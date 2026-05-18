APA ots news: OMV bringt größten österreichischen Gasfund seit vier Jahrzehnten in Produktion

Wien (APA-ots) - - OMV startet drei Jahre nach der Entdeckung die

Produktion ihres

Gasvorkommens in Österreich

- Erschließung von rund 11 TWh Gas in der ersten Phase mit geplanten

Lieferungen für Winter 2026/27 und insgesamt bis zu 48 TWh förderbare

Ressourcen

- Gasproduktion Wittau von OMV stärkt die Versorgungssicherheit ihrer

Kunden durch heimische Ressourcen und verdoppelt bei vollem Ausbau

ihre Produktion in Österreich

- Bisherige Investitionen von EUR 150 Millionen

OMV gibt den Start der Gasförderung Wittau bekannt. In

Anwesenheit von Dr. Christian Stocker, Bundeskanzler der Republik

Österreich, Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für

Wirtschaft, Energie und Tourismus, sowie Mag. a Johanna Mikl-Leitner,

Landeshauptfrau von Niederösterreich, hat OMV die Produktion

feierlich gestartet. Der Gasfund, der vor drei Jahren verkündet

wurde, zählt zu den bedeutendsten der letzten Jahrzehnte in

Österreich.

Dr. Alfred Stern, OMV Vorstandsvorsitzender und CEO, sagt: "In

Wittau bringt OMV den größten Gasfund der letzten 40 Jahre in

Österreich erfolgreich in Produktion. In gewohnter Manier liefert OMV

auch bei diesem strategisch wichtigen Vorhaben verlässlich. Das

Projekt stärkt unsere Gas-Diversifizierungsstrategie, indem

heimisches Erdgas unser Portfolio gezielt ergänzt. Gleichzeitig ist

Gas für uns ein zentraler Energieträger der Transformation - es

sichert heute die Energieversorgung und ermöglicht gleichzeitig den

Übergang in ein sauberes und erneuerbares Energiesystem."

Dr. Christian Stocker, Bundeskanzler der Republik Österreich,

sagt: "Der heutige Produktionsstart in Wittau ist mehr als die

Erschließung eines neuen Gasfeldes. Es ist der größte Gasfund in

Österreich seit mehreren Jahrzehnten und ein Projekt von

strategischer Bedeutung für die Versorgungssicherheit unseres Landes.

Bei vollständigem Ausbau kann die OMV die Gasproduktion verdoppeln

und damit einen Beitrag dazu leisten, Österreich widerstandsfähiger,

unabhängiger und krisenfester zu machen. Gerade die aktuellen

geopolitischen Verwerfungen führen sehr deutlich vor Augen, wie

wichtig es ist, die eigenen Potenziale klug zu nutzen und in moderne

Infrastruktur am Standort zu investieren. Der Produktionsstandort

Wittau zeigt, dass Versorgungssicherheit dort entsteht, wo

langfristig gedacht und konsequent investiert wird."

In der ersten Phase des Projekts Wittau werden 11 Terawattstunden

(rund 1 Milliarde Normkubikmeter) erschlossen, dies entspricht einer

Wärmeversorgung von etwa 100.000 Haushalten über 10 Jahre. Nach der

Investitionsentscheidung Anfang 2025 startet die Förderung bereits im

zweiten Quartal 2026 und sichert damit planbare Lieferungen für den

Winter 2026/27.

OMV verfolgt seit langem aktiv und erfolgreich eine Gas-

Diversifizierungsstrategie. Das OMV Erdgas aus Wittau ergänzt die

eigenen Produktionen und stärkt damit das strategisch diversifizierte

Gasportfolio des Unternehmens.

Die Gesamtinvestition in heimische Ressourcen belaufen sich für

die erste Phase auf rund EUR 150 Millionen, davon etwa EUR 70

Millionen für Bohrungen und EUR 80 Millionen für Infrastruktur und

Anlagen. Die heimische Produktion schafft lokale Wertschöpfung,

sichert qualifizierte Arbeitsplätze und stärkt technologische

Kompetenz.

Das Projekt in Wittau wird bei vollem Ausbau die Gasproduktion

von OMV in Österreich verdoppeln. Mit potenziell 48 Terawattstunden (

rund 4,2 Milliarden Normkubikmetern) förderbaren Ressourcen wird die

Gasförderung in Österreich langfristig verlängert und gesichert. OMV

sieht für den weiteren Ausbau der Gasförderung in der Region ein

Investitionspotenzial von rund EUR 500 Millionen, dessen Realisierung

an zukünftige Entscheidungen und Marktbedingungen geknüpft ist.

Bildmaterial finden Sie hier.

Fotos von der Veranstaltung finden Sie ebenfalls unter diesem

Link ab heute ca. 14:00 Uhr.

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