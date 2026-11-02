APA ots news: Oliver Schütz als neues Vorstandsmitglied der Finanzmarktaufsicht im Amt

Mariana Kühnel und Oliver Schütz leiten FMA - Neuer Vorstand

folgt Helmut Ettl, der nach 18 Jahren an der FMA-Spitze zum

IWF wechselt

Wien (APA-ots) - Oliver Schütz ist mit Wirkung vom 1. November 2026 neuer

Vorstand der

österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Er wurde von der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) nominiert und auf Vorschlag der

Bundesregierung durch den Bundespräsidenten für eine Funktionsperiode

von fünf Jahren bestellt. Schütz folgt damit Helmut Ettl, der nach

über 18 Jahren als Vorstand der FMA nun seine Position als

Exekutivdirektor des Internationalen Währungsfonds antritt. Das

zweite Vorstandsmandat bekleidet seit 6. Juli 2025 Mariana Kühnel.

"Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit im Vorstand der FMA",

so Mariana Kühnel und Oliver Schütz. "Wir bauen auf einem starken

Fundament auf und werden den erfolgreichen Weg der FMA angesichts von

zunehmend vernetzten neuen Risiken für den Finanzmarkt gemeinsam

weiterentwickeln. Wir wollen noch stärker auf die wesentlichen

Risiken fokussieren, Prozesse vereinfachen und unsere Ressourcen dort

einsetzen, wo sie die größte Wirkung erzielen. Effizienz,

Risikoorientierung und Transparenz sind für uns zentrale Leitlinien

einer modernen und wirksamen Aufsicht."

Die Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA für das kommende Jahr

2027 werden am 11. Dezember 2026 in einer Pressekonferenz

präsentiert.

Oliver Schütz, geboren am 17. November 1972, studierte

Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und promovierte im

Bereich Bankenaufsicht. Nach seiner Tätigkeit als

Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang Rechtsanwälte trat er im

Gründungsjahr 2002 erstmals in die FMA ein. Von 2006 bis 2010 war

Schütz Abteilungsleiter im Bereich Bankenaufsicht der FMA. Nach

Stationen in der Privatwirtschaft von 2010 bis 2015 (Erste Group Bank

und UniCredit Bank Austria) kehrte Schütz 2015 als Leiter des neu

geschaffenen Bereichs Bankenabwicklung in die FMA zurück. Er vertritt

die FMA bereits jetzt in zahlreichen internationalen Gremien,

darunter der Plenarsitzung des Single Resolution Board (SRB) in

Brüssel.

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Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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