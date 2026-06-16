APA ots news: Oesterreichische Nationalbank nominiert Oliver Schütz als Vorstandsmitglied der Finanzmarktaufsicht

Ergebnis des Nominierungsverfahrens für von OeNB zu

nominierende Vorstandsposition - Bestellung durch

Bundesregierung und Bundespräsident

Wien (APA-ots) - Mit der Nominierung von Helmut Ettl für die Funktion des

Executive

Director beim Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die von der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zu nominierende Position im

Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) neu besetzt. Das OeNB-

Direktorium hat daher in seiner heutigen Sitzung einstimmig

beschlossen, Oliver Schütz als Mitglied des FMA-Vorstandes zu

nominieren.

Der Entscheidung ging das gesetzlich vorgesehene, öffentliche

Ausschreibungs- und Auswahlverfahren voraus. Von den 16 eingelangten

Bewerbungen wurden die drei geeignetsten Bewerber:innen zum Hearing

eingeladen. Im Rahmen des Hearings wurden die Bewerber:innen vom

Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hinsichtlich ihrer

fachlichen und persönlichen Eignung beurteilt. Deloitte unterstützte

das Verfahren als externer Personalberater.

Oliver Schütz bringt umfassende Expertise in der

Finanzmarktaufsicht und -regulierung sowie langjährige

Führungserfahrung mit und erfüllt die für die Funktion erforderlichen

fachlichen und persönlichen Voraussetzungen in besonderem Maße.

Gemäß § 5 Abs. 3 Z 2 Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG)

erfolgt die Nominierung bei einer Nachbesetzung durch jene

Institution, die auch das ausscheidende Vorstandsmitglied namhaft

gemacht hat. Daher ist die OeNB für die Nominierung der frei

werdenden Vorstandsposition zuständig. Die Bestellung der

Vorstandsmitglieder erfolgt anschließend durch den Bundespräsidenten

auf Vorschlag der Bundesregierung. Die Funktionsperiode des neu zu

bestellenden Vorstandsmitglieds beginnt mit 1. November 2026 und

beträgt fünf Jahre.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43 1 404 20 6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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