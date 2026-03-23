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23.03.2026 10:57:38
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APA ots news: OMV unterstützt europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur für nachhaltige Flugkraftstoffe an der Montanuniversität Leoben
Wien (APA-ots) - - OMV treibt gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben
die
Dekarbonisierung des Luftverkehrs voran
- Die einzigartige Forschungsinfrastruktur erlaubt realitätsnahen
Vergleich verschiedener Produktionsprozesse für nachhaltige
Flugkraftstoffe
- Durch den Einsatz von Prozesssimulation und Machine-Learning
beschleunigt diese Partnerschaft die Industrialisierung von SAF-
Technologien "Made in Austria"
OMV treibt gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben die
Dekarbonisierung des Luftverkehrs voran: Am Lehrstuhl für
Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes wurde eine
europaweit einzigartige Forschungsanlage in Betrieb genommen, in der
unterschiedliche Prozesswege zur Herstellung von Sustainable Aviation
Fuel ("SAF") erforscht und weiterentwickelt werden. Die neue
Infrastruktur wurde durch finanzielle Beteiligung von OMV sowie durch
Mittel des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und
Infrastruktur ermöglicht.
Die Anlage erstreckt sich über ein gesamtes Universitätsgebäude
und zeichnet sich durch außergewöhnliche Flexibilität aus. Die
experimentellen Arbeiten werden durch modernste Methoden der
Prozesssimulation sowie den Einsatz von Machine-Learning-Modellen
ergänzt, wodurch Entwicklungszyklen beschleunigt, Risiken beim
Hochskalieren reduziert und Effizienz, Kosten sowie Skalierbarkeit
systematisch bewertet werden können, um die vielversprechendsten
Produktionspfade gezielt weiterzuentwickeln.
Martijn van Koten, OMV Executive Vice President Fuels und
Chemicals: "Unsere Partnerschaft mit der Montanuniversität Leoben
ermöglicht es uns, neue Wege in der grundlegenden Kraftstoffforschung
zu gehen. Innovation und Technologie bilden das Fundament unseres
Wandels zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie,
Kraftstoffe und Chemikalien. Nachhaltige Kraftstoffe spielen dabei
eine zentrale Rolle: Sie ermöglichen bereits heute CO-reduzierte
Mobilität und unterstützen entscheidend unseren Weg zu Netto-Null bis
2050."
OMV ist ein langjähriger Partner der Montanuniversität Leoben und
brachte gezielt technologische Expertise und Innovationskraft ein.
Die Planung und Errichtung der Forschungsanlage erfolgten in enger
Zusammenarbeit. Die Partnerschaft verbindet wissenschaftliche
Exzellenz mit industrieller Erfahrung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette von nachhaltigen Flugkraftstoffen. Damit treibt
OMV die Entwicklung von SAF konsequent voran und leistet einen
zentralen Beitrag zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs im Rahmen
ihrer Transformationsstrategie.
Univ.-Prof. Dr. Markus Lehner, Leiter des Lehrstuhls für
Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes, betont: "Diese
Anlage ist ein wesentlicher Meilenstein für eine nachhaltige,
klimaneutrale und leistbare Mobilität auch im Luftverkehr. Sie
positioniert Österreich und das Forschungsland Steiermark als eines
der führenden Innovationszentren im Bereich der zivilen Luftfahrt."
Prozessketten zur Herstellung von SAF sind derzeit noch nicht
vollständig ausgereift: Effizienzen sind begrenzt, Produktionsmengen
niedrig und die Kosten höher als bei fossilem Kerosin. Genau hier
setzt die neue Forschungsinfrastruktur der Montanuniversität Leoben
an, um gemeinsam mit OMV technologisch und wirtschaftlich tragfähige
Lösungen für den industriellen Einsatz zu entwickeln.
Der weltweite Flugverkehr verursacht rund zwei Prozent der
globalen CO-Emissionen. Nachhaltige Flugtreibstoffe gelten als
zentraler Hebel der EU-Initiative "ReFuelEU Aviation", da sie ohne
Anpassungen in bestehenden Infrastrukturen einsetzbar sind und die CO
-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus um mehr als 80 Prozent
reduzieren können.
Rückfragehinweis:
OMV International Media Relations
Telefon: 01404400
E-Mail: media.relations@omv.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0051 2026-03-23/10:51
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