für Österreich, errechnet vom Vergleichsportal

durchblicker im Auftrag von Hutchison Drei Austria, veröffentlich am

17.11.2026.

-

Laut GfK/NielsenIQ ist der durchschnittliche Smartphonepreis in

Österreich seit 2020 um rund 44 Prozent von etwa 450 auf 650 Euro

gestiegen. Seit dem Start des neuen iPhones im September 2026 geben

inzwischen vier von zehn Handy-Neukäufer:innen über 1.000 Euro für

ein neues Smartphone aus. Nur die Hälfte von ihnen kann sich ein

solches Gerät mit den klassischen Kombitarifmodellen auf Dauer

leisten.

-

Nachdem die Preise für Smartphones über die Jahre um 30 Prozent

stärker gestiegen sind als die Einkommen, sprengen die monatlichen

Kosten für die neuen Top-Smartphones mit Neupreisen um 1.500 Euro

aufwärts bei vier von fünf Erwerbstätigen das laufende Monatsbudget.

Sinnvoll erschwinglich ist ein traditioneller Kombitarif mit einem

derartigen Gerät um "0 Euro" inkludiert nur noch für 18 Prozent der

Erwerbstätigen.

-

Die neuen Smartphones sind nicht nur deutlich teurer, sondern

auch signifikant leistungsstärker und langlebiger. Die Lösung liegt

deshalb in der längeren Nutzung der Geräte und in der Rückführung der

Altgeräte in den Wiederverwertungskreislauf.

-

Wird ein Smartphone um 1.449 Euro 36 statt 24 Monate genutzt,

sinken die rechnerischen monatlichen Gerätekosten von rund 60 auf

rund 40 Euro. Wird in der Rechnung nach drei Jahren ein Restwert von

30 Prozent des Neupreises berücksichtigt, steigt der Anteil jener,

die sich ein Top-Smartphone leisten können, auf 64 Prozent. Mit dem

zusätzlichen Wert eines eingetauschten Altgeräts kann er je nach

Eintauschwert auf bis zu 76 Prozent steigen.

-

Mit der Handyfreiheit bietet Drei einen Tarif, bei dem

Konsument:innen das neue Smartphone nicht mehr über zwei Jahre voll

abbezahlen müssen, sondern es nach 24 Monaten zurückgeben oder

automatisch zu einem günstigeren Tarif weiter nutzen können. Vier von

fünf Smartphone-Neukund:innen entscheiden sich mittlerweile für

dieses Tarifmodell.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf http://www.drei.at

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Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Petra Jakob, Head of Corporate Communication

Telefon: +43 (0) 50 660 33700

E-Mail: presse@drei.com

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