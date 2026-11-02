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02.11.2026 09:11:38
APA ots news: Oliver Schütz als neues Vorstandsmitglied der...
APA ots news: Oliver Schütz als neues Vorstandsmitglied der Finanzmarktaufsicht im Amt
Mariana Kühnel und Oliver Schütz leiten FMA - Neuer Vorstand
folgt Helmut Ettl, der nach 18 Jahren an der FMA-Spitze zum
IWF wechselt
Wien (APA-ots) - Oliver Schütz ist mit Wirkung vom 1. November 2026 neuer
Vorstand der
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Er wurde von der
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) nominiert und auf Vorschlag der
Bundesregierung durch den Bundespräsidenten für eine Funktionsperiode
von fünf Jahren bestellt. Schütz folgt damit Helmut Ettl, der nach
über 18 Jahren als Vorstand der FMA nun seine Position als
Exekutivdirektor des Internationalen Währungsfonds antritt. Das
zweite Vorstandsmandat bekleidet seit 6. Juli 2025 Mariana Kühnel.
"Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit im Vorstand der FMA",
so Mariana Kühnel und Oliver Schütz. "Wir bauen auf einem starken
Fundament auf und werden den erfolgreichen Weg der FMA angesichts von
zunehmend vernetzten neuen Risiken für den Finanzmarkt gemeinsam
weiterentwickeln. Wir wollen noch stärker auf die wesentlichen
Risiken fokussieren, Prozesse vereinfachen und unsere Ressourcen dort
einsetzen, wo sie die größte Wirkung erzielen. Effizienz,
Risikoorientierung und Transparenz sind für uns zentrale Leitlinien
einer modernen und wirksamen Aufsicht."
Die Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA für das kommende Jahr
2027 werden am 11. Dezember 2026 in einer Pressekonferenz
präsentiert.
Oliver Schütz, geboren am 17. November 1972, studierte
Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und promovierte im
Bereich Bankenaufsicht. Nach seiner Tätigkeit als
Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang Rechtsanwälte trat er im
Gründungsjahr 2002 erstmals in die FMA ein. Von 2006 bis 2010 war
Schütz Abteilungsleiter im Bereich Bankenaufsicht der FMA. Nach
Stationen in der Privatwirtschaft von 2010 bis 2015 (Erste Group Bank
und UniCredit Bank Austria) kehrte Schütz 2015 als Leiter des neu
geschaffenen Bereichs Bankenabwicklung in die FMA zurück. Er vertritt
die FMA bereits jetzt in zahlreichen internationalen Gremien,
darunter der Plenarsitzung des Single Resolution Board (SRB) in
Brüssel.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0032 2026-11-02/09:05
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