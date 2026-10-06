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06.10.2026 09:53:38
APA ots news: OeNB: Österreichs Außenwirtschaft zeigt gemischtes Bild im...
APA ots news: OeNB: Österreichs Außenwirtschaft zeigt gemischtes Bild im ersten Halbjahr
Leistungsbilanz trotz schwächelnder Exporte weiter im Plus -
heimische Finanzbranche verstärkt Auslandsinvestitionen
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlicht
die aktuellen
Ergebnisse der Außenwirtschaftsstatistik für Österreich. In den
ersten sechs Monaten 2026 nahm der Einnahmenüberschuss (
Leistungsbilanzsaldo) aus dem Handel mit Gütern,
Wirtschaftsdienstleistungen, dem Reiseverkehr und internationalen
Einkünften um 2,2 auf 6,9 Mrd EUR ab. Das entspricht einem Rückgang
um einen Prozentpunkt auf 2,6 % des BIP. Im Kapitalverkehr mit dem
Ausland ist jedoch die heimische Finanzbranche auf Expansionskurs.
Die österreichischen Direktinvestitionen wuchsen im ersten Halbjahr
2026 um 27,7 Mrd EUR, hauptsächlich durch Unternehmensübernahmen von
Banken und Versicherungen.
"Im wirtschaftlich schwierigen Umfeld von 2026 zeichnet sich ab,
dass Österreich weiterhin ein Plus in der Leistungsbilanz erzielt.
Mit 6,9 Mrd EUR bzw. 2,6 % des BIP fiel dieses jedoch geringer aus
als im Vergleichszeitraum 2025. Im Güterhandel und im Austausch von
Wirtschaftsdienstleistungen blieb die Entwicklung der Exporterlöse
bislang hinter jener der Ausgaben für Importe zurück. Die
Tourismuseinnahmen stiegen hingegen deutlich, jedoch hauptsächlich
getrieben von der Preisentwicklung in Hotellerie und Gastronomie",
unterstreicht Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik
in der OeNB.
Die Einnahmen aus dem für Österreich wichtigen internationalen
Reiseverkehr haben zwischen Jänner und Juni 2026 - das umfasst die
Hauptmonate im Wintertourismus, Oster- und Pfingstferien bzw.
Sommervorsaison - pro gezählter Übernachtung um durchschnittlich 5 %
zugenommen und kletterten insgesamt auf 13,9 Mrd EUR. Die
durchschnittliche Inflation in Beherbergung und Gastronomie betrug im
selben Zeitraum rund 4,8 %. Damit ist der Anstieg der
Tourismuseinnahmen pro Übernachtung nahezu vollständig auf die
Preisentwicklung zurückzuführen und nicht auf höhere Ausgaben der
ausländischen Gäste in Österreich.
Österreichs Direktinvestitionen im Ausland haben hingegen in der
ersten Jahreshälfte 2026 mit einem Zuwachs von 26,7 Mrd EUR deutlich
an Fahrt aufgenommen (erstes Halbjahr 2025 5,1 Mrd EUR). Der
überwiegende Teil entfiel dabei auf Investitionen der heimischen
Finanzbranche in ausländische Banken und Versicherungen. Ein
bedeutender Geschäftsfall war etwa die Übernahme wesentlicher Anteile
an polnischen Banken durch die Erste Group, die bisher größte
Direktinvestition einer österreichischen Bank im Ausland.
Begriffserläuterungen
Außenwirtschaftsstatistik: Die Außenwirtschaftsstatistik der OeNB
(auch Zahlungsbilanzstatistik) erfasst alle Transaktionen (
Rechtsgeschäfte) mit dem Ausland.
Leistungsbilanz: Die Leistungsbilanz als Teil der
Außenwirtschaftsstatistik erfasst alle realwirtschaftlichen
Transaktionen mit dem Ausland (Güter, Dienstleistungen inkl.
Reiseverkehr, Einkommen).
Direktinvestitionen: Direktinvestitionen sind strategische
Firmenbeteiligungen im Ausland und werden als Teil der
Außenwirtschaftsstatistik sowohl in der Kapitalbilanz (Transaktionen)
als auch in der Internationalen Vermögensposition (Bestände) erfasst.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0043 2026-10-06/09:48
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