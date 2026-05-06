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06.05.2026 17:18:38
APA ots news: OMV investiert EUR 65 Millionen in neues Innovationszentrum...
APA ots news: OMV investiert EUR 65 Millionen in neues Innovationszentrum in Österreich
Wien (APA-ots) - - Investition in eine hochmoderne Innovations- und
Entwicklungsinfrastruktur am OMV Standort in Schwechat
- Dachgleiche erreicht - Baufortschritt planmäßig bei rund 55 % mit
Inbetriebnahme in 2027
- Fokus auf Skalierbarkeit von Innovationen vom Labor über Technikum
und Pilotanlagen bis zur vollen Integration in OMV Produktionsanlagen
Mit der Realisierung des OMV Innovation Hub Schwechat ("Hub") setzt
OMV einen zentralen Meilenstein für die Umsetzung ihrer
Innovationsstrategie. Der Baufortschritt liegt bei rund 55 Prozent -
das Projekt verläuft planmäßig, die Fertigstellung und Inbetriebnahme
ist in der ersten Hälfte von 2027 vorgesehen. Das neue Gebäude wird
die entscheidende Infrastruktur bereitstellen, um technologische
Entwicklungen effizient zu ermöglichen, zu beschleunigen und vom
Labormaßstab bis in industrielle Anwendungen zu überführen - ein
wesentlicher Beitrag zur OMV Strategie 2030 und zur Transformation in
Richtung Klimaneutralität. An diesem Standort werden essenzielle
Grundlagen des täglichen Lebens neu erfunden und die Zukunft
modernster Energieträger geprägt.
Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV : "Der Hub
ist die Grundlage für erfolgreiche Innovation. Mit dieser
Infrastruktur schaffen wir die Möglichkeit, Technologien entlang
unserer Wertschöpfungskette konsequent vom Labor über Pilotanlagen
bis in den industriellen Maßstab zu entwickeln und direkt in die OMV
Produktionsanlagen zu integrieren. Wir ebnen den Weg für die
Technologie von morgen und bekennen uns klar zum Innovationsstandort
Österreich. Wir senden ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir unsere
Transformation strukturiert, fokussiert und mit einem strategischen
Weitblick vorantreiben."
Mit einem Gesamtbudget von EUR 65 Millionen und einer
Gesamtfläche von rund 8.120 Quadratmetern entsteht ein hochmoderner
Campus mit 50 Arbeitsplätzen, Laboren, einem Technikum mit Platz für
bis zu 15 Testanlagen, Pilotflächen mit erhöhtem Sicherheitsstandard
sowie Büro-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen. Im Zentrum des
Hubs steht die unternehmenseigene Expertise in Zusammenarbeit mit
unseren Kund:innen und Kooperationspartner:innen.
Bereichsübergreifende Teams werden Seite an Seite arbeiten, um Ideen,
die auf unsere Strategie 2030 und darüber hinaus ausgerichtet sind,
in kommerziell erfolgreiche neue Technologien und Produkte
umzusetzen.
Der neue hochmoderne Hub in Schwechat ist der Technologie-
Beschleuniger für das Innovationsprogramm von OMV. Es schafft den
Rahmen, um innovationsrelevante Kompetenzen, Technologien und
Partnerschaften konzernweit zu bündeln und gezielt voranzutreiben.
Der Hub in Schwechat ist dabei ein zentraler Baustein zur Umsetzung
dieses Ansatzes. Es sollen neue Geschäftsmodelle - etwa in den
Bereichen Biotechnologie, grüner Wasserstoff, CO-Nutzung oder
Wachstum mit eigenen Technologien ermöglicht sowie neue Technologien
vorangetrieben werden, die eine nachhaltige und zugleich profitable
Zukunft im Einklang mit den CO-Reduktionszielen von OMV ermöglichen.
Bildmaterial finden Sie hier.
Über OMV
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges
Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten
Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV
strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24
Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen
weltweit. Zu den wichtigsten strategischen Beteiligungen von OMV
gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge International mit 50
Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den USA
an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf
www.omv.com.
Rückfragehinweis:
OMV
Dominic Köfner
Telefon: 01/404 40-0
E-Mail: dominic.koefner@omv.com
Website: https://www.omv.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0186 2026-05-06/17:14
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