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31.03.2026 14:29:39
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APA ots news: OMV und XRG schließen Transaktionen zur Gründung von Borouge International ab; Stärkung der globalen Führungsposition im Chemiesektor
Wien, Österreich, und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (APA-ots) - Wien, Österreich, und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (OTS) -
- Als eines der global führenden Unternehmen im Polyolefin-Bereich
vereint Borouge International geografische Diversifizierung, Premium-
Produkte, Rohstoffvorteile und herausragende Technologie
- Starkes, resilientes Margenprofil und deutlich über 500 Millionen
US-Dollar identifizierte EBITDA-Synergien pro Jahr, von denen 75
Prozent innerhalb der ersten drei Jahre erwartet werden
- Robuste Kapitalstruktur, gestützt durch starke Kreditratings,
sichert Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und langfristige
Renditen für Aktionär:innen
- Erfahrenes Führungsteam mit profunder Branchenexpertise und
nachgewiesener Erfolgsbilanz bei Strategieumsetzung
- Abschluss der Transaktionen markiert wichtigen Meilenstein für OMV
und XRG in ihrer langjährigen Partnerschaft als gleichberechtigte
Aktionäre des neuen Unternehmens
- Unternehmen operiert unter dem Markennamen Borouge International;
Markenversprechen "Essential materials, advancing the world"
unterstreicht den Anspruch, innovative Lösungen in Endmärkten von
Energie, Mobilität und KI-Infrastruktur bis hin zu nachhaltiger
Verpackung und dem Gesundheitswesen voranzutreiben
OMV Aktiengesellschaft ("OMV") und XRG, der internationalen
Investmentgesellschaft von ADNOC, geben heute die erfolgreiche
Gründung von Borouge Group International AG bekannt. Das Unternehmen
operiert unter dem Markennamen "Borouge International". Es ist der
weltweit führende Polyolefin-Pure-Player und der viertgrößte
Polyolefin-Produzent mit Premium-Produkten, wegweisender Technologie
und globaler Präsenz.
Borouge International ist durch die Zusammenlegung von Borouge
Plc und Borealis entstanden, gefolgt von der Übernahme von NOVA
Chemicals durch die neue Gesellschaft. Borouge International vereint
die hochkomplementären Stärken dreier Polyolefin-Marktführer,
profitiert von einer der geografisch am stärksten diversifizierten
und innovativsten Plattformen im Sektor und wird zudem von den
langfristig orientierten Aktionären OMV und XRG gestützt.
Dr. Sultan Al Jaber, Executive Chairman von XRG, sagte: "Dieser
Meilenstein markiert die erfolgreiche Gründung von Borouge
International und beschleunigt den Anspruch von XRG, eine weltweit
führende Chemieplattform aufzubauen. Mit der Zusammenführung von
Borouge und Borealis und der Übernahme von NOVA Chemicals schaffen
wir einen globalen Polyolefin-Marktführer mit einzigartiger
Technologie, einem resilienten Geschäftsmodell und Zugang zu
wachstumsstarken Märkten. Borouge International ist bestens
aufgestellt, um die weltweit steigende Nachfrage nach
fortschrittlichen Materialien zu bedienen. Gleichzeitig unterstützen
wir die industrielle Entwicklung, treiben wirtschaftliche
Diversifizierung voran und stärken die Rolle der VAE als
verlässlicher Partner in der globalen Energie- und Chemieindustrie."
Dr. Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV, sagte:
"Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner ADNOC lassen wir unsere
Vision Wirklichkeit werden, einen globalen Polyolefin-Marktführer zu
schaffen. Der neue Polyolefin-Champion Borouge International wird
sich weltweit mit innovativen Produkten, Zugang zu kostengünstigen
Rohstoffen, Kundennähe und einer robusten Kapitalstruktur
durchsetzen. Der Abschluss der Transaktion ist ein bedeutender
Schritt für die gesamte Branche und für OMV. Er festigt unsere
Marktposition als integriertes Energie-, Kraftstoff- und
Chemieunternehmen. Borouge International beschleunigt unsere
Wachstumsstrategie im Chemiebereich mit seiner einzigartigen
Fähigkeit, Synergien zu realisieren und auf den marktführenden
Positionen seiner jeweiligen Geschäftsbereiche aufzubauen. Die
Transaktion erfüllt unseren Unternehmenszweck "Re-inventing everyday
essentials" und zahlt auf unsere Mission ein, langfristig und
nachhaltig Wert für die Aktionär:innen von OMV zu schaffen. Die
Gründung von Borouge International etabliert ein neues Weltklasse-
Unternehmen mit Hauptsitz im Herzen Europas und Produktion auf drei
Kontinenten. Es wird an vorderster Front wegweisende Lösungen für
erneuerbare Energien und die Kreislaufwirtschaft liefern."
Der neue Branchenchampion hat seine weltweite Zentrale und seinen
Firmensitz in Österreich, mit dem regionalen Hauptsitz in den
Vereinigten Arabischen Emiraten. Borouge International hat
Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Innovationszentren
in Österreich, den VAE, Kanada, Finnland, Schweden und China treiben
Innovationen in zentralen Nachfragemärkten voran und sichern eine
enge Zusammenarbeit mit Kunden. Borouge International wird seine
integrierten globalen Produktionsstandorte und den vorteilhaften
Rohstoffzugang nutzen, um weltweite Resilienz in der Lieferkette zu
gewährleisten.
Borouge International profitiert von einem starken, resilienten
Margenprofil und von deutlich über 500 Millionen US-Dollar
identifizierten EBITDA-Synergien pro Jahr, von denen 75 Prozent
innerhalb der ersten drei Jahre erwartet werden. Die globale
Reichweite des Unternehmens, langfristig orientierte Aktionäre und
eine robuste Kapitalstruktur sichern Resilienz über den gesamten
Geschäftszyklus und erhöhen die Fähigkeit, anhaltende Performance und
nachhaltigen Wert für Aktionär:innen zu erzielen.
Größe, proprietäre Technologie und operative Stärke von Borouge
International positionieren das Unternehmen optimal, um Materialien
und Technologien zu liefern, die die Transformation der globalen
Wirtschaft vorantreiben. Die ambitionierte Wachstumsstrategie
ermöglicht die Monetarisierung der starken Innovationsfähigkeit des
Unternehmens, die sich aus proprietären Technologien in zentralen
Kundenmärkten ergibt - von Energie, Mobilität und KI-Infrastruktur
bis hin zu nachhaltiger Verpackung und Gesundheitslösungen. Mit
aktuellen Wachstumsprojekten wie dem 1,4 Millionen Tonnen umfassenden
Standort Borouge 4 (derzeit zu 70 Prozent im Besitz von ADNOC und zu
30 Prozent im Besitz von OMV) verfügt Borouge International über
Zugang zu einer weltweit führenden Produktionskapazität von 13,6
Millionen Tonnen pro Jahr. Durch diese Transaktion haben die
Aktionäre einen echten globalen Polyolefin-Champion geschaffen.
Das kürzlich ernannte Führungsteam von Borouge International
vereint jahrzehntelange Führungserfahrung in den internationalen
Chemie-, Rohstoff- und Raffineriesektoren. Der Vorstand besteht aus
Roger Kearns (Chief Executive Officer), Dr. Stefan Doboczky (Chief
Commercial Officer) und Dr. Hasan Karam (Chief Operating Officer).
Daniel Turnheim, derzeit CFO von Borealis, wird Interim-CFO (Interim-
Chief Financial Officer) von Borouge International.
Wie im März 2025 angekündigt, wurde der Anteil von ADNOC an
Borouge International nun auf XRG übertragen, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von ADNOC. Dies ergänzt die globale
Chemieplattform von XRG und unterstreicht den Anspruch, zu den drei
weltweit führenden Chemieinvestoren zu gehören. Borouge International
wird als gleichberechtigte Partnerschaft von OMV und XRG gemeinsam
kontrolliert, die jeweils eine 50-prozentige Beteiligung halten. Als
langfristig orientierte, auf Wertschöpfung fokussierte Aktionäre sind
beide Unternehmen der Ausschöpfung des vollen Potenzials von Borouge
International verpflichtet, einschließlich der Realisierung
identifizierter und künftiger Synergien.
OMV und XRG bekräftigen die Bedeutung des zuvor angekündigten
geplanten Aktientauschangebots, das eine vereinfachte Struktur
schaffen und die Wertschöpfung aus der neuen globalen
Wachstumsplattform ermöglichen soll. Der Zeitpunkt des beabsichtigten
Aktientauschangebots, das Borouge Plc Aktien in Borouge Group
International AG Aktien umwandelt, wird auf die künftige
Kapitalerhöhung des neuen Unternehmens abgestimmt, um den Wert für
alle Aktionär:innen zu maximieren. Das Aktientauschangebot ist für
2027 geplant, vorbehaltlich der Marktbedingungen und der Genehmigung
durch die Kapitalmarktaufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate.
Bis dahin wird Borouge Group International AG in Privatbesitz bleiben
und Borouge Plc Aktien werden weiterhin an der Abu Dhabi Securities
Exchange (ADX) gehandelt.
Borouge International hat kürzlich A (Negative) / Baa1 (Stable) /
A- (Stable) Ratings von S&P, Moody's und Fitch erhalten. Diese
bestätigen seine robuste finanzielle Aufstellung und Kapitalstruktur
sowie die Fähigkeit, auf eine Reihe langfristiger
Finanzierungsoptionen zuzugreifen. OMV und XRG beabsichtigen, die
Investment-Grade-Kreditratings für Borouge International
aufrechtzuerhalten.
Zum Abschluss der Transaktion wurde die neue Markenidentität von
Borouge International vorgestellt:
https://brandportal.omv.com/share/BbS74yVmN4gj1DY1ruAE
Die neue Marke hebt den Beitrag der zusammengeführten Unternehmen
von Borouge International und ihre Transformation zu einem starken
kombinierten Unternehmen hervor, vereint durch eine "One Company, One
Culture"-Mentalität und getrieben von einem gemeinsamen Anspruch auf
globale Branchenführerschaft.
Das neue Markenversprechen von Borouge International - "Essential
materials, advancing the world" - spiegelt die strategische
Positionierung des Unternehmens wider: ein führender globaler Akteur
mit der Größe und dem Zugang zu Rohstoffen, der Innovationsfähigkeit
und der geografischen Kundenreichweite, um die rasch wachsende
Nachfrage nach fortschrittlichen Materialien zu bedienen, die
Verbesserungen im Lebensstandard und die Transformation der globalen
Wirtschaft antreiben.
OMV Group Communications
Sylvia Shin
SVP Group Communications
Tel: +43 (1) 40440-0
media.relations@omv.com
OMV Investor Relations:
Florian Greger
SVP Investor Relations & Sustainability
Tel.: +43 (1) 40440-21600
investor.relations@omv.com
XRG
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@xrg.com
Über Borouge International
Borouge Group International AG ("Borouge International") ist ein
neu gegründeter globaler Polyolefin-Champion, der durch den
aktienbasierten Zusammenschluss von Borouge und Borealis sowie die
Übernahme von NOVA Chemicals entstand.
Mit Hauptsitz in Wien und einemregionalen Hauptsitz in Abu Dhabi
wird Borouge International als gleichberechtigte Partnerschaft von
XRG und OMV AG gemeinsam kontrolliert, die nach Abschluss der
Transaktion jeweils eine 50-prozentige Beteiligung halten. Das neue
kombinierte Unternehmen wird von einem starken, resilienten
Margenprofil profitieren.
Über OMV
Unser Unternehmenszweck ist es, die Vision "Re-inventing
Essentials for Sustainable Living in die Tat umzusetzen. OMV wandelt
sich zu einem integrierten Anbieter nachhaltiger Energie, Kraftstoffe
und Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-
Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen
Umsatz von EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den strategischen Beteiligungen von
OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge International mit
50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den
USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf
www.omv.com
Über XRG
XRG ist der internationale Investmentarm von ADNOC. Mit einer
Bewertung von über 150 Milliarden USD baut XRG ein globales Portfolio
auf, um die Energienachfrage einer neuen Ära zu bedienen. Mit Fokus
auf langfristige Wertschöpfung und gemeinsamen Wohlstand investiert
XRG in den Bereichen Energie und Chemie, um Energiesicherheit und
essenzielle Materialien für die Welt bereitzustellen.
Über ADNOC
ADNOC ist ein führendes, diversifiziertes Energie- und
Petrochemieunternehmen, das sich vollständig im Besitz des Emirats
Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der enormen
Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und
nachhaltige Exploration und Produktion zu maximieren, um das
Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten
Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen auf
www.adnoc.ae
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@adnoc.ae
Rückfragehinweis:
OMV International Media Relations
Telefon: 01404400
E-Mail: media.relations@omv.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0132 2026-03-31/14:24
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