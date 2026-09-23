23.09.2026 11:42:38

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APA ots news: OeNB: Österreich europaweit an der Spitze bei Umfrage zu neuen Euro-Banknoten

Fast 470.000 Menschen aus Österreich beteiligten sich -

gemessen an der Bevölkerung höchste Teilnahme im Euroraum

Wien (APA-ots) - Das Interesse der Österreicher:innen an der künftigen

Gestaltung der

Euro-Banknoten ist außergewöhnlich groß: 469.166 vollständig

ausgefüllte Fragebögen kamen aus Österreich. Das entspricht über 5 %

der österreichischen Bevölkerung und damit dem höchsten Wert aller

Euroländer.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Menschen in Europa

von 23. Juli bis 21. September 2026 eingeladen, ihre Meinung zu zehn

Gestaltungsvorschlägen für die nächste Generation der Euro-Banknoten

abzugeben. Zur Auswahl standen Entwürfe zu den beiden Themen

"Europäische Kultur" sowie "Flüsse und Vögel".

"Die außergewöhnlich hohe Beteiligung zeigt, wie stark die

Menschen in Österreich mit dem Euro verbunden sind. Mehr als fünf

Prozent der Bevölkerung haben sich Zeit genommen, über das künftige

Aussehen unserer gemeinsamen Währung mitzuentscheiden. Damit liegt

Österreich europaweit auf Platz eins und setzt ein starkes Zeichen

für gelebte Beteiligung und für die Bedeutung des Bargelds", so OeNB-

Gouverneur Martin Kocher.

OeNB-Direktor Thomas Steiner betont ebenfalls, dass "die hohe

Beteiligung ein klares Votum für die Zukunft des Bargelds darstellt:

Bargeld ist modern, sicher und menschlich. Es steht für Resilienz und

Wahlfreiheit beim Bezahlen - und damit für die Werte, die auch unser

europäisches Zahlungssystem prägen". Europaweit nahmen rund 10

Millionen Menschen an der öffentlichen Online-Umfrage teil. Parallel

dazu wurde im Auftrag der EZB eine separate repräsentative Befragung

durchgeführt. Die Ergebnisse beider Erhebungen werden in den weiteren

Entscheidungsprozess einfließen. Der EZB-Rat wird voraussichtlich

gegen Ende des Jahres über das künftige Design der Euro-Banknoten

entscheiden.

Die Oesterreichische Nationalbank hatte die Umfrage in den

vergangenen Wochen über ihre Kommunikationskanäle intensiv begleitet

und insbesondere über Social Media zur Teilnahme aufgerufen.

Weitere Infos zu den euroraumweiten Umfrageergebnissen finden

sich auf der EZB-Website.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0100 2026-09-23/11:37

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