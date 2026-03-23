APA ots news: OMV unterstützt europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur für nachhaltige Flugkraftstoffe an der Montanuniversität Leoben

Wien (APA-ots) - - OMV treibt gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben

die

Dekarbonisierung des Luftverkehrs voran

- Die einzigartige Forschungsinfrastruktur erlaubt realitätsnahen

Vergleich verschiedener Produktionsprozesse für nachhaltige

Flugkraftstoffe

- Durch den Einsatz von Prozesssimulation und Machine-Learning

beschleunigt diese Partnerschaft die Industrialisierung von SAF-

Technologien "Made in Austria"

OMV treibt gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben die

Dekarbonisierung des Luftverkehrs voran: Am Lehrstuhl für

Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes wurde eine

europaweit einzigartige Forschungsanlage in Betrieb genommen, in der

unterschiedliche Prozesswege zur Herstellung von Sustainable Aviation

Fuel ("SAF") erforscht und weiterentwickelt werden. Die neue

Infrastruktur wurde durch finanzielle Beteiligung von OMV sowie durch

Mittel des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und

Infrastruktur ermöglicht.

Die Anlage erstreckt sich über ein gesamtes Universitätsgebäude

und zeichnet sich durch außergewöhnliche Flexibilität aus. Die

experimentellen Arbeiten werden durch modernste Methoden der

Prozesssimulation sowie den Einsatz von Machine-Learning-Modellen

ergänzt, wodurch Entwicklungszyklen beschleunigt, Risiken beim

Hochskalieren reduziert und Effizienz, Kosten sowie Skalierbarkeit

systematisch bewertet werden können, um die vielversprechendsten

Produktionspfade gezielt weiterzuentwickeln.

Martijn van Koten, OMV Executive Vice President Fuels und

Chemicals: "Unsere Partnerschaft mit der Montanuniversität Leoben

ermöglicht es uns, neue Wege in der grundlegenden Kraftstoffforschung

zu gehen. Innovation und Technologie bilden das Fundament unseres

Wandels zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie,

Kraftstoffe und Chemikalien. Nachhaltige Kraftstoffe spielen dabei

eine zentrale Rolle: Sie ermöglichen bereits heute CO-reduzierte

Mobilität und unterstützen entscheidend unseren Weg zu Netto-Null bis

2050."

OMV ist ein langjähriger Partner der Montanuniversität Leoben und

brachte gezielt technologische Expertise und Innovationskraft ein.

Die Planung und Errichtung der Forschungsanlage erfolgten in enger

Zusammenarbeit. Die Partnerschaft verbindet wissenschaftliche

Exzellenz mit industrieller Erfahrung entlang der gesamten

Wertschöpfungskette von nachhaltigen Flugkraftstoffen. Damit treibt

OMV die Entwicklung von SAF konsequent voran und leistet einen

zentralen Beitrag zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs im Rahmen

ihrer Transformationsstrategie.

Univ.-Prof. Dr. Markus Lehner, Leiter des Lehrstuhls für

Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes, betont: "Diese

Anlage ist ein wesentlicher Meilenstein für eine nachhaltige,

klimaneutrale und leistbare Mobilität auch im Luftverkehr. Sie

positioniert Österreich und das Forschungsland Steiermark als eines

der führenden Innovationszentren im Bereich der zivilen Luftfahrt."

Prozessketten zur Herstellung von SAF sind derzeit noch nicht

vollständig ausgereift: Effizienzen sind begrenzt, Produktionsmengen

niedrig und die Kosten höher als bei fossilem Kerosin. Genau hier

setzt die neue Forschungsinfrastruktur der Montanuniversität Leoben

an, um gemeinsam mit OMV technologisch und wirtschaftlich tragfähige

Lösungen für den industriellen Einsatz zu entwickeln.

Der weltweite Flugverkehr verursacht rund zwei Prozent der

globalen CO-Emissionen. Nachhaltige Flugtreibstoffe gelten als

zentraler Hebel der EU-Initiative "ReFuelEU Aviation", da sie ohne

Anpassungen in bestehenden Infrastrukturen einsetzbar sind und die CO

-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus um mehr als 80 Prozent

reduzieren können.

Rückfragehinweis:

OMV International Media Relations

Telefon: 01404400

E-Mail: media.relations@omv.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0051 2026-03-23/10:51