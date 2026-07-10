APA ots news: OeNB unterstützt Wissenschafter:innen mit 3,2 Mio EUR

Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds

der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation zählen zu den

wesentlichen

Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung unseres Landes und

seines Wirtschaftsstandorts. Sie bilden das Fundament für

evidenzbasierte Entscheidungen und zukunftsweisende Ansätze mit

nachhaltigem Mehrwert für die Gesellschaft. Mit dem Jubiläumsfonds

sowie weiteren Förderinitiativen unterstützt die OeNB daher gezielt

den wissenschaftlichen Nachwuchs und schafft attraktive Bedingungen,

damit herausragende Talente in Österreich ihre wissenschaftlichen

Vorhaben erfolgreich realisieren können", betont Edeltraud

Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (

OeNB).

Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der

1. Vergabesitzung 2026 die Finanzierung nachstehender 14

Forschungsprojekte (56 Anträge) mit rd. 3,2 Mio EUR aus Mitteln des

Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der

Wissenschaft genehmigt:

DENG, Sheran (Universität Wien, Institut für Finanzwirtschaft):

Frictions in the allocation of responsible capital

GANTNER, Anita (Universität Innsbruck, Institut für

Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte): Influencing Outcomes:

On the Use of the Decoy Effect in Strategic Interaction

HASLHOFER, Bernhard (Complexity Science Hub Vienna CSH - Verein

zur Förderung wissenschaftlicher Forschung im Bereich komplexer

Systeme): Systemic Risk Propagation in Stablecoin Ecosystems:

Analyzing Depeg Contagion Mechanisms

HAUTSCH, Nikolaus (Universität Wien, Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften, Institut für Statistik und Operations

Research): Market Frictions in Decentralized Finance

KASBERGER, Bernhard (Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung - WIFO): From Price Takers to Price Makers? The

Welfare Impact of AI-Driven Batteries in Electricity Markets

LANDESMANN, Michael (Wiener Institut für Internationale

Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Assessing the impact of trade policies

on environmental outcomes and welfare

NAVARINI, Lorenzo (Universität Wien, Institut für

Volkswirtschaftslehre): The democratization and diversion effects of

higher educational reforms

SCHIMAN-VUKAN, Stefan (Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung - WIFO): The macroeconomic effects of being

placed under the EU's ED-Procedure - a narrative approach

SCHMITT, Jan (Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for

International Business): Corporate Mobility and Its Consequences: A

Stakeholder Perspective on Headquarters Relocations

SCHWAB, Susanne (Universität Wien, Zentrum für

Lehrer:innenbildung): PREDICT: Intergenerationelle

Einkommenskorrelation: Bildungswege und familiärer Kontext

SEIFERT, Marcel (Institut für Höhere Studien - Institute for

Advanced Studies - IHS): Bridging the Heating Transition Gap:

Household Investments under Subjective Uncertainty

STURN, Richard (Karl-Franzens-Universität Graz, Graz Schumpeter

Centre): Ludwig v. Mises wirtschaftspolitische Relevanz und

internationale Bedeutung

WURM, Elisabeth (Central European Academic gemeinnützige

Privatstiftung, Central European University): Temporary Agency

Employment: Worker Welfare, Firm Behavior, and Labor Market

Regulation

ZELINGHER, Rotem (Wirtschaftsuniversität Wien, Department of

Economics): Food-price Analytics for Secured Societies (FASS)

Der nächste Einreichtermin für die 1. Vergabesitzung des

Jubiläumsfonds im Jahr 2027 beginnt mit 27.07.2026 und endet am

23.09.2026 (mittags).

Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären

Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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