APA ots news: OeNB würdigt 35 Jahre Dr. Maria Schaumayer Stiftung

Dr. Maria Schaumayer - eine Pionierin der Frauenförderung in

Wissenschaft und Forschung

Wien (APA-ots) - Am 1. Oktober 2026 veranstaltete die Oesterreichische

Nationalbank (

OeNB) in Kooperation mit der Dr. Maria Schaumayer Stiftung einen

Festakt zu Ehren des 35-jährigen Stiftungsjubiläums. Ausgezeichnet

werden Frauen, die mit ihren wissenschaftlichen Leistungen neue

Maßstäbe setzen. Rund 1.500 Frauen wurden bislang mit dem Maria

Schaumayer Preis ausgezeichnet.

"Die Dr. Maria Schaumayer Stiftung leistet seit 35 Jahren einen

wichtigen Beitrag dazu, Frauen auf ihrem wissenschaftlichen Weg zu

unterstützen und ihre Leistungen sichtbar zu machen.

Wissenschaftliche Exzellenz braucht Chancengleichheit, Vielfalt und

starke Vorbilder. Genau dafür steht die Stiftung seit ihrer

Gründung", so Vize-Gouverneurin der OeNB, Edeltraud Stiftinger. Sie

betont die Bedeutung der Förderung von Frauen in Wissenschaft und

Forschung - ganz im Sinne der Stiftungsgründerin Dr. Maria

Schaumayer, ehemalige Nationalbankpräsidentin und weltweit erste

Zentralbankchefin.

OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger eröffnete den

Festakt, die Jubiläumsrede hielt Helga Wagner, ehemalige

Rechtsanwältin, Mitgründerin und Vorsitzende der Stiftung. Durch den

Abend führte Bundesministerin a.D. Maria Rauch-Kallat.

Dr. Maria Schaumayer: Die erste Frau an der Spitze einer

Notenbank. Seit 1991 dient der Maria Schaumayer Preis der Förderung

von Frauenkarrieren. Die Gründerin selbst beschritt in ihrer

beruflichen Laufbahn viele Wege, die für Frauen nicht vorgesehen

waren - was ihr den Spitznamen "Eisbrecherin" einbrachte. Besonders

im Finanzsektor, einer traditionellen Männerdomäne, gelang ihr

Bahnbrechendes: Von 1990 bis 1995 leitete sie als weltweit erste Frau

eine Zentralbank und stand der OeNB als Präsidentin vor. In dieser

Zeit gründete sie auch die Maria Schaumayer Stiftung - sie war

Schaumayers Geschenk an sich selbst zum 60. Geburtstag. Als

Nationalbankpräsidentin sagte sie: "Ich bekomme hier viel Geld, ich

brauche das nicht. Ich möchte etwas Gutes tun. Ich möchte den Frauen

helfen, dass sie auch Spitzenpositionen erreichen." Über einen

Zeitraum von 35 Jahren fördert die Stiftung bereits herausragende

akademische Arbeiten von Frauen - finanziert aus Schaumayers

Privatvermögen.

Die Preisträgerinnen

Im Rahmen des Festakts am 1. Oktober wurden herausragende

wissenschaftliche Leistungen prämiert. Vier Preisträgerinnen standen

stellvertretend für die ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen auf der

Bühne: Magdalena Lederbauer (Chemie), Alice Lea Nikolay-Ullreich (

Wirtschaftsrecht), Sarah Stadlmayr (Neurowissenschaften) und Isabelle

Vonklich (Zivilrecht). In einem Gespräch berichteten sie von ihrem

persönlichen Weg in die Wissenschaft.

Magdalena Lederbauer entwickelt generative Modelle für die

moderne Chemie, die es ermöglichen, unbekannte Molekülstrukturen

aufzuklären und neue chemische Reaktionen zu entdecken. Ihre

Forschung eröffnet Anwendungsfelder in der Wirkstoffentwicklung in

der chemischen Industrie, der Reaktionsforschung sowie der Analyse

von Umweltschadstoffen. Sie hat ihren Bachelor und Master in Chemie

an der ETH Zürich in kürzester Zeit abgeschlossen und ist seit 2025

PhD-Studentin in Chemical Engineering am Massachusetts Institute of

Technology.

Alice Lea Nikolay-Ullreich ist Expertin für Wirtschaftsrecht. In

ihrer Dissertation beforschte sie Rechtsschutzmechanismen und

Rechtsfolgen im Vergabekontrollrecht und entwickelte darauf aufbauend

rechtspolitische Reformvorschläge. Auf der Wirtschaftsuniversität

Wien (WU) schloss sie das Bachelor-, Master- und Doktoratsstudium ab.

Seit Februar 2025 arbeitet sie am Verfassungsgerichtshof. Außerdem

ist sie als externe Lehrende an der WU tätig und hält regelmäßig

Vorträge bei Seminaren und wissenschaftlichen Veranstaltungen.

Sarah Stadlmayr beforscht die Behandlung von Nervendefekten in

der Humanmedizin. Im Rahmen ihrer Promotion untersuchte sie die

Eigenschaften unterschiedlicher Spinnenseiden. Aufbauend auf diesen

Erkenntnissen entwickelt sie heute biomimetische sowie

biofunktionalisierte Spinnenseiden-Replikate für den Einsatz in der

regenerativen Medizin. Sie promovierte 2024 in Neurowissenschaften an

der Medizinischen Universität Wien. Seitdem ist sie am Karolinska

Institut tätig und leitet ein vom Österreichischen Wissenschaftsfonds

gefördertes Postdoc-Projekt.

Isabelle Vonklich widmete sich in ihrer Habilitationsschrift der

Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB). Im

Mittelpunkt stand die Frage, welche Vertragsklauseln zum Kern eines

Vertrags zählen und welche davon ausgeschlossen sind. Durch die

Analyse des österreichischen und europäischen Rechts entwickelte sie

Kriterien zur Abgrenzung des Vertragskerns von sonstigen

Vertragsbestimmungen. Sie promovierte 2021 an der WU Wien und

habilitierte sich 2025 in den Fächern Bürgerliches Recht, Bankrecht

und Versicherungsrecht. Seit 2019 arbeitet sie als

Universitätsassistentin am Institut für Zivil- und

Zivilverfahrensrecht der WU Wien.

Fotos zur Veranstaltung finden sich hier.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0043 2026-10-02/10:09