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26.03.2026 11:29:38
APA ots news: OMV und ADNOC geben Vorstand der Borouge Group International...
APA ots news: OMV und ADNOC geben Vorstand der Borouge Group International AG bekannt
Wien, Österreich/Abu Dhabi, VAE - 26.März 2026 (APA-ots) - - Roger Kearns
wird Chief Executive Officer, Dr. Stefan Doboczky
Chief Commercial Officer und Dr. Hasan Karam Chief Operating Officer
- Ernennung des neuen externen Chief Financial Officer erfolgt bis
Mai 2026; Daniel Turnheim übernimmt als Interim-CFO
- Vorstandsernennungen setzen auf etablierte Führungsteams von
Borouge Plc, Borealis und NOVA Chemicals mit umfassender Expertise in
der internationalen Chemie-, Rohstoff- und Raffinerieindustrie
- Wichtiger Meilenstein bei der Gründung eines globalen Polyolefin-
Konzerns durch den strategischen Zusammenschluss von Borouge Plc und
Borealis sowie die Übernahme von NOVA Chemicals
OMV und ADNOC geben heute den Vorstand und Aufsichtsrat der Borouge
Group International AG bekannt, einem globalen Polyolefin-Konzern,
der durch die Zusammenlegung ihrer Beteiligungen an Borouge Plc und
Borealis und der anschließenden Übernahme von NOVA Chemicals
entsteht.
Der neue Vorstand verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung
in der internationalen Chemie-, Rohstoff- und Raffinerieindustrie mit
umfassender kommerzieller und operativer Expertise in den
Geschäftsbereichen der Borouge Group International AG. Das
Vorstandsteam wird seine Aufgaben nach Abschluss der Transaktionen
der Borouge Group International AG übernehmen, die planmäßig bis Ende
März 2026 erfolgen sollen. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Managing
Director und Group CEO von ADNOC und Executive Chairman von XRG,
wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Borouge Group
International AG ernannt.
Dr. Sultan Ahmed Al Jaber: "Borouge Group International wird im
globalen Markt hervorragend positioniert sein, um die nächste Welle
des industriellen Wachstums voranzutreiben und langfristige Renditen
für unsere Aktionäre zu erzielen - ganz im Einklang mit der
langfristigen strategischen Vision von ADNOC und OMV. Das starke
Vorstandsteam bringt fundierte Expertise in Zukunftstechnologien und
globaler Marktentwicklung mit und unterstreicht unseren Anspruch, die
unverzichtbaren Materialien zu liefern, die die Welt braucht. Ich
freue mich darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten."
Roger Kearns wird Chief Executive Officer der Borouge Group
International AG. Derzeit ist er President und CEO von NOVA
Chemicals. Roger bringt über 40 Jahre internationale Erfahrung in der
Chemiebranche mit. Er hat die Gründung von Joint Ventures, die
erfolgreiche Restrukturierung und Skalierung von Unternehmen sowie
komplexe Transaktionen in strategischen Märkten wie Asien und dem
Nahen Osten verantwortet. Bei NOVA Chemicals leitete er den Bau und
die Inbetriebnahme bedeutender Wachstumsprojekte und baute die
Marktposition des Unternehmens im Bereich des recycelten Polyethylens
aus. Zuvor war Roger Kearns Chief Operating Officer bei Westlake.
Zudem hatte Roger Kearns operative und Investment-Positionen bei
Solvay in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien inne. Er hat
einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen vom Georgia
Institute of Technology und einen MBA der Stanford University.
Roger Kearns, Chief Executive Officer der Borouge Group
International AG: "Borouge Group International zeichnet sich durch
Resilienz aus und vereint Größe, Innovation, operative Stärke und
globale Reichweite, um über Konjunkturzyklen hinweg konstante
Leistung und langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen. Von Beginn an
werden Kontinuität für unsere Kunden, das Vertrauen unserer Aktionäre
und disziplinierte Umsetzung unsere Prioritäten sein, während wir
einen führenden globalen Polyolefin-Champion aufbauen. Ich freue mich
darauf, von Anfang an eng mit dem neuen Führungsteam und den
Mitarbeitern in den Organisationen zusammenzuarbeiten, um Momentum zu
schaffen."
Dr. Stefan Doboczky wird Chief Commercial Officer der Borouge
Group International AG. In seiner derzeitigen Rolle als CEO bei
Borealis hat er das Unternehmen erfolgreich durch eine Phase
erheblicher Markt- und Energiepreisherausforderungen geführt. Mit dem
Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit und der Weiterentwicklung zentraler
Innovationsplattformen ist das Unternehmen nun gut für die Zukunft
aufgestellt. Vor seinem Start bei Borealis hat er in seiner über 30-
jährigen Karriere mehr als ein Jahrzehnt als CEO und
Vorstandsmitglied bei börsennotierten Chemieunternehmen und Private-
Equity-Firmen weltweit gearbeitet. Er promovierte in Chemie an der
Technischen Universität Wien und absolvierte ein MBA-Studium am IMD
Lausanne.
Dr. Hasan Karam wird Chief Operating Officer der Borouge Group
International AG. Er war seit Mai 2023 als Chief Operating Officer
bei Borouge Plc tätig. Dr. Karam bringt drei Jahrzehnte Erfahrung im
Raffinerie- und Petrochemiebereich mit und hatte leitende Positionen
bei ADNOC Refining inne. In seiner Funktion bei Borouge Plc hat Dr.
Karam die Transformation und operative Exzellenz am weltweit größten
integrierten Polyolefin-Standort vorangetrieben. Dabei erzielte er
Rekordproduktionsniveaus und Auslastungsraten oberhalb der
Nennkapazität und steigerte durch künstliche Intelligenz und
Digitalisierung die Effizienz der Unternehmensanlagen. Er studierte
Chemieingenieurwesen und verfügt zudem über einen Doktortitel in
Strategic Project Management der SKEMA Business School (Frankreich)
und verfügt über einen Executive MBA der Zayed University sowie einen
Master-Abschluss in Organisation Development and Leadership der Abu
Dhabi School of Management.
Darüber hinaus wird Daniel Turnheim, derzeit Chief Financial
Officer von Borealis, die Rolle des Interim-CFO der Borouge Group
International AG einnehmen, bis der neue CFO voraussichtlich bis Mai
2026 sein Amt antreten wird.
OMV und ADNOC geben heute außerdem die von den Aktionären
nominierten Mitglieder des Aufsichtsrats der Borouge Group
International AG bekannt. Von OMV nominierte Aufsichtsratsmitglieder
sind: Dr. Alfred Stern, Reinhard Florey, Martijn van Koten, Dr. Edith
Hlawati und Georg Knill. Von ADNOC nominierte Aufsichtsratsmitglieder
sind: Dr. Sultan Ahmed Al Jaber (Vorsitzender), Musabbeh Al Kaabi,
Fatema Al Nuaimi, Dr. Rainer Seele und Klaus Froehlich.
Da Borouge Plc bis zum beabsichtigten Aktientauschangebot zur
Umwandlung von Borouge Plc Aktien in Borouge Group International AG
Aktien an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert bleibt,
wird Hazeem Sultan Al Suwaidi bis zum Zeitpunkt des
Aktientauschangebots CEO von Borouge Plc bleiben. Auch Jan-Martin
Nufer wird übergangsweise CFO von Borouge Plc bleiben und Roland
Janssen im Amt des Chief Marketing Officers. Dr. Hasan Karam bleibt
auch weiterhin Chief Operating Officer von Borouge Plc.
Die heutige Bekanntgabe ist ein wichtiger Schritt bei der
Schaffung eines globales Polyolefin-Konzerns und unterstreicht die
großen Fortschritte hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.
Das neue Unternehmen wird von einer Plattform profitieren, die im
Polyolefin-Bereich geografisch diversifiziert ist wie kaum eine
andere - mit integrierter Produktion auf drei Kontinenten und
internationaler Kundenbetreuung. Die globale Reichweite, langfristig
orientierte Aktionäre und eine robuste Kapitalstruktur sichern dem
Unternehmen Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und
einzigartiges Potenzial, nachhaltige Renditen für seine Aktionäre zu
erzielen.
Über OMV
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte
Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere
Informationen auf www.omv.com.
Über ADNOC
ADNOC ist ein führendes, diversifiziertes Energie- und
Petrochemieunternehmen, das sich vollständig im Besitz des Emirats
Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der enormen
Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und
nachhaltige Exploration und Produktion zu maximieren, um das
Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten
Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen auf
www.adnoc.ae
Über XRG
XRG ist der internationale Investmentarm von ADNOC. Mit einer
Bewertung von über 150 Milliarden USD baut XRG ein globales Portfolio
auf, um die Energienachfrage einer neuen Ära zu bedienen. Mit Fokus
auf langfristige Wertschöpfung und gemeinsamen Wohlstand investiert
XRG in den Bereichen Energie und Chemie, um Energiesicherheit und
essenzielle Materialien für die Welt bereitzustellen.
Über Borouge Group International AG
Die Borouge Group International AG wird ein neu gegründeter
globaler Polyolefin-Champion, der durch den aktienbasierten
Zusammenschluss von Borouge und Borealis sowie die Übernahme von NOVA
Chemicals entsteht.
Mit Hauptsitz in Wien und regionalen Hauptsitzen in Abu Dhabi
wird die Borouge Group International AG als gleichberechtigte
Partnerschaft von XRG und OMV AG gemeinsam kontrolliert, die jeweils
eine 50-prozentige Beteiligung nach Abschluss der Transaktion halten.
Das neue kombinierte Unternehmen wird von einem erstklassigen
Margenprofil profitieren und im Vergleich zum bestehenden
Dividendenrahmen von Borouge eine unmittelbare Dividendensteigerung
für die Aktionäre erzielen.
Rückfragehinweis:
OMV Communications
Sylvia Shin
Telefon: +43 (1) 40 440-0
E-Mail: media.relations@omv.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0095 2026-03-26/11:24
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