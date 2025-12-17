APA ots news: OeNB unterstützt Wissenschaftler:innen mit 2,9 Mio. Euro

Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds

der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation sind zentrale

Treiber für die

Zukunft unseres Landes und unserer Wirtschaft. Sie schaffen die Basis

für fundierte Entscheidungen und Lösungen, die langfristig allen

zugutekommen. Deshalb unterstützt die OeNB mit dem Jubiläumsfonds und

weiteren wirtschaftswissenschaftlichen Programmen konsequent den

wissenschaftlichen Nachwuchs und ermöglicht den besten Köpfen in

Österreich, ihre Forschungsideen zu verwirklichen", erklärt Edeltraud

Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (

OeNB), die zentrale Rolle des Jubiläumsfonds als wichtiges Instrument

zur Förderung exzellenter wirtschaftswissenschaftlicher

Forschungsprojekte.

Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der

2. Vergabesitzung 2025 die Finanzierung nachstehender 11

Forschungsprojekte (44 Anträge) mit rund 2,9 Mio. EUR aus Mitteln des

Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der

Wissenschaft genehmigt:

HEIMBERGER, Philipp (Wiener Institut für Internationale

Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Understanding peoples views on fiscal

policy

HUBER, Florian (Universität Salzburg, Department of Economics):

Exploring the Macro-to-Micro Propagation of Aggregate Shocks: The

Role of Nonlinearities

KIRCHLER, Michael (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck,

Institut für Banken und Finanzen): Metascience in Economics

MATTHES, Jörg (Universität Wien, Fakultät für

Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik- und

Kommunikationswissenschaft): Scrolling Into Debt: Gen Zs Financial

Miseducation in the Digital Age

NECK, Reinhard (Universität Klagenfurt, Institut für

Volkswirtschaftslehre): Inflation in the 1920s and 2020s

RUST, Alexander (Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für

Österreichisches und Internationales Steuerrecht): The taxation of

net wealth

SANCHEZ-ROMERO, Miguel (Technische Universität Wien, Institute of

Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sustainable

Pensions and Housing Markets: Ensuring Fairness and Sustainability in

Ageing Societies

SCHWARZ, Anna-Magdalena (Central European Academic gemeinnützige

Privatstiftung, Department of Economics): Cross-border Posting of

Workers: Effects on Firms and Workers in Austria

STEHRER, Robert (Wiener Institut für Internationale

Wirtschaftsvergleiche - wiiw): The Regional Dimension of the

Integration of Refugees and Other Migrants in Austria

VANA-GÜR, Laura (Technische Universität Wien, Institute for

Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sparsity and

Robustness Aspects in Multivariate Regression Models for Ordinal Data

WANDSCHNEIDER, Kirsten (Universität Wien, Institut für

Volkswirtschaftslehre und Institut für Wirtschafts- und

Sozialgeschichte (WISO): The Marshall Plan in Austria

Der nächste Einreichtermin für die 2. Vergabesitzung des

Jubiläumsfonds im Jahr 2026 beginnt mit 26.01.2026 und endet am

18.03.2026 (mittags).

Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären

Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website.

