|
22.09.2026 10:11:38
APA ots news: OeNB-Dialog: Der Euro im Wandel - Digitalisierung und Geopolitik
Mit Hans Gersbach, Eva Landrichtinger und Martin Kocher
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die
Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien laden zum OeNB-Dialog
2026 ein. Am 24. September diskutieren Prof. Hans Gersbach (ETH
Zürich, KOF Institut), Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der
Bundessparte Bank und Versicherung der WKO und OeNB-Gouverneur Martin
Kocher, über die Zukunft des Euro angesichts digitaler Transformation
und geopolitischer Entwicklungen. Die Veranstaltung findet ab 18:00
Uhr im Kassensaal der OeNB in Wien statt.
Das europäische Finanz- und Geldsystem steht vor weitreichenden
Veränderungen. Neue Technologien verändern zunehmend die Art, wie
Zahlungen abgewickelt, Kredite vergeben und Währungen international
eingesetzt werden. Gleichzeitig stellen geopolitische Entwicklungen
die internationale Rolle des Euro vor neue Herausforderungen.
Wird der Euro in einem sich wandelnden globalen Umfeld an
Bedeutung gewinnen oder verlieren? Kann der digitale Euro die
internationale Stellung des Euro stärken? Und welche Bedeutung hat
die wachsende Verbreitung von Stablecoins für Europa und für die
Stabilität unseres Finanzsystems?
Der OeNB-Dialog 2026 beleuchtet diese Fragen aus Sicht von
Wissenschaft, Bankensektor und Zentralbank. Zusätzlich wird
diskutiert, wie neue Formen digitalen Geldes die Rolle von
Zentralbanken und Geschäftsbanken verändern und wie das europäische
Finanzsystem in der Zukunft aussehen könnte.
Über Hans Gersbach
Hans Gersbach ist Professor für Macroeconomics: Innovation and
Policy an der ETH Zürich und Co-Direktor der KOF
Konjunkturforschungsstelle. Er gehört zu den führenden Ökonomen im
Bereich der monetären Makroökonomik, der Geld und Bankentheorie sowie
Innovationsökonomik.
Seine Forschung verbindet theoretische Modellierung mit aktuellen
gesellschaftlichen Herausforderungen, etwa der Gestaltung
demokratischer Prozesse oder Förderung von Innovation in
Volkswirtschaften. Hans Gersbach ist Research Fellow am CEPR (Center
for Economic Policy Research) für Public Policy and Industrial
Organization, beim CESifo München und beim IZA Bonn. Er berät
regelmäßig politische Institutionen und ist Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums in
Deutschland, dessen Vorsitzender er war.
Über die OeNB-Gastprofessur
Die OeNB-Gastprofessur ist eine wissenschaftliche Kooperation
zwischen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität
Wien und der Oesterreichischen Nationalbank. Sie ermöglicht es,
regelmäßig international renommierte Wissenschafter:innen nach Wien
einzuladen und den Austausch in der akademischen Forschung sowie den
öffentlichen Diskurs zu wirtschaftspolitischen Fragen zu fördern.
Veranstaltung "Der Euro im Wandel: Digitalisierung und
Geopolitik"
Martin Kocher, Gouverneur Oesterreichische Nationalbank
Hans Gersbach, Professor für Macroeconomics: Innovation and
Policy (ETH Zürich)
Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin Bundessparte Bank und
Versicherung (WKO)
Moderation: Paul Pichler, Assoz. Professor, Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften (Universität Wien)
Zeit: Donnerstag, 24. September, 18:00 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr)
Ort: Oesterreichische Nationalbank,, Otto-Wagner-Platz 3, 1090
Wien, Kassensaal.
Anmeldung: wiwi.univie.ac.at/events/gastprofessuren/oenb-
gastprofessuren/2026-hans-gersbach
Rückfragehinweise:
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit/Universität Wien
Simone Vanek, B.A.
Tel.: +43-1-4277-37040
simone.vanek@univie.ac.at
https://wirtschaftswissenschaften.univie.ac.at
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0046 2026-09-22/10:07
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!