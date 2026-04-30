APA ots news: OMV erzielt im ersten Quartal 2026 ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von rund EUR 1 Mrd

Wien (APA-ots) - Wien, 30. April

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 776 Mio; Cashflow exkl.

Net-Working-Capital-Positionen von EUR 1.624 Mio

- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 17 %

- Ergebnis im Geschäftsbereich Energy beeinflusst durch geringeren

Beitrag von Exploration & Production

- Ergebnis im Geschäftsbereich Fuels beeinflusst durch

Unterbrechungen der Lieferkette infolge des Konflikts im Nahen Osten

- Chemicals mit deutlichem Zuwachs im Ergebnis, insbesondere aufgrund

der Umgliederung von Borealis und verbesserter Polyolefinmargen

- Erfolgreicher Abschluss der Borouge International Transaktionen

durch OMV und XRG und damit Etablierung eines globalen Polyolefin-

Champions

OMV hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

gegeben: 1 Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor

Sondereffekten von EUR 1.025 Millionen und einen den Aktionären des

Mutterunternehmens zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor

Sondereffekten von EUR 323 Millionen. Die Umsatzerlöse aus

fortgeführten Geschäften 2 beliefen sich auf EUR 5.855 Millionen. Der

Cashflow aus der Betriebstätigkeit lag bei EUR 776 Millionen. Der

Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-

Positionen lag bei EUR 1.624 Millionen, was einem Zuwachs von 20

Prozent entspricht.

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten des Geschäftsbereichs

Energy sank auf EUR 723 Millionen, während das CCS Operative Ergebnis

vor Sondereffekten in Fuels mit EUR 113 Millionen weitgehend

unverändert blieb. Im Bereich Chemicals stieg das Operative Ergebnis

vor Sondereffekten deutlich auf EUR 245 Millionen. Das CCS Ergebnis

je Aktie vor Sondereffekten betrug EUR 0,99. Mit einer

Nettoverschuldung von EUR 4.505 Millionen und einem niedrigen

Leverage-Grad von 17 Prozent per Ende des ersten Quartals 2026 ist

die Bilanz von OMV weiterhin solide.

Auswirkungen der Borouge International Transaktion auf die

wichtigsten Finanzkennzahlen

Im ersten Quartal werden die meisten finanziellen Kennzahlen noch

unter der vorherigen Konzernstruktur berichtet. Dies gilt für

Operatives Ergebnis vor Sondereffekten, Periodenüberschuss und

Cashflow. Gleichzeitig werden die technischen Auswirkungen des

Closings bereits in der Bilanz erfasst. Dies umfasst die

Kapitalzuführung von EUR 1,5 Milliarden für Borouge International und

die Entkonsolidierung des Kassenbestands von Borealis. Ab dem zweiten

Quartal 2026 wird OMV Borouge International nach der At Equity-

Methode bilanzieren.

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO: "OMV hat trotz eines

stark volatilen Marktumfelds und der durch den Konflikt im Nahen

Osten verursachten Unterbrechungen der Lieferketten im ersten Quartal

2026 eine solide Leistung abgeliefert. Unser Geschäftsbereich Energy

war von einem geringeren Beitrag von Exploration & Production

betroffen. Das Ergebnis im Geschäftsbereich Fuels blieb weitgehend

unverändert, während sich das Ergebnis im Bereich Chemicals gegenüber

dem Vorjahr verbesserte. Unser diversifiziertes und integriertes

Portfolio konnte erneut seine Resilienz unter Beweis stellen. Die

positive Entwicklung in unserem Chemiegeschäft, unterstützt durch

verbesserte Polyolefinmargen, unterstreicht die strategische

Bedeutung dieses Segments. Ein wichtiger Meilenstein in diesem

Quartal war der Abschluss der Borouge International Transaktionen,

durch die wir unsere globale Präsenz im Bereich Chemikalien und unser

langfristiges Wertschöpfungspotenzial stärken konnten. Mit einer

soliden Bilanz und einem Leverage-Grad von 17 Prozent ist OMV

weiterhin gut aufgestellt, um die Transformation voranzutreiben und

in nachhaltiges, zukunftsorientiertes Wachstum zu investieren."

Energy

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten sank im ersten Quartal

2026 um 21 Prozent auf EUR 723 Millionen, hauptsächlich aufgrund

eines niedrigeren Ergebnisses im Bereich Exploration & Production (E&

P). E&P wurde vor allem durch negative Markteffekte sowie geringere

Verkaufsmengen beeinflusst. Die Kohlenwasserstoffproduktion sank um 7

Prozent auf 288 kboe/d, was vor allem auf temporäre Schließungen

infolge des Konflikts im Nahen Osten und natürliche Förderrückgänge

zurückzuführen war. Natürliche Förderrückgänge in Neuseeland,

Rumänien und Norwegen wurden teilweise durch eine stärkere

Produktionsleistung in Libyen kompensiert. Der Geschäftsbereich Gas

Marketing & Power erzielte ein Ergebnis von EUR 72 Millionen.

Insbesondere Gas & Power Osteuropa verzeichnete eine signifikante

Verbesserung, was auf eine starke Performance hindeutet und den

schwächeren Beitrag von Gas Marketing Westeuropa, der durch einen

positiven Einmaleffekt im ersten Quartal 2025 unterstützt wurde,

teilweise kompensiert.

Fuels

Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten blieb mit EUR 113

Millionen weitgehend unverändert. Die Auswirkungen stärkerer

Raffinerie-Referenzmargen wurden durch einmalige Hedging-Verluste

infolge gestörter Rohölströme und einen verringerten Beitrag des

Tankstellen- und Commercial-Geschäfts kompensiert.

Der Auslastungsgrad der europäischen Raffinerien sank auf 87

Prozent, da das Quartal durch geplante Stillstände beeinträchtigt

wurde. Die Kraftstoff- und sonstigen Verkaufsmengen in Europa stiegen

um 8 Prozent auf 3,8 Millionen Tonnen. Die weltweite Unterbrechung

der Rohölströme führte im ersten Quartal zu einmaligen operativen

Hedging-Verlusten in Höhe von rund EUR 100 Millionen. Das Ergebnis

des Tankstellengeschäfts verringerte sich vor allem aufgrund

niedrigerer Kraftstoffmargen durch gestiegene Notierungen für

Ölprodukte infolge des Konflikts im Nahen Osten, die nur teilweise

durch gestiegene Kraftstoffverkaufsmengen kompensiert wurden. Auch

der Ergebnisbeitrag des Commercial-Geschäfts ging aufgrund

niedrigerer Margen zurück und konnte durch höhere Verkaufsmengen und

einen etwas höheren Beitrag des Flugzeugkraftstoffgeschäfts teilweise

kompensiert werden.

Der Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC Global Trading erhöhte

sich auf EUR 7 Millionen, hauptsächlich aufgrund eines besseren

Handelsergebnisses und teilweise kompensiert durch Auswirkungen aus

dem Konflikt im Nahen Osten.

Chemicals

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich

signifikant auf EUR 245 Millionen, was zu einem großen Teil auf die

Umgliederung des Borealis Konzerns zurückzuführen ist. Zusätzlicher

positiver Beitrag kam durch die gestiegenen Polyolefinmargen und dem

stärkeren Vorteil bei der Verarbeitung leichter Rohstoffe sowie

positiven Lagerbewertungseffekten. Niedrigere Olefinmargen und ein

reduzierter Beitrag durch Borouge wirkten weitgehend ausgleichend.

Der Auslastungsgrad der europäischen Steamcracker, die von OMV und

Borealis betrieben werden, lag mit 91 Prozent auf einem ähnlichen

Niveau wie im Vorjahresquartal.

Kennzahlen erstes Quartal 2025 vs. erstes Quartal 2026

Konzern

- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäften in Höhe von EUR 5.855

Mio, Rückgang um 6 %

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1.025 Mio,

Rückgang um 12 %

- Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS

Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 323 Mio, Rückgang um 22

%

- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 0,99, Rückgang um

21 %

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-

Positionen von EUR 1,624 Mio, Anstieg um 20 %

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 776 Mio, Rückgang um 43

%

Energy

- Durchschnittlicher Brent-Preis von USD 81,13/bbl, Anstieg um 7 %

- Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 31,08/MWh,

Rückgang um 19 %

- Kohlenwasserstoffproduktion von 288 kboe/d, Rückgang um 7 %

- Produktionskosten von USD 11,6/boe, Anstieg um 15 %

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 723 Mio, Rückgang um

21 %

Fuels

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa von USD 13,88/bbl, Anstieg um

109 %

- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa von 87 %, Rückgang um 5

Prozentpunkte

- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 3,8 Mio t,

Anstieg um 8 %

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 113 Mio,

Rückgang um 3 %

Chemicals

- Ethylen-Referenzmarge Europa von EUR 453/t, Rückgang um 14 %

- Propylen-Referenzmarge Europa von EUR 318/t, Rückgang um 20 %

- Polyethylen-Referenzmarge Europa von EUR 580/t, Anstieg um 30 %

- Polypropylen-Referenzmarge Europa von EUR 477/t, Anstieg um 25 %

- OMV Steamcracker-Auslastungsgrad von 91 %, stabil

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 245 Mio, Anstieg um

95 %

Ausblick 2026

- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei

rund EUR 3,4 Mrd

- Durchschnittlicher Brent-Preis zwischen USD 85/bbl und USD 95/bbl

erwartet

- Erwartete Kohlenwasserstoffproduktion von OMV zwischen 280 kboe/d

und 290 kboe/d vorbehaltlich des Zeitpunkts und des Umfangs der

Aufhebung der Beschränkungen für die Schifffahrt durch die Straße von

Hormus

- Der durchschnittlich realisierte Gaspreis wird zwischen EUR 35/MWh

und EUR 40/MWh erwartet, wobei die THE-Preisprognose bei rund EUR

45/MWh liegt

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa wird voraussichtlich zwischen

USD 10/bbl und USD 15/bbl betragen

- Auslastungsgrad der Raffinerien in Europa prognostiziert bei über

90 %

- Erwarteter Steamcracker-Auslastungsgrad bei rund 90 % erwartet 3

Den OMV Konzernbericht Q1 2026 finden Sie hier.

[1] Die genannten Werte beziehen sich auf das erste Quartal 2026;

als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet,

die Werte des ersten Quartals des Vorjahres.

[2] Am 3. März 2025 haben OMV und ADNOC eine verbindliche

Vereinbarung über die Zusammenlegung ihrer Anteile an Borealis und

Borouge in einem neuen Unternehmen, Borouge Group International,

unterzeichnet. Daher wurde der Borealis Konzern mit Ausnahme der

Borouge Beteiligungen am 3. März 2025 in die Position "zu

Veräußerungszwecken gehalten" umgegliedert und zusätzlich als

"aufgegebener Geschäftsbereich" ausgewiesen. Die

Gesamtergebnisrechnung für das Vorjahr wurde angepasst, um die

aufgegebenen Geschäftsbereiche getrennt von den fortgeführten

Geschäftsbereichen darzustellen.

[3] Ab Q2/26 exkludiert der Steamcracker-Auslastungsgrad die

Borealis Cracker.

Über OMV

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein

nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem

integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und

Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen

zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von

EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen

Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge

International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (

OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere

Informationen auf www.omv.com.

Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft

Dominic Köfner

Telefon: +43 (1) 40 440-0

E-Mail: media.relations@omv.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0007 2026-04-30/07:04