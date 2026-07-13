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13.07.2026 10:14:39
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APA ots news: OMV erhält ein EUR 450 Millionen Darlehen von der Europäischen Investitionsbank für 140-MW-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff
Wien (APA-ots) - - Die Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff mit
einem
Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 600 Millionen wird derzeit in
Niederösterreich errichtet
- Der erzeugte grüne Wasserstoff wird die Dekarbonisierung der OMV
Raffinerie Schwechat unterstützen und zu Europas Energiewende
beitragen
- Mit einer Leistung von 140 MW wird die Anlage eine der größten für
grünen Wasserstoff in Europa und die größte Anlage dieser Art in
Österreich sein
Die Europäische Investitionsbank ("EIB") hat ein Darlehen in Höhe
von EUR 450 Millionen zur Unterstützung des Baus der OMV Anlage zur
Herstellung von grünem Wasserstoff gewährt, die maßgeblich zur
Dekarbonisierung der Raffinerie Schwechat in Niederösterreich
beitragen soll.
Die 140-MW-Anlage in Bruck an der Leitha, in die insgesamt EUR
600 Millionen investiert werden, befindet sich bereits in Bau und
soll bis Ende 2027 den Betrieb aufnehmen. OMV wird dann mithilfe
erneuerbarer Energien bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff
jährlich herstellen.
Die neue Anlage wird die lokale Produktion von grünem Wasserstoff
ermöglichen und die Nachhaltigkeit von Kraftstoffen und chemischen
Produkten in der OMV Raffinerie Schwechat deutlich verbessern. OMV
geht davon aus, dass sich die CO-Emissionen dadurch um etwa 150.000
Tonnen* reduzieren werden - dies entspricht rund 10 Prozent der
derzeitigen direkten Emissionen der Raffinerie Schwechat.
"Die Darlehenszusage der Europäischen Investitionsbank ist ein
starkes Signal für das Vertrauen in die Transformationsstrategie von
OMV und unsere Fähigkeit, Großprojekte umzusetzen, die zur
Dekarbonisierung der Industrie beitragen", sagte Reinhard Florey,
stellvertretender Vorstandsvorsitzender und CFO von OMV. "Die
Produktion von grünem Wasserstoff in Österreich ermöglicht es uns,
den Einsatz nachhaltigerer Energie in unserer Produktion sowie für
unsere innovativen Produkte zu erhöhen. Der Bau einer der größten
Anlagen für grünen Wasserstoff in Europa ist ein wichtiger
Meilenstein bei der Dekarbonisierung unserer industriellen Prozesse.
Damit unterstreichen wir unser Bestreben, die Energiewende in
Österreich und über Europa hinaus aktiv mitzugestalten."
"Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein des Übergangs zu
einem wettbewerbsfähigen, klimaneutralen und sicheren Energiesystem
für Europa", erklärte EIB-Vizepräsident Karl Nehammer beim Besuch vor
Ort. "Durch die Förderung der Produktion von grünem Wasserstoff im
industriellen Maßstab steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit Europas,
stärken die Energiesicherheit für unser Land und unterstützen die
Dekarbonisierung der Raffinerien durch den Umstieg von Wasserstoff
aus fossilen Rohstoffen auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.
Diese Investition legt zudem den Grundstein für die künftige
Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen und unterstützt damit
die Klima- und Energiesicherheitsziele der EU."
Im Rahmen der OMV Strategie 2030 konzentriert sich das
Unternehmen darauf, das Marktwachstum bei erneuerbaren Kraftstoffen
und nachhaltigen chemischen Rohstoffen für sich zu nutzen, und strebt
bis 2030 eine Produktionskapazität von rund 900.000 Tonnen an. Zu den
wichtigsten bereits in Betrieb befindlichen Anlagen zählen eine Co-
Processing-Anlage und eine 10-MW-Anlage für grünen Wasserstoff in der
Raffinerie Schwechat. Zu den derzeit in Umsetzung befindlichen
Projekten gehören eine Anlage für nachhaltigen Flugkraftstoff (
Sustainable Aviation Fuel) und hydriertes Pflanzenöl (Hydrotreated
Vegetable Oil) in der Raffinerie Petrobrazi von OMV Petrom, weitere
grüne Wasserstoffprojekte mit einer Leistung von 20 MW bzw. 35 MW in
Rumänien (betrieben von OMV Petrom) sowie die in Bau befindliche 140-
MW-Anlage für grünen Wasserstoff in Österreich. Zusammen tragen diese
Investitionen zum Ziel von OMV bei, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu
erreichen.
Bilder finden Sie hier.
* Basierend auf OMV internen Berechnungen zur geplanten
jährlichen Wasserstoffproduktion
Über OMV
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen
Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge
International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere
Informationen auf www.omv.com.
Über die EIB-Gruppe
Die Europäische Investitionsbank-Gruppe ( EIB -Gruppe) ist der
Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten
multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27
Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden
Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870
wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen
Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und
technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung,
territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale
Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und
Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große
Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für
risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den
europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und
Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.
Der Europäische Investitionsfonds ( EIF ) ist die auf Garantien
und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der
EIB-Gruppe und erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie
Start-ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen. Als Ankerinvestor
mobilisiert der EIF über sein breites Netz von Partnerbanken und
Investmentfonds privates Kapital und stärkt das Risikokapital-
Ökosystem, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa
zu fördern.
2023 lancierte der EIF gemeinsam mit sechs Mitgliedstaaten (
Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und Niederlande)
die European Tech Champions Initiative, einen Dachfonds zur Förderung
innovativer Start-ups. Mit dieser Initiative wurden bislang bereits
13 europäische Risikokapital-Megafonds und das Scale-up von 38
Unternehmen unterstützt, darunter elf Unicorns (mit einem Marktwert
von über 1 Milliarde Euro).
Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und unser
B-Roll-Video finden Sie auf unserer Website.
Rückfragehinweis:
OMV International Media Relations
Telefon: 01404400
E-Mail: media.relations@omv.com
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0036 2026-07-13/10:09
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