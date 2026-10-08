APA ots news: Österreichs Unternehmensbestand seit 2019 deutlich gewachsen: Insolvenzquote bei 1%

OeNB präsentiert neues Unternehmensdynamik-Dashboard

Wien (APA-ots) - In Österreich werden deutlich mehr Unternehmen gegründet

als durch

Marktaustritte oder Insolvenzen wegfallen. Der Unternehmensbestand

ist seit 2019 erheblich gewachsen. Die Insolvenzquote liegt -

abgesehen von den besonders niedrigen Insolvenzquoten in den

Pandemiejahren - bei rund 1 %. Für 2026 beträgt sie nach aktuellem

Datenstand 1,08 %, nach 1,18 % im Jahr 2025.

Das neue Unternehmensdynamik-Dashboard der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) stellt Insolvenzen erstmals in den Zusammenhang

mit einer klar definierten Unternehmensgrundgesamtheit und zeigt

zugleich Markteintritte und -austritte (neu gegründete bzw. erstmals

am Markt aktive Unternehmen) sowie die Entwicklung des

Unternehmensbestands. Weiters werden Analysen zu Insolvenzzahlen und

-quoten ab 2019 ermöglicht. Die Auswertungen sind nach Branchen und

Regionen möglich, bei Insolvenzen sogar bis auf Ebene der politischen

Bezirke.

Insolvenzquote 2026 unter Vorjahresniveau

In der öffentlichen Diskussion stehen häufig absolute

Insolvenzzahlen im Mittelpunkt. Für ihre wirtschaftliche Einordnung

muss jedoch berücksichtigt werden, wie sich gleichzeitig die Zahl der

Unternehmen insgesamt entwickelt. Der in diesem Dashboard erfasste

Unternehmensbestand ist von rund 225.500 (2019) auf rund 283.000 (

2025) gestiegen - ein beachtlicher Zuwachs von rund 25%. Anfang 2026

umfasst sie bereits rund 291.000 Unternehmen.

Damit können auch die absoluten Insolvenzzahlen steigen, ohne

dass die Insolvenzquote im gleichen Ausmaß zunimmt. 2019 wurden 2.123

Insolvenzen registriert, entsprechend einer Quote von 0,94 %. 2025

waren es 3.335 Insolvenzen bzw. 1,18 %. Für 2026 wurden bislang 2.155

Insolvenzen erfasst; annualisiert resultiert daraus derzeit eine

Quote von rund 1,08 %.

Die Daten zeigen einen Anstieg der Insolvenzquote nach den

Pandemiejahren. Insgesamt bewegt sich die Insolvenzquote aber

weiterhin in einer Größenordnung von rund 1 % und liegt 2026 bislang

unter dem Vorjahreswert.

Viele Markteintritte und ein wachsender Unternehmensbestand

Insolvenzen sind nur ein Teil der Unternehmensdynamik. Seit 2019

wurden jährlich rund 16.000 bis 19.000 Markteintritte verzeichnet.

Gleichzeitig haben im selben Zeitraum jährlich zwischen 8.000 und

12.000 Unternehmen den Markt verlassen. Zu beachten ist, dass ein

Insolvenzverfahren nicht notwendigerweise zu einem Marktaustritt

führt. "Eine steigende Zahl von Insolvenzen ist nicht dasselbe wie

eine steigende Insolvenzquote. In Österreich treten jedes Jahr rund

fünfmal so viele Unternehmen neu in den Markt ein, wie insolvent

werden - eine Wirtschaft lebt gerade auch von dieser laufenden

Erneuerung", erklärt Wolf Reuter, Chefökonom der OeNB.

Methodik im Fokus: Was dieses Dashboard von üblichen

Insolvenzstatistiken unterscheidet?

Übliche Insolvenzstatistiken in Österreich berichten vor allem

absolute Fallzahlen. Diese zeigen, wie viele Insolvenzverfahren

registriert wurden, berücksichtigen aber nicht, wie viele bestehende

Unternehmen diesen Fällen gegenüberstehen und wie sich deren Zahl

über die Zeit verändert. Das OeNB-Unternehmensdynamik- Dashboard

verwendet dagegen eine über die Zeit einheitlich definierte

Unternehmensgrundgesamtheit und kann dadurch Insolvenzquoten

berechnen.

Auch die Abgrenzung unterscheidet sich. Häufig zitierte

Insolvenzstatistiken zählen auch Einzelunternehmen zu den

Unternehmensinsolvenzen. Im Europäischen System Volkswirtschaftlicher

Gesamtrechnungen (ESVG 2010) werden Einzelunternehmen grundsätzlich

dem Haushaltssektor zugerechnet, weil sie keine eigene

Rechtspersönlichkeit besitzen und sich ihre wirtschaftlichen

Aktivitäten sowie Vermögens- und Schuldpositionen nicht eindeutig von

jenen der Eigentümerhaushalte trennen lassen. Das OeNB-

Unternehmensdynamik-Dashboard umfasst in Österreich ansässige,

rechtlich selbständige Unternehmen der finanziellen und

nichtfinanziellen Unternehmenssektoren und ausdrücklich nicht den

Haushaltssektor.

Damit beantworten die Zahlen unterschiedliche Fragen: Absolute

Fallzahlen zeigen die Zahl registrierter Insolvenzverfahren; die OeNB

-Insolvenzquote zeigt, welcher Anteil einer klar definierten

Unternehmenspopulation innerhalb eines bestimmten Zeitraums insolvent

wurde.

Integrated Firm-Level Database als neue Datengrundlage

Grundlage des Dashboards ist die Integrated Firm-Level Database (

IFLD) der OeNB. Sie verbindet bislang getrennte administrative,

statistische Daten zu Firmendemografie, Jahresabschlüssen,

Bankkrediten, Eigentumsstrukturen und Insolvenzen innerhalb klar

definierter Unternehmenspopulationen.

Der gleichzeitig veröffentlichte OeNB-Report dokumentiert die

neue Dateninfrastruktur und präsentiert erste Ergebnisse zur

österreichischen Unternehmenslandschaft. Unter anderem zeigt er, dass

rund 36 % (im Jahr 2021) der nichtfinanziellen Unternehmen einen

Kredit bei einem österreichischen Kreditinstitut haben und die

Kreditvergabe stark konzentriert ist. "Das Unternehmensdynamik-

Dashboard zeigt beispielhaft, welchen Mehrwert eine integrierte

Firmendatenbasis bietet: Statt einzelne Ereignisse isoliert zu

zählen, können wir sie in eine klar definierte Unternehmenspopulation

und die gesamte Unternehmensdynamik einordnen. Der IFLD steht

zugleich noch am Anfang seiner Entwicklung. Mit dem Ausbau zu einem

mehrjährigen Panel und der Integration weiterer Datenquellen soll

daraus eine zentrale Dateninfrastruktur für Analysen von Geldpolitik

und Transmission, Finanzstabilität, Strukturwandel, Produktivität und

Unternehmensdynamik entstehen", so Regina Fuchs, Direktorin der

Hauptabteilung Statistik.

Weiterführende Informationen

Das Unternehmensdynamik-Dashboard der Oesterreichischen

Nationalbank kann unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://connect.oenb.at/oenb_apps/Unternehmensdynamik_Dashboard/

Der gleichzeitig veröffentlichte OeNB-Report zur Integrated Firm-

Level Database (IFLD) ist bereits online verfügbar.

Fragen speziell zum Dashboard können gerne an ifld@oenb.at

gerichtet werden.

Infos zum Thema Unternehmensdynamik finden sich auf der OeNB-

Website.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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