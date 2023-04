APA ots news: Polestar: Die Diskussion über E-Fuels lenkt davon ab, was wir wirklich tun müssten

Kommentar zum Autogipfel von Thomas Hörmann, Geschäftsführer

Polestar Austria

Wien (APA-ots) - Wenn wir so weitermachen, wie bisher, wird die

Automobilindustrie ihr gesamtes CO2-Budget bereits bis 2035

aufgebraucht haben und das Ziel eines maximalen Temperaturanstiegs

von 1,5 Grad bis 2050 um mindestens 75 Prozent überschreiten. E-Fuels

sind keine Lösung, um eine Klimakrise zu verhindern - sie sind teuer,

nicht energieeffizient und noch nicht in dem notwendigen Tempo

skalierbar.

In den letzten Wochen und Monaten hat sich die Einschätzung

zahlreicher Expertinnen und Experten verfestigt: Wenn wir so

weitermachen, ist es höchst unwahrscheinlich, die Klimaerwärmung auf

1,5 Grad zu begrenzen und damit das Ziel des Pariser Abkommens zu

erreichen. Warum also setzen wir nicht alle Hebel in Bewegung, die

Klimakrise noch abzuwenden? Denn dafür ist es - allen düsteren

Aussichten zum Trotz - nicht zu spät.

Durch eine Neuausrichtung der Ressourcen und ambitionierte,

ehrgeizige Ziele können wir die Empfehlung des Weltklimarats

einhalten und gemeinsam Emissionen senken. "Gemeinsam" ist dabei

entscheidend: Wir Automobilhersteller tragen eine große

Verantwortung. Anstatt weiterhin Emissionen aus unserem Sektor

zuzulassen, müssen wir auf echte Alternativen setzen und so schnell

wie möglich auf nachhaltige Technologien umsteigen. Denn wir haben

keine Zeit zu verlieren. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen,

müssen wir den Verkauf von Verbrennern ab spätestens 2032 einstellen

und bis 2033 zu 100% erneuerbare Energien in die Ladenetze speisen.

Und wir müssen die Emissionen in unseren Lieferketten bis 2023

deutlich reduzieren.

Es ist also notwendig, das zu tun, was nachweislich eine Wirkung

hat. Verschiedene unabhängige Studien sind zu dem Schluss gekommen,

dass Elektroautos schon heute im Vergleich zu herkömmlichen

Fahrzeugen weitaus geringere CO2-Emissionen über den gesamten

Lebenszyklus aufweisen. Aktuelle Ergebnisse* zeigen, dass

Elektroautos bereits bei den derzeitigen CO2-Intensitäten der

Stromerzeugung in 53 Weltregionen weniger emissionsintensiv sind als

Alternativen auf Basis fossiler Brennstoffe.

Wir von Polestar sind der Meinung, dass es fahrlässig ist,

weiterhin in veraltete Technologien zu investieren und in den

kommenden Jahren neue Modelle mit Verbrennungsmotor herauszubringen.

Wenn wir die Lebensdauer eines Autos berücksichtigen, sind

Verbrennungsmotoren auch 2050 und darüber hinaus noch auf den Straßen

unterwegs und verschmutzen weiter die Umwelt. Hier sind auch E-Fuels

keine Lösung, ganz einfach, weil sie weder energieeffizient noch in

dem notwendigen Tempo skalierbar sind. Sie sind ein weiterer Weg, von

dem abzulenken, was wir eigentlich tun müssten.

Um den Wandel zu nachhaltiger Mobilität zu vereinfachen, muss die

Komplexität des Umstiegs reduziert werden. Wir haben in Österreich

bereits positive Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen gilt es

nun zu vereinfachen, das beginnt schon bei steuerlichen Vorteilen. Es

braucht sowohl den weiteren Ausbau der Infrastruktur, ein klares

Bekenntnis zu erneuerbaren Energien als auch fundierte Aufklärung für

Konsumentinnen und Konsumenten. Transparenz ist hier der Schlüssel

für echten Fortschritt.

*Knobloch et al. (2020): Net emission reductions from electric

cars and heat pumps in 59 world regions over time. Nat Sustain. 2020

Jun;3(6):437-447. doi: 10.1038/s41893-020-0488-7. Epub 2020 Mar 23.

Rückfragehinweis:

Elisabeth Binder, Polestar Österreich

E: elisabeth.binder@polestar.com

Nina Sommerbauer & Ann Krystin Müller, Grayling Austria

T: +43 1-524 43 00

E: polestar@grayling.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/37744/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0060 2023-04-25/10:24