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11.11.2026 10:37:38
APA ots news: OeNB: Bankensektor resilient, aber konsequenter Abbau...
APA ots news: OeNB: Bankensektor resilient, aber konsequenter Abbau notleidender Kredite notwendig
Präsentation des 52. Financial Stability Report der OeNB
Wien (APA-ots) - Für die österreichische Wirtschaft wird 2027 ein
Wirtschaftswachstum
von 1,3 Prozent prognostiziert; gleichzeitig sind die Unsicherheiten
auf den Finanzmärkten gestiegen. Das Kreditwachstum legte zuletzt
moderat zu, und die Kreditqualität hat sich stabilisiert. Allerdings
wächst der Altbestand notleidender Kredite in den Büchern der Banken.
Hierbei bleiben Gewerbeimmobilienkredite im Fokus der Aufsicht. Der
Bankensektor wies im ersten Halbjahr 2026 eine hohe Ertragskraft auf,
die jedoch maßgeblich von Sondereffekten beeinflusst war. Die sehr
gute Eigenmittelausstattung und somit hohe Resilienz des Sektors
werden von den jüngsten Stresstestergebnissen bestätigt.
Zwtl.: Österreichische Wirtschaft gewinnt trotz herausforderndem
Umfeld an Fahrt
Die Risiken auf den globalen Finanzmärkten haben 2026 zugenommen,
unter anderem aufgrund geopolitischer und fiskalischer
Herausforderungen. "Trotz dieses schwierigen Umfelds zeigt die
österreichische Wirtschaft Anzeichen eines Aufschwungs, der laut
aktuellen Prognosen 2027 weiter an Fahrt gewinnen wird, wenn es keine
weiteren wirtschaftlichen oder politischen Schocks von außen gibt",
so OeNB-Gouverneur Martin Kocher. Auch die Volkswirtschaften in
Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) zeigen sich widerstandsfähig.
Sie haben die bisherigen wirtschaftlichen und geopolitischen
Herausforderungen insgesamt gut bewältigt.
Zwtl.: Kreditqualität stabilisiert sich, aber notleidende Kredite
verbleiben länger in den Bankbüchern
Vor allem aufgrund eines großen Zukaufs in Polen ist der
österreichische Bankensektor im ersten Halbjahr 2026 gewachsen;
zugleich legte das Kreditwachstum in Österreich moderat zu. Während
die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten anzog, stagnierte die
Kreditvergabe an Unternehmen das vierte Jahr in Folge. Insgesamt
bleiben die österreichischen Banken durch die hohe Bedeutung von
Immobiliensicherheiten bei der Kreditvergabe stark gegenüber
Immobilienrisiken exponiert.
Der Bestand an notleidenden Krediten ( non-performing loans - NPL
) altert zunehmend und belastet mittlerweile die Kapitalbasis der
Banken. NPL waren nach dem Ende der Niedrigzinsphase angestiegen, und
deren Abbaugeschwindigkeit ist vergleichsweise gering. Zwar hat sich
die Kreditqualität mit einer NPL-Quote von knapp unter 3 Prozent
stabilisiert, der absolute Bestand notleidender Kredite ist jedoch
weiter gestiegen. Das bedeutet, dass trotz einer insgesamt stabilen
Quote weiterhin zusätzliche Risiken in den Kreditportfolios der
Banken bestehen. Besonders betroffen sind 56 der insgesamt 314
österreichischen Banken, bei denen mehr als 5 Prozent der vergebenen
Kredite als notleidend gelten. Insbesondere inländische
Gewerbeimmobilienkredite ( commercial real estate - CRE ) bleiben
weiterhin im Fokus der Aufsicht, denn deren NPL-Quote liegt über 8
Prozent. Vor diesem Hintergrund verpflichtet der sektorale
Systemrisikopuffer betroffene Banken, zusätzliches Kapital für diese
Risiken vorzuhalten, um mögliche Verluste besser abfedern zu können
und die Stabilität des Bankensektors zu stärken. Der Puffer beträgt
3,5 Prozent der risikogewichteten CRE-Kredite und wird schrittweise
bis Mitte 2027 eingeführt. Seit 1. Juli 2026 liegt die Rate bei 2
Prozent.
Mit dem Gewerbeimmobilienpreisindex, um den das OeNB-Dashboard
erweitert wurde, lässt sich die Wertentwicklung von CRE-Sicherheiten
besser überwachen. Der Index zeigt, dass CRE-Preise in Österreich von
der Zinswende 2022 bis Ende 2024 um rund 10 Prozent gefallen sind und
sich seither stabilisiert haben. Die Preise von Wohnimmobilien (
residential real estate - RRE ) in Österreich, die ihre Talsohle
ebenso Ende 2024 erreicht hatten, wuchsen in den ersten drei
Quartalen 2026 lediglich leicht. Trotz steigender Preise und
zunehmender Kreditvergabe sind derzeit kaum erneute systemische
Risiken am RRE-Markt erkennbar - auch weil die
kreditnehmer:innenbasierten Kriterien des
Finanzmarktstabilitätsgremiums am Gesamtmarkt eingehalten werden.
Zwtl.: Bankensektor dank hoher Gewinne stark kapitalisiert
Der Gewinn des österreichischen Bankensektors stieg im ersten
Halbjahr 2026 auf 9,3 Mrd EUR - allerdings maßgeblich getragen von
Sondereffekten (insbesondere erhebliche Wertaufholungen bei
Beteiligungen) und einem Bankzukauf in Polen. Zudem leistete das
gesamte CESEE-Geschäft österreichischer Banken mit 3,3 Mrd EUR einen
wesentlichen Gewinnbeitrag. "Die hohe Profitabilität der letzten
Jahre und die Einbehaltung von Gewinnen führten zu einem sehr
resilienten Bankensektor mit einer guten Eigenmittelausstattung", so
OeNB-Direktor Thomas Steiner. Das Ergebnis des OeNB-Stresstests
unterstützt diese Einschätzung: Selbst bei einem schweren
wirtschaftlichen Einbruch wären die Banken insgesamt in der Lage, die
Belastungen zu bewältigen.
Zwtl.: Zusammenfassung
In einem durchwegs herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld ist
es wichtig, dass der österreichische Bankensektor seine
Widerstandsfähigkeit beibehält, um die Finanzierungs- und
Investitionsbedürfnisse der Haushalte und Unternehmen erfüllen zu
können. Um systemische Risiken hintanzuhalten, unterstreicht die OeNB
die Bedeutung folgender Punkte:
-
Sicherstellung einer adäquaten Kreditrisikosteuerung der Banken,
insbesondere bei Immobilienfinanzierungen, einschließlich
-
eines aktiven Managements und
konsequenten Abbaus notleidender Kredite,
-
höherer Wertberichtigungen
(insbesondere für den unbesicherten Teil der Kredite) und
-
einer konservativen Bewertung der Sicherheiten;
-
Investitionen in Cybersicherheit und Digitalisierung bei
gleichzeitiger genereller Kostendisziplin sowie
-
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinneinbehaltung für den
Kapitalaufbau sowie Bankzukäufen und Dividendenausschüttungen.
Dokumente und weitere Informationen
-
OeNB: sämtliche Financial Stability Reports
-
OeNB: Gewerbeimmobilien-Dashboard und
Gewerbeimmobilien-Marktbericht
-
OeNB: Wohnimmobilien-Dashboard und
Wohnimmobilien-Marktbericht
-
Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG): Presseaussendung zur 44.
Sitzung - Hauptthemen: Antizyklische Kapitalpuffer und nachhaltige
Vergabestandards für Wohnimmobilienkredite
1. ^ Diese 56 Institute stehen zusammen für rund 9 Prozent der
Bilanzsumme des österreichischen Bankensektors.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0058 2026-11-11/10:32
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