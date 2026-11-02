APA ots news: OeNB/BMF: Austausch zu Finanzmarktstabilität und Finanzbildung

OeNB-Direktorium spricht mit Marterbauer und Eibinger-Miedl

über Finanzmarktstabilität und Finanzbildung

Wien (APA-ots) - Im Rahmen des regelmäßigen Austauschs trafen

OeNB-Gouverneur Martin

Kocher, Vizegouverneurin Edeltraud Stiftinger, Direktor Josef

Meichenitsch und Direktor Thomas Steiner mit Finanzminister Markus

Marterbauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl

zusammen. Im Mittelpunkt standen aktuelle Finanz- und

Wirtschaftsthemen, insbesondere die Finanzmarktstabilität sowie die

Bedeutung von Finanzbildung für die langfristige finanzielle Vorsorge

- auch im Rahmen des geplanten Zukunftsdepots. Aus Sicht der OeNB ist

es wesentlich, neue Möglichkeiten der langfristigen finanziellen

Vorsorge durch entsprechende Finanzbildungsangebote zu begleiten.

Finanzmarktstabilität: Bankensektor zeigt sich widerstandsfähig

Der österreichische Bankensektor zeigt sich trotz des

herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds

weiterhin widerstandsfähig. Die Profitabilität der vergangenen Jahre

hat die Kapitalausstattung der Banken gestärkt. Ende 2025 lag die

harte Kernkapitalquote bei 19 Prozent und damit deutlich über dem EU-

Durchschnitt von 16,8 Prozent. Gleichzeitig bleiben Risiken

insbesondere im Gewerbeimmobiliensektor bestehen. Die laufende

Beobachtung möglicher Risiken und die Sicherung der

Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems bleiben daher zentrale

Aufgaben.

Im Austausch wurde die Bedeutung eines stabilen und

leistungsfähigen Finanzsystems für die österreichische Wirtschaft

unterstrichen. "Die österreichischen Banken verfügen über eine solide

Kapitalausstattung und sind damit gut aufgestellt, um auch in einem

herausfordernden Umfeld ihre wichtige Funktion für Unternehmen und

private Haushalte zu erfüllen. Gleichzeitig müssen wir bestehende und

neue Risiken weiterhin genau im Blick behalten", so OeNB-Gouverneur

Martin Kocher.

"Trotz eines sehr herausfordernden internationalen Umfelds zeigt

sich der Finanzmarkt in den vergangenen Jahren stabil. Umso wichtiger

ist es aber auch weiterhin, die Budgetkonsolidierung im Auge zu

behalten. Steigende Zinsen und der Verlust des Vertrauens der

Finanzmärkte würden zu einem deutlichen Anstieg des Budgetdefizits

führen. Wir investieren aber lieber in Bildung, Pflege, das

Gesundheitswesen und die Alterssicherung, als in hohe Zinszahlungen",

so Finanzminister Markus Marterbauer.

Zukunftsdepot: Nur etwas mehr als die Hälfte der Menschen

versteht Zinseszinseffekt

Während Österreich bei der Finanzkompetenz im internationalen

Vergleich gut abschneidet, zeigen die Ergebnisse einer aktuellen OeNB

-Erhebung, dass in einigen Bereichen weiterhin Verbesserungspotenzial

besteht: Zwar haben 93 Prozent der Befragten bei

Finanzproduktentscheidungen Informationen oder Beratung eingeholt,

allerdings nutzten nur 42 Prozent dabei auch unabhängige Quellen. 51

Prozent griffen ausschließlich auf nicht unabhängige Informationen

zurück, etwa von Produktanbietern, aus Werbung oder dem persönlichen

Umfeld. Lediglich 44 Prozent verglichen Finanzprodukte

unterschiedlicher Anbieter. Etwa die Hälfte der Befragten setzt sich

langfristige finanzielle Ziele.

Beim Wissen über langfristige Geldanlage zeigen sich noch Lücken:

Nur 57 Prozent der Befragten konnten eine Frage zum Zinseszins

richtig beantworten, 81 Prozent jene zur Risikostreuung und lediglich

35 Prozent wussten über den Zusammenhang zwischen Marktzinsen und

Anleihepreisen Bescheid. Zwar sparen rund 85 Prozent der Menschen in

Österreich aktiv Geld, aber ein klarer Zusammenhang zwischen

Finanzwissen und Veranlagung zeigt sich nur bei mittleren und höheren

Einkommen. Finanzbildung kann den finanziellen Spielraum nicht

ersetzen - sie hilft aber, ihn bestmöglich zu nutzen.

"Wer über entsprechendes Finanzwissen verfügt, trifft bessere

Entscheidungen im Leben. Unser Ziel ist es, allen Österreicherinnen

und Österreichern das nötige Rüstzeug mitzugeben, um fundierte

finanzielle Entscheidungen zu treffen und ihre Zukunft

eigenverantwortlich zu gestalten. Mit dem Zukunftsdepot wollen wir

bereits bei unseren Jüngsten ansetzen und ihnen neue Chancen für den

langfristigen Vermögensaufbau eröffnen. Entscheidend ist dabei, dass

wir nicht nur neue Möglichkeiten schaffen, sondern auch das

notwendige Wissen vermitteln, um Chancen und Risiken richtig

einschätzen zu können. Mit der neuen Nationalen

Finanzbildungsstrategie und der engen Zusammenarbeit mit der

Oesterreichischen Nationalbank setzen wir genau hier an. Denn wer

früh lernt, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen, schafft die beste

Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit und eine selbstbestimmte

Zukunft", so Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig unabhängige,

verständliche und auf unterschiedliche Lebenssituationen abgestimmte

Finanzbildungsangebote sind. Wer langfristig vorsorgen möchte, sollte

die unterschiedlichen Möglichkeiten sowie deren Chancen und Risiken

verstehen. Das gilt auch für das geplante Zukunftsdepot. Deshalb ist

es wichtig, Vorhaben wie dieses von Beginn an mit

qualitätsgesicherter Finanzbildung und Beratung zu begleiten. Die

Nationalbank stellt dafür ihre unabhängige Expertise zur Verfügung",

so Kocher abschließend.

Mit der kürzlich beschlossenen Nationalen Finanzbildungsstrategie

2027-2035 wird die Zusammenarbeit zwischen OeNB, BMF und weiteren

Partnerinstitutionen fortgesetzt. Ziel ist es, Finanz- und

Wirtschaftswissen breiter zu verankern und Menschen in Österreich

dabei zu unterstützen, fundierte und eigenverantwortliche finanzielle

Entscheidungen zu treffen. Was das bedeutet, zeigen die vier

Praktiken der Strategie: Beiträge realistisch einplanen und einen

finanziellen Puffer behalten (verantwortungsvoll mit Geld umgehen),

den langen Anlagehorizont nutzen (langfristig planen), Chancen und

Risiken von Kursschwankungen abwägen (bewusst entscheiden) und sich

unabhängig informieren und beraten lassen (verlässlichen Rat holen).

OeNB Report 2026/28: International Survey of Adult Financial

Literacy 2026

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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