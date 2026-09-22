APA ots news: OeNB-Dialog: Der Euro im Wandel - Digitalisierung und Geopolitik

Mit Hans Gersbach, Eva Landrichtinger und Martin Kocher

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die

Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien laden zum OeNB-Dialog

2026 ein. Am 24. September diskutieren Prof. Hans Gersbach (ETH

Zürich, KOF Institut), Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der

Bundessparte Bank und Versicherung der WKO und OeNB-Gouverneur Martin

Kocher, über die Zukunft des Euro angesichts digitaler Transformation

und geopolitischer Entwicklungen. Die Veranstaltung findet ab 18:00

Uhr im Kassensaal der OeNB in Wien statt.

Das europäische Finanz- und Geldsystem steht vor weitreichenden

Veränderungen. Neue Technologien verändern zunehmend die Art, wie

Zahlungen abgewickelt, Kredite vergeben und Währungen international

eingesetzt werden. Gleichzeitig stellen geopolitische Entwicklungen

die internationale Rolle des Euro vor neue Herausforderungen.

Wird der Euro in einem sich wandelnden globalen Umfeld an

Bedeutung gewinnen oder verlieren? Kann der digitale Euro die

internationale Stellung des Euro stärken? Und welche Bedeutung hat

die wachsende Verbreitung von Stablecoins für Europa und für die

Stabilität unseres Finanzsystems?

Der OeNB-Dialog 2026 beleuchtet diese Fragen aus Sicht von

Wissenschaft, Bankensektor und Zentralbank. Zusätzlich wird

diskutiert, wie neue Formen digitalen Geldes die Rolle von

Zentralbanken und Geschäftsbanken verändern und wie das europäische

Finanzsystem in der Zukunft aussehen könnte.

Über Hans Gersbach

Hans Gersbach ist Professor für Macroeconomics: Innovation and

Policy an der ETH Zürich und Co-Direktor der KOF

Konjunkturforschungsstelle. Er gehört zu den führenden Ökonomen im

Bereich der monetären Makroökonomik, der Geld und Bankentheorie sowie

Innovationsökonomik.

Seine Forschung verbindet theoretische Modellierung mit aktuellen

gesellschaftlichen Herausforderungen, etwa der Gestaltung

demokratischer Prozesse oder Förderung von Innovation in

Volkswirtschaften. Hans Gersbach ist Research Fellow am CEPR (Center

for Economic Policy Research) für Public Policy and Industrial

Organization, beim CESifo München und beim IZA Bonn. Er berät

regelmäßig politische Institutionen und ist Mitglied des

Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums in

Deutschland, dessen Vorsitzender er war.

Über die OeNB-Gastprofessur

Die OeNB-Gastprofessur ist eine wissenschaftliche Kooperation

zwischen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität

Wien und der Oesterreichischen Nationalbank. Sie ermöglicht es,

regelmäßig international renommierte Wissenschafter:innen nach Wien

einzuladen und den Austausch in der akademischen Forschung sowie den

öffentlichen Diskurs zu wirtschaftspolitischen Fragen zu fördern.

Veranstaltung "Der Euro im Wandel: Digitalisierung und

Geopolitik"

Martin Kocher, Gouverneur Oesterreichische Nationalbank

Hans Gersbach, Professor für Macroeconomics: Innovation and

Policy (ETH Zürich)

Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin Bundessparte Bank und

Versicherung (WKO)

Moderation: Paul Pichler, Assoz. Professor, Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften (Universität Wien)

Zeit: Donnerstag, 24. September, 18:00 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr)

Ort: Oesterreichische Nationalbank,, Otto-Wagner-Platz 3, 1090

Wien, Kassensaal.

Anmeldung: wiwi.univie.ac.at/events/gastprofessuren/oenb-

gastprofessuren/2026-hans-gersbach

Rückfragehinweise:

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit/Universität Wien

Simone Vanek, B.A.

Tel.: +43-1-4277-37040

simone.vanek@univie.ac.at

https://wirtschaftswissenschaften.univie.ac.at

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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