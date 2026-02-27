|
27.02.2026 10:26:38
APA ots news: OeNB-Falschgeldstatistik 2025: Leichter Rückgang in Österreich
Wien (APA-ots) - Die aktuelle Statistik der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) für
2025 zeigt einen leichten Rückgang der Falschgeldfälle. Insgesamt
wurden im vergangenen Jahr 10.089 gefälschte Banknoten aus dem Umlauf
sichergestellt. Das entspricht einem Minus von 1,2 Prozent gegenüber
2024 (10.209 Fälschungen).
Die 50-Euro-Banknote blieb mit 5.851 sichergestellten Fälschungen
(57,9 Prozent) die am häufigsten gefälschte Banknote, gefolgt vom 20-
Euro-Schein mit 1.811 Fälschungen (18,0 Prozent) und der 100-Euro-
Banknote mit 1.335 Fälschungen (13,2 Prozent).
Regional betrachtet konzentrierte sich das Falschgeldaufkommen
weiterhin stark auf Wien, wo mit 5.061 Fälschungen (50,2 Prozent) die
meisten Fälschungen gemeldet wurden. Niederösterreich (1.601
Fälschungen, 15,8 Prozent) und Oberösterreich (878 Fälschungen, 8,7
Prozent) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Der durch Fälschungen
entstandene Schaden belief sich 2025 auf 610.870 EUR. Dies entspricht
einem Rückgang von 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (671.535 EUR).
Neben den von der OeNB im Umlauf erfassten Fälschungen, also
solchen, die tatsächlich wirtschaftlichen Schaden z.B. im Handel
angerichtet haben, wurden von der Polizei insgesamt 13.614
Fälschungen sichergestellt, bevor diese für Zahlungen verwendet
wurden. Die OeNB bereitet Information aus europäischen Datenbanken
auf und nutzt ihre Expertise im Erkennen von Datentrends, was in den
letzten Jahren mehrmals zu polizeilichen Festnahmen und in weiterer
Folge gerichtlichen Verurteilungen geführt hat. Thomas Steiner,
Mitglied des OeNB-Direktoriums, betont: "Uns ist eine zeitnahe und
enge Abstimmung mit der Polizei wichtig. Mit Hilfe der Daten und
Analysen der OeNB kann die Polizei der Fälschungskriminalität noch
gezielter begegnen."
Die Euro-Banknoten verfügen über weltweit führende
Sicherheitsmerkmale, die eine zuverlässige Echtheitsprüfung ohne
technische Hilfsmittel ermöglichen. Die einfachen Prüfschritte FÜHLEN
- SEHEN - KIPPEN bieten Verbraucher:innen einen sicheren Weg, die
Echtheit von Banknoten zu überprüfen.
Bargeldversorgung durch Gemeindebund und Nationalbank gesichert
Die OeNB betont die zentrale Rolle des Bargelds in der
österreichischen Zahlungslandschaft. So sichert die OeNB in
Kooperation mit dem Gemeinde- und dem Städtebund seit Juli 2025 die
Bargeldversorgung durch die Aufstellung eigener Geldausgabeautomaten
auch im ländlichen Raum. Inhalt der Vereinbarung ist die Aufstellung
von bis zu 100 bis 120 neuen Geldautomaten in Gemeinden, in denen es
weder ein Geldausgabegerät noch eine Bankfiliale gibt. 2024 gab es
insgesamt 329 solcher Gemeinden in ganz Österreich. Mit diesen
zusätzlichen Geräten können daher rund ein Drittel dieser Gemeinden
erreicht werden.
So entsteht das neue Design der Euro-Banknoten
Mit Sicherheit werden Geldausgabeautomaten in Zukunft auch Euro-
Banknoten in einem neuen Design ausgeben. Nach der Ankündigung der
Neugestaltung der Euro-Banknoten wurden sieben potenzielle Themen für
die neuen Banknoten identifiziert, woraus in einer breit angelegten
öffentlichen Umfrage "Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel" als
zentrale Motive ausgewählt wurden. 2025 startete der Design-
Wettbewerb, bei dem Grafikdesigner:innen aus der EU ihre Entwürfe
einreichen konnten. Bis Ende März 2026 müssen die ausgewählten
Teilnehmer:innen ihre finalen Gestaltungsvorschläge vorlegen. Eine
unabhängige Jury wird anschließend bis zu zehn Entwürfe (fünf pro
Thema) auswählen.
Zwischen Juni und Dezember 2026 kann die Öffentlichkeit auf der
EZB-Website über die ausgewählten Designs abstimmen. Der EZB-Rat wird
dieses Feedback berücksichtigen und voraussichtlich Ende 2026
verkünden, wie die neuen Banknoten aussehen werden. Sobald der
endgültige Gestaltungsentwurf feststeht, geht es in den kommenden
Jahren an die technische Umsetzung einschließlich der Integration
neuer Sicherheitsmerkmale. Danach wird der EZB-Rat festlegen, wann
die neuen Euro-Banknoten hergestellt und ausgegeben werden. Euro-
Bargeld bleibt damit auch künftig ein innovatives, sicheres und
umweltfreundliches Zahlungsmittel und es wird die kulturelle
Identität Europas in Zukunft noch stärker widerspiegeln.
Regionales Falschgeldaufkommen in Österreich 2025
Wien NÖ Tirol OÖ Stmk Sbg Ktn V Bgld Gesamt
Stück 5.061 1.601 561,0 878,0 625,0 440,0 266,0 406,0 251,0
10.089
Prozent 50,2 15,8 5,6 8,7 6,2 4,4 2,6 4,0 2,5 100,0
Quelle: OeNB.
