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16.06.2026 14:44:38
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APA ots news: Oesterreichische Nationalbank nominiert Oliver Schütz als Vorstandsmitglied der Finanzmarktaufsicht
Ergebnis des Nominierungsverfahrens für von OeNB zu
nominierende Vorstandsposition - Bestellung durch
Bundesregierung und Bundespräsident
Wien (APA-ots) - Mit der Nominierung von Helmut Ettl für die Funktion des
Executive
Director beim Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die von der
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zu nominierende Position im
Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) neu besetzt. Das OeNB-
Direktorium hat daher in seiner heutigen Sitzung einstimmig
beschlossen, Oliver Schütz als Mitglied des FMA-Vorstandes zu
nominieren.
Der Entscheidung ging das gesetzlich vorgesehene, öffentliche
Ausschreibungs- und Auswahlverfahren voraus. Von den 16 eingelangten
Bewerbungen wurden die drei geeignetsten Bewerber:innen zum Hearing
eingeladen. Im Rahmen des Hearings wurden die Bewerber:innen vom
Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hinsichtlich ihrer
fachlichen und persönlichen Eignung beurteilt. Deloitte unterstützte
das Verfahren als externer Personalberater.
Oliver Schütz bringt umfassende Expertise in der
Finanzmarktaufsicht und -regulierung sowie langjährige
Führungserfahrung mit und erfüllt die für die Funktion erforderlichen
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen in besonderem Maße.
Gemäß § 5 Abs. 3 Z 2 Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG)
erfolgt die Nominierung bei einer Nachbesetzung durch jene
Institution, die auch das ausscheidende Vorstandsmitglied namhaft
gemacht hat. Daher ist die OeNB für die Nominierung der frei
werdenden Vorstandsposition zuständig. Die Bestellung der
Vorstandsmitglieder erfolgt anschließend durch den Bundespräsidenten
auf Vorschlag der Bundesregierung. Die Funktionsperiode des neu zu
bestellenden Vorstandsmitglieds beginnt mit 1. November 2026 und
beträgt fünf Jahre.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43 1 404 20 6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0155 2026-06-16/14:39
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