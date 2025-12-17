|
17.12.2025 10:07:38
APA ots news: OeNB unterstützt Wissenschaftler:innen mit 2,9 Mio. Euro
Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds
der Oesterreichischen Nationalbank
Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation sind zentrale
Treiber für die
Zukunft unseres Landes und unserer Wirtschaft. Sie schaffen die Basis
für fundierte Entscheidungen und Lösungen, die langfristig allen
zugutekommen. Deshalb unterstützt die OeNB mit dem Jubiläumsfonds und
weiteren wirtschaftswissenschaftlichen Programmen konsequent den
wissenschaftlichen Nachwuchs und ermöglicht den besten Köpfen in
Österreich, ihre Forschungsideen zu verwirklichen", erklärt Edeltraud
Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (
OeNB), die zentrale Rolle des Jubiläumsfonds als wichtiges Instrument
zur Förderung exzellenter wirtschaftswissenschaftlicher
Forschungsprojekte.
Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der
2. Vergabesitzung 2025 die Finanzierung nachstehender 11
Forschungsprojekte (44 Anträge) mit rund 2,9 Mio. EUR aus Mitteln des
Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der
Wissenschaft genehmigt:
HEIMBERGER, Philipp (Wiener Institut für Internationale
Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Understanding peoples views on fiscal
policy
HUBER, Florian (Universität Salzburg, Department of Economics):
Exploring the Macro-to-Micro Propagation of Aggregate Shocks: The
Role of Nonlinearities
KIRCHLER, Michael (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck,
Institut für Banken und Finanzen): Metascience in Economics
MATTHES, Jörg (Universität Wien, Fakultät für
Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft): Scrolling Into Debt: Gen Zs Financial
Miseducation in the Digital Age
NECK, Reinhard (Universität Klagenfurt, Institut für
Volkswirtschaftslehre): Inflation in the 1920s and 2020s
RUST, Alexander (Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für
Österreichisches und Internationales Steuerrecht): The taxation of
net wealth
SANCHEZ-ROMERO, Miguel (Technische Universität Wien, Institute of
Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sustainable
Pensions and Housing Markets: Ensuring Fairness and Sustainability in
Ageing Societies
SCHWARZ, Anna-Magdalena (Central European Academic gemeinnützige
Privatstiftung, Department of Economics): Cross-border Posting of
Workers: Effects on Firms and Workers in Austria
STEHRER, Robert (Wiener Institut für Internationale
Wirtschaftsvergleiche - wiiw): The Regional Dimension of the
Integration of Refugees and Other Migrants in Austria
VANA-GÜR, Laura (Technische Universität Wien, Institute for
Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sparsity and
Robustness Aspects in Multivariate Regression Models for Ordinal Data
WANDSCHNEIDER, Kirsten (Universität Wien, Institut für
Volkswirtschaftslehre und Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte (WISO): The Marshall Plan in Austria
Der nächste Einreichtermin für die 2. Vergabesitzung des
Jubiläumsfonds im Jahr 2026 beginnt mit 26.01.2026 und endet am
18.03.2026 (mittags).
Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären
Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom
