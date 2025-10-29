APA ots news: OMV steigert CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten in Q3 2025 um 20 % auf EUR 1,3 Mrd*

Wien (APA-ots) - - Wesentlich höherer Beitrag aus den Bereichen Fuels und

Chemicals,

schwächerer Beitrag von Energy

- Konzernerlöse von EUR 6,26 Mrd in herausforderndem Marktumfeld

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-

Positionen um 7 % auf EUR 1,49 Mrd gestiegen

- Solide Bilanz mit Leverage-Grad von 16 %

- Energy mit niedrigerem Ergebnis, hauptsächlich aufgrund negativer

Markteffekte im Bereich Exploration & Production (E&P) und des

fehlenden Beitrags des veräußerten SapuraOMV-Vermögenswerts

- Fuels mit starkem Ergebnis durch gestiegene Raffineriemargen,

verbesserte Performance von ADNOC Refining & ADNOC Global Trading und

höhere Auslastung der Raffinerien

- Ergebnis in Chemicals vor allem positiv beeinflusst durch die

Umgliederung von Borealis auf zu Veräußerungszwecken gehaltenes

Vermögen und verbesserte Olefinmargen

- Fortschritte bei der Formierung von Borouge Group International,

Abschluss in Q1 2026 erwartet

OMV hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

gegeben. Das Unternehmen erzielte ein deutlich höheres CCS Operatives

Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,3 Milliarden (Steigerung um 20

Prozent) und einen den Aktionären zuzurechnenden CCS

Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 594 Millionen.* Die

soliden Umsatzerlöse des Konzerns beliefen sich auf EUR 6,26

Milliarden. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-

Working-Capital-Positionen stieg um 7 Prozent auf EUR 1,49

Milliarden, gestützt von der soliden Performance in allen

Geschäftsbereichen. Im Geschäftsbereich Energy betrug das Operative

Ergebnis vor Sondereffekten EUR 622 Millionen. Das

Gasentwicklungsprojekt Neptun Deep im rumänischen Schwarzen Meer

liegt im Zeitplan. Die erste Gasproduktion wird 2027 erwartet. Im

Geschäftsbereich Fuels belief sich das CCS Operative Ergebnis vor

Sondereffekten auf EUR 413 Millionen, während der Bereich Chemicals

ein Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 222 Millionen

verzeichnete. Das CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten betrug EUR

1,82. Mit einer Nettoverschuldung inklusive Leasing von EUR 4,23

Milliarden und einem Leverage-Grad von 16 Prozent per Ende September

2025 ist die Bilanz von OMV weiterhin resilient.

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV: "OMV treibt

die agile Transformation des Konzerns weiter voran. Wir haben unser

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten im dritten Quartal trotz

eines herausfordernden Marktumfelds um 20 Prozent gesteigert - dazu

haben alle unsere Geschäftsbereiche beigetragen. Dies beweist einmal

mehr die finanzielle Resilienz unseres integrierten Geschäftsmodells

und die Stärke unserer zukunftsorientierten Strategie 2030. Bei der

Formierung des Unternehmens Borouge Group International, das zu einem

der weltweit führenden Polyolefinhersteller werden soll, haben wir

wichtige Meilensteine erreicht und erwarten den Abschluss im ersten

Quartal 2026. Mit den bedeutenden Fortschritten beim Neptun Deep-

Projekt von OMV Petrom und dem Ausbau unseres diversifizierten

Gasportfolios sind wir bestens aufgestellt, um die Energieversorgung

in Europa zu sichern und unsere Marktposition zu stärken.Ein weiterer

wichtiger Moment war der Spatenstich für unsere 140-MW-

Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff. Diese Anlage wird den

Eigenbedarf von OMV decken und die Dekarbonisierung unserer

Raffinerie in Schwechat unterstützen. Mit unserem jüngsten

Kapitalmarkt-Update haben wir unsere strategische Ausrichtung

neuerlich bekräftigt und damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit

von OMV verdeutlicht."

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten von Energy verringerte

sich auf EUR 622 Millionen, hauptsächlich aufgrund negativer

Markteffekte im Bereich Exploration & Production (E&P) sowie des

fehlenden Beitrags des veräußerten SapuraOMV-Vermögenswerts. Höhere

Verkaufsmengen konnten dies teilweise ausgleichen. Die

Kohlenwasserstoffproduktion sank auf 304 kboe/d. Dies war

hauptsächlich eine Folge der Veräußerung von SapuraOMV. Die höhere

Produktion in Libyen hat den natürlichen Rückgang in Neuseeland und

Norwegen mehr als ausgeglichen. Das Ergebnis von Gas Marketing &

Power ging auf EUR 38 Millionen zurück. Dies ist auf das schwächere

Ergebnis im Bereich Gas Marketing Westeuropa zurückzuführen. Ein

stärkerer Beitrag von Gas & Power Osteuropa konnte das schwächere

Ergebnis im Bereich Gas Marketing Westeuropa nicht ausgleichen.

Im Geschäftsbereich Fuels stieg das CCS Operative Ergebnis vor

Sondereffekten um 102 Prozent auf EUR 413 Millionen. Haupttreiber

hierfür waren deutlich stärkere Raffinerie-Referenzmargen, ein

signifikant verbessertes Ergebnis von ADNOC Refining & ADNOC Global

Trading sowie der auf 91 Prozent gestiegene Auslastungsgrad der

europäischen Raffinerien von OMV. Der Beitrag des Retail-Geschäfts

ging leicht zurück. Hauptsächlich aufgrund einer weniger günstigen

Preisentwicklung bei Ölprodukten. Dies wurde jedoch teilweise durch

gestiegene Verkaufsmengen infolge der Akquisition von Tankstellen in

Österreich und der Slowakei ausgeglichen. Das Ergebnis des Commercial

-Geschäfts fiel niedriger aus, da sich die Margen aufgrund des

langsamen Wirtschaftswachstums abschwächten.

Im Bereich Chemicals stieg das Operative Ergebnis vor Sondereffekten

um 64 Prozent auf EUR 222 Millionen. Dies war hauptsächlich darauf

zurückzuführen, dass Borealis (mit Ausnahme der Borouge Beteiligungen

) in die Position "zu Veräußerungszwecken gehalten" umgegliedert und

als "aufgegebener Geschäftsbereich" ausgewiesen wurde. Zusätzliche

Unterstützung in einem schwierigen Marktumfeld boten verbesserte

Olefinmargen, während Borealis exklusive JVs schwächere Polyolefin-

Verkaufsmengen, einen geringeren Vorteil bei der Verarbeitung

leichter Rohstoffe und negative Lagerbewertungseffekte verzeichnete.

Der Auslastungsgrad der europäischen Steamcracker, die von OMV und

Borealis betrieben werden, war mit 84 Prozent etwas höher.

Den OMV Quartalsbericht Q3 2025 finden Sie hier.

* Die genannten Werte beziehen sich auf das dritte Quartal 2025;

als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet,

die Werte des dritten Quartals des Vorjahres.

Über OMV

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein

nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem

integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und

Chemikalien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft.

Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft

strebt OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu

erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR

34 Milliarden und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (

OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere

Informationen auf www.omv.com

Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft

Peter Gräve

Telefon: +43 (1) 40 440-0

E-Mail: media.relations@omv.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0001 2025-10-29/07:13