04.02.2026 07:10:38
APA ots news: OMV erzielt im Gesamtjahr 2025 ein solides CCS Operatives...
APA ots news: OMV erzielt im Gesamtjahr 2025 ein solides CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 4,6 Mrd
Wien, 4. Februar 2026 (APA-ots) - - Solider Cashflow aus der
Betriebstätigkeit von EUR 5,2 Mrd
- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 14 %
- Effizienzprogramm trägt mit über EUR 350 Mio positiv zum operativen
Cashflow bei
- Fuels mit stärkerem Ergebnisbeitrag aufgrund eines stärkeren
Marktumfeldes und verbessertem Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC
Global Trading
- Erhöhter Ergebnisbeitrag aus Chemicals, vor allem beeinflusst durch
Borealis Umgliederung und verbesserter Olefin-Referenzmargen
- Energy mit niedrigerem Ergebnisbeitrag, bedingt durch negative
Markteffekte
- Gesamtdividende in Höhe von EUR 4,40 je Aktie vorgeschlagen,*
umfasst reguläre Dividende je Aktie von EUR 3,15 und eine zusätzliche
Dividende je Aktie von EUR 1,25
OMV hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt
gegeben.** Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor
Sondereffekten von EUR 4,6 Milliarden und einen den Aktionären
zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 1,9
Milliarden. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen***
beträgt EUR 24,3 Milliarden. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit
liegt bei EUR 5,2 Milliarden. Das Operative Ergebnis vor
Sondereffekten im Bereich Energy belief sich auf EUR 2,7 Milliarden,
während sich das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten im
Geschäftsbereich Fuels auf EUR 1,1 Milliarden erhöhte. Im
Geschäftsbereich Chemicals wuchs das Operative Ergebnis vor
Sondereffekten auf EUR 784 Millionen. Das CCS Ergebnis je Aktie vor
Sondereffekten betrug EUR 5,94. Mit einer Nettoverschuldung von EUR
3,6 Milliarden und einem niedrigen Leverage-Grad von 14 Prozent per
Ende 2025 zeichnet sich OMV durch eine weiterhin sehr solide Bilanz
aus.
Der OMV Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung
eine Gesamtdividende in Höhe von EUR 4,40 je Aktie vor, bestehend aus
einer regulären Dividende von EUR 3,15 je Aktie sowie einer
zusätzlichen Dividende von EUR 1,25 je Aktie. OMV steigert somit über
einen Zeitraum von vier Jahren die reguläre Dividende um mehr als 30
Prozent. Damit bestätigt OMV eine attraktive Dividendenpolitik und
schlägt zugleich im vierten Jahr in Folge eine zusätzliche Dividende
vor.
Das Effizienzprogramm zeigt einen sehr positiven Effekt auf den
operativen Cashflow mit über EUR 350 Millionen seit Beginn. Wie
bereits angekündigt, wird über die gesamte Laufzeit ein positiver
Beitrag von EUR 500 Millionen bis Ende 2027 erwartet.
Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO: "OMV hat im
Geschäftsjahr 2025 in einem sehr herausfordernden Marktumfeld solide
gewirtschaftet. Wir haben erneut bewiesen, wie robust unser
integriertes Geschäftsmodell ist. Ein wichtiger strategischer
Meilenstein ist die weit fortgeschrittene Formierung der Borouge
Group International, mit der wir, gemeinsam mit unserem langjährigen
Partner ADNOC, einen globalen Polyolefin-Champion schaffen. Das
Gasentwicklungsprojekt Neptun Deep, das OMV Petrom in Rumänien
planmäßig vorantreibt, wird maßgeblich zur Energiesicherheit in
Europa beitragen. OMV kann damit künftig auf das stärkste
Gasportfolio in der Unternehmensgeschichte aufbauen. Mit der
Inbetriebnahme unserer ReOil-Anlage in Schwechat sowie der in Bau
befindlichen 140 Megawatt-Elektrolyseanlage in Bruck an der Leitha
haben wir innovative, nachhaltige Initiativen angestoßen.
Gleichzeitig haben wir einen starken operativen Cashflow in einem
volatilen Markt erwirtschaftet, der unsere attraktive
Dividendenpolitik untermauert und uns finanziellen Spielraum für die
nächsten Schritte in unserer Transformation gibt. OMV entwickelt sich
konsequent in Richtung eines zukunftsfähigen, integrierten
Unternehmens für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien."
Energy
Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten sank 2025 um 29 Prozent auf
EUR 2,7 Milliarden. Ursächlich dafür waren vor allem negative
Markteffekte und das Fehlen von positiven Einmaleffekten aus 2024 aus
dem Gas Marketing & Power Geschäft. Das Exploration & Production (E&P
) Geschäft wurde durch geringere Ölpreise sowie
Wechselkursentwicklungen beeinträchtigt. Gestiegene Gaspreise konnten
dies teilweise kompensieren. Geringere Liftings in Norwegen und die
fehlenden Verkaufsmengen der veräußerten malaysischen Assets
beeinflussten das Ergebnis zusätzlich. Ausgeglichen wurde dies
teilweise durch eine stabile Produktion: Der Produktionsrückgang im
Jahr 2025 betrug - bereinigt um den Verkauf von SapuraOMV in Malaysia
- lediglich 2 Prozent. Zusätzlich kompensierend wirkten niedrigere
Abschreibungen in Neuseeland, höhere Liftings in den Vereinigten
Arabischen Emiraten und in Libyen sowie deutlich reduzierte operative
Kosten.
Fuels
Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich um 20
Prozent auf EUR 1,1 Milliarden, getragen von höheren Raffinerie-
Referenzmargen. 2025 stieg der Auslastungsgrad der europäischen
Raffinerien geringfügig auf 89 Prozent. Die höhere Auslastung der
Raffinerie Schwechat im Jahr 2025 kompensierte die negativen Effekte
sowohl des geplanten Stillstands in Petrobrazi als auch der Coker-
Reparaturen in Burghausen im Jahr 2025 deutlich.
Mit 16,4 Millionen Tonnen lagen die Kraftstoff- und sonstigen
Verkaufsmengen in Europa leicht über dem Niveau des Vorjahres. Das
Ergebnis des Retail-Geschäfts stieg vor allem aufgrund verbesserter
Kraftstoffmargen, höherer Verkaufsmengen infolge der Akquisition von
Tankstellen in Österreich und der Slowakei sowie einer positiven
Entwicklung des Non-Fuel-Geschäfts.
Der Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC Global Trading erhöhte sich
2025 auf EUR 101 Millionen, bedingt vor allem durch höhere Raffinerie
-Referenzmargen.
Chemicals
Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg 2025 um 71 Prozent
auf EUR 784 Millionen, hauptsächlich infolge der Umgliederung der
Borealis Gruppe. Zusätzliche Unterstützung kam von verbesserten
Olefinmargen.
Der Beitrag des OMV Basischemikaliengeschäfts stieg erheblich,
hauptsächlich aufgrund verbesserter Olefin-Referenzmargen. Der
Auslastungsgrad der europäischen Steamcracker, die von OMV und
Borealis betrieben werden, war mit 82 Prozent um 2 Prozentpunkte
unter der Vorjahresperiode, lag aber immer noch rund 10 Prozentpunkte
über dem europäischen Durchschnitt.
Kennzahlen im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Geschäftsjahr 2024
Konzern
- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen von EUR 24,31
Mrd, Rückgang um 7 %
- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 4,61 Mrd,
Rückgang um 10 %
- Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor
Sondereffekten von EUR 1,94 Mrd, Rückgang um 7 %
- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 5,94, Rückgang um
7 %
- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-
Positionen von EUR 4,49 Mrd, Rückgang um 15 %
- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 5,2 Mrd, Rückgang um 4 %
Energy
- Durchschnittlicher Brent-Preis von USD 69,11/bbl, Rückgang um 14 %
- Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 30,31/MWh,
Anstieg um 21 %
- Kohlenwasserstoffproduktion von 305 kboe/d, Rückgang um 10 %
- Produktionskosten von USD 10,6/boe, Anstieg um 7 %
- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 2,7 Mrd, Rückgang um
29 %
Fuels
- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa bei USD 10,10/bbl
- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa bei 89 %, Anstieg um 2
Prozentpunkte
- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 16,39 Mio t,
leicht gestiegen
- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,1 Mrd, Anstieg
um 20 %
Chemicals
- Ethylen-Referenzmarge Europa bei EUR 569/t, Anstieg um 13 %
- Propylen-Referenzmarge Europa bei EUR 445/t, Anstieg um 16 %
- Polyethylen-Referenzmarge Europa bei EUR 461/t, Anstieg um 7 %
- Polypropylen-Referenzmarge Europa bei EUR 361/t, Rückgang um 10 %
- OMV Steamcracker-Auslastungsgrad bei 82 %, Rückgang um 2
Prozentpunkte
- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 784 Mio, Anstieg um
71 %
Ausblick 2026
- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei
rund EUR 3,2 Mrd
- Durchschnittlicher Brent-Preis bei rund USD 65/bbl erwartet
- Erwartete Kohlenwasserstoffproduktion von OMV leicht unter 300
kboe/d - vorausgesetzt die Geschäftstätigkeit in Libyen verläuft ohne
Einschränkungen
- Durchschnittlicher realisierter Gaspreis unter EUR 30/MWh
prognostiziert, bei einer THE-Preisprognose von über EUR 30/MWh
- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa voraussichtlich bei rund USD
8/bbl
- Auslastungsgrad der europäischen Raffinerien über 90 % erwartet
- Erwarteter Steamcracker-Auslastungsgrad voraussichtlich bei rund 90
%****
Den OMV Konzernbericht 2025 finden Sie hier.
*Vorschlag des Vorstands, vorbehaltlich der Prüfung durch den
Aufsichtsrat; vorbehaltlich der Genehmigung durch die
Hauptversammlung 2026
**Die genannten Werte beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2025; als
Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die
Jahreswerte des Vorjahres
***Am 3. März 2025 haben OMV und ADNOC eine verbindliche Vereinbarung
über die Zusammenlegung ihrer Anteile an Borealis und Borouge zu
Borouge Group International unterzeichnet. Folglich wurde die
Borealis Gruppe, mit Ausnahme der Borouge Beteiligungen, am 3. März
2025 in die Position "zu Veräußerungszwecken gehalten" umgegliedert
und als "aufgegebener Geschäftsbereich" ausgewiesen. Die
Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde angepasst, um die
aufgegebenen Geschäftsbereiche getrennt von den fortgeführten
Geschäftsbereichen darzustellen.
****Ab 2026, Cracker-Auslastungsgrad ohne Borealis Cracker
Über OMV
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges
Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten
Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV
strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24
Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen
weltweit. Zu den strategischen Mehrheitsbeteiligungen von OMV gehören
Borealis mit 75 Prozent und OMV Petrom mit 51,2 Prozent. OMV Aktien
werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den USA an der OTCQX (
OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf www.omv.com.
Rückfragehinweis:
OMV
Dominic Köfner
Telefon: 01/404 40-0
E-Mail: dominic.koefner@omv.com
Website: https://www.omv.com
